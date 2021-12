Svizra27: Wirtschaft beteiligt sich an den Kosten

Landesausstellung Svizra27: «Pioniere» aus der Wirtschaft beteiligen sich an den Gesamtkosten von vier Millionen Franken Neun Unternehmen finanzieren zusammen mit den fünf Nordwestschweizer Kantonen die Machbarkeitsstudie der Schweizer Landesausstellung. Somit werden auch in den Jahren 2022 und 2023 keine Steuergelder für Svizra27 eingesetzt. Theepan Ratneswaran 14.12.2021, 14.40 Uhr

Bei Svizra27 ist erst Basel als Austragungsort fixiert. Alle anderen sind noch auszuhandeln. Die Bedingung: Sie haben an einem Fluss zu liegen.

Svizra27 nimmt die nächste Hürde. Einen Monat nach der Präsentation des Siegerprojektes und der Vorstellung des Siegerteams ist auch die Finanzierung zur Durchführung der Machbarkeitsstudie gesichert.

Neun Unternehmen haben zugesagt, als «Pioniere» von Svizra27 aufzutreten. Mit drei weiteren Unternehmen sei man kurz vor einer finalen Entscheidung, sagt Marco Canonica, Kommunikationsverantwortlicher von Svizra27. Zusätzliche Zusagen und Absichtserklärungen von Sponsoren und Supporter lägen bereits vor. Damit werde auch in der Phase der Machbarkeitsstudie in den Jahren 2022 und 2023 die Finanzierung je zu 50% von den fünf Nordwestschweizer Kantonen aus den Swisslos-Fonds und der Wirtschaft getragen, sagt Canonica.

Wirtschaft ist seit Projektstart tragendes Element

Vizepräsidentin von Svizra27 und Baselbieter Mitte-Nationalrätin Elisabeth Schneider-Schneiter. zVg

Die «Pioniere» der Wirtschaft sollen in der anstehenden Phase nebst der Finanzierungshilfe bei der Machbarkeisstudie in der Höhe von 2 Millionen Franken – der Hälfte des Gesamtbetrags – auch ihr Know-How in die Weiterentwicklung des Landesausstellungsprojektes Svizra27 einbringen.

Die Wirtschaft habe seit Projektbeginn eine wichtige Rolle, so sei Svizra27 auch bei Unternehmerinnen und Unternehmern entstanden, sagt die Vizepräsidentin von Svizra27 Elisabeth Schneider-Schneiter. Die Baselbieter Mitte-Nationalrätin sagt:

Wir laden die Pioniere geradezu ein, während den nächsten zwei Jahren innerhalb der Machbarkeitsstudie mitzuwirken.»

Swisscom gehört zu den «Pionieren»

Folgende neun Unternehmen tragen nun zusammen mit den fünf Nordwestschweizer Kantonen die Finanzierung der Machbarkeitsstudie:

AMAG Group AG

Baloise Group

BRACK.CH AG

Crowdhouse

HEBA Food Holding AG

Kantonalbanken Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt und Jura

Planzer

Primeo Energie

Swisscom

Seit Projektbeginn 2016 trägt die Wirtschaft einen grossen Anteil an der Projektfinanzierung. Die ersten beiden Phasen wurden von 30 Unternehmerinnen und Unternehmern zu 100 Prozent finanziert. Die Entwicklung und Durchführung des Wettbewerbs in den Jahren 2020 und 2021 wurde ebenfalls zu 50 Prozent von den Wirtschaftsverbänden der Nordwestschweizer Kantone und nationalen Wirtschaftsverbänden finanziert.

Noch nicht national verankert

2027 soll Svizra27 als siebte Landesausstellung der Schweiz erstmals in der Nordwestschweiz durchgeführt werden. Svizra27 ist es jetzt gelungen, auch national tätige Unternehmen als «Pioniere» zu gewinnen.

Das Projekt sei im Kanton Aargau, in den fünf Nordwestschweizer Kantonen und teils auch schon national gewachsen und platziert, sagt Elisabeth Schneider-Schneiter. Damit es national verankert sein werde, brauche es nun laufend Bemühungen auf politischer und wirtschaftlicher Ebene. Mit dem Motto: «Mensch – Arbeit – Zusammenhalt» gäbe es einen roten Faden bei der inhaltlichen Themensetzung. Schneider-Schneiter sagt abschliessend:

«Wir haben den grossen Vorteil, dass unser Landesausstellungsprojekt klar einer Region zugeordnet werden kann.»