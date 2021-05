«Lebe jeden Tag, als wäre es der letzte» Serie zu 50 Jahre Frauenstimmrecht – heute mit Tamara Süess, Kaminfegerin. Kristin T. Schnider 02.05.2021, 21.02 Uhr

Tamara Süess, Jahrgang 1984, ist Kaminfegerin im Fricktal und wohnt in Birr. Bild: Iris Krebs

Vor 50 Jahren wurde das Frauenstimmrecht eingeführt, die Frauenzentrale Aargau feiert ihr 100-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass stellt die AZ unter dem Titel «Frauenstimmen» jeden Montag eine Frau aus dem Aargau vor.

Tamara Süess ist Kaminfegerin im Fricktal und wohnt in Birr. Ihren Beruf findet sie auch nach 20 Jahren noch spannend. Zur Erholung geht sie am Feierabend in den Stall zu ihrem Pferd, da könne sie abschalten.

«Ich habe einen Beruf gewählt, der mehrheitlich von Männern ausgeübt wird», sagt Süess. Aber als ich die Lehre machte, habe ich darüber gar nicht nachgedacht. Die Arbeit hat mich interessiert, und ich finde sie auch heute noch, nach 20 Jahren, spannend und abwechslungsreich. Ich kann sie mir einteilen, wie ich will, und ich mag den Kontakt mit den Leuten.» Man kenne sie in Frick, und ihr Markenzeichen seien ihre langen, farbigen Fingernägel. «Ich lasse sie mir regelmässig machen, das gönne ich mir. Und manchmal sind sie sogar praktisch bei der Arbeit.»

Zur Erholung zu ihrem Pferd in den Stall

Täglich am Feierabend geht Tamara Süess zu ihrem Pferd in den Stall. «Das ist für mich Erholung. Pferde haben mich schon immer fasziniert, ich bin mit ihnen grossgeworden. Meine Familie hatte selbst keine, aber wir wohnten vis-à-vis von einem Bauernhof. «

Mit Jahrgang 1984 ist es für die Pferdeliebhaberin «selbstverständlich», dass sie abstimmen gehen dürfe. «Ich bin mit dem Frauenstimmrecht auf- gewachsen. Schliesslich sind wir auch Menschen, wir haben unsere Meinung, und die sollen wir kundtun dürfen. Dass Frauen seither auch gewählt werden, finde ich gut. Wir haben eine andere Einstellung und suchen meist den einfacheren Weg zur Lösung eines Problems.» Das sehe sie auch bei der Arbeit – und in die Politik bringe das eine andere Denkweise. «Zusammen mit den Männern ergibt das eine gute Kombination.» Süess wünscht sich ausgewogen zusammengesetzte Gremien: «Nicht zu viele Frauen, nicht zu viele Männer. Das sollte theoretisch eine harmonische Einheit ergeben.» So siege vielleicht auch einmal die Gerechtigkeit.

«Chancen, finde ich, sollte jede und jeder selbst ergreifen. Wenn man etwas wirklich will, dann schafft man das auch. Es gibt immer einen Weg.» Sie könne nur für sich sprechen. «Aber schwierige Situationen zu meistern, wie bei der Feuerwehr, als einige zuerst partout keine Frauen dabeihaben wollten, haben mich immer stärker gemacht.

Mehr Menschenverstand und aufeinander achten

Jetzt bin ich stolz darauf, bei dieser Porträtreihe mit Frauen mitgemacht zu haben. Auch das war eine Herausforderung, weil ich nicht gerne im Mittelpunkt stehe. Aber ich bin immer daran, etwas auszuprobieren und an mir zu arbeiten. Für mich selbst wünsche ich, dass ich jeden Morgen gesund aufstehen und den Tag leben und geniessen kann, als wäre es der letzte. Für die Zukunft wünsche ich uns allen, dass wir mehr Menschenverstand einsetzen und wieder stärker aufeinander achten.»

Frauenstimmen

50 Jahre Frauenstimmrecht und 100 Jahre Frauenzentrale Aargau