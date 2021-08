Künten/Fischbach-Göslikon WWF, Pro Natura und Birdlife wehren sich gegen den Reusssteg - und auch Pro Velo Aargau ist unzufrieden Zwischen den Gemeinden Fischbach-Göslikon und Künten-Sulz soll ein Steg über die Reuss entstehen. Weil das Projekt einen Eingriff in den Auenschutzpark darstellt, haben WWF, Pro Natura und Bird Life Aargau nun Einwendungen eingereicht. Pro Velo Aargau ärgert sich über die Bevorzugung von Fussgängern. Zara Zatti 17.08.2021, 10.33 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Hier soll der Steg gebaut werden, wenn es nach den Gemeinden geht.

Toni Widmer

Gegen das Projekt Reusssteg zwischen Fischbach-Göslikon und Künten-Sulz regt sich Kritik. Der Wunsch nach einem Fussgängersteg zwischen dem Campingplatz im Künter Ortsteil Sulz und dem Fischbach-Gösliker Schützenhaus besteht schon mehrere Jahre. Die beiden Gemeinden erhoffen sich mit dem Steg eine Aufwertung des Naherholungsgebietes. Das Projekt lag bis gestern Montag öffentlich zur Mitwirkung auf. Dabei geht es um einen Vorentscheid. Erhält dieser grünes Licht, stehen der Standort und die grobe Ausführung fest. Danach folgt das Baubewilligungsverfahren.

Natur-und Umweltschutzorganisationen aus dem Aargau stehen dem Eingriff in die Schutzzone allerdings kritisch gegenüber. WWF, Pro Natura und Bird Life Aargau geben in einer Medienmitteilung vom Dienstag bekannt, dass sie Einwendungen gegen das Projekt eingereicht haben.

Was der WWF zur Sache sagt

Die Umweltorganisationen schreiben von offenen Fragen in Bezug auf den Eingriff in diverse Schutzzonen von nationaler und kantonaler Bedeutung, wie etwa den Auenpark. «Am geplanten, geschützten Ort bringt der Steg grössere Belastungen für die Natur», sagt Markus Käch, Co-Präsident des WWF Aargau.

Die Umweltorganisationen betonen, dass sie nicht grundsätzlich gegen das Projekt seien, die Sympathien für den Steg könnten sie nachvollziehen. Als Gegenzug, dass die Natur durch die Erstellung des Stegs aber mehr belastet wird, fordern sie eine Kompensation. Konkret: «Wir suchen ein Gebiet, das dementsprechend entlastet, also weniger gut zugänglich gemacht wird», sagt Käch.

«Es ist ein sensitives Gebiet», sagte auch Werner Fischer, Gemeindeammann von Künten als das Vorprojekt im Juli beim Kanton eingereicht wurde. Aber: «Wir haben viel Zeit investiert und sind zuversichtlich, dass das Projekt passt.» So wurde den Umweltverbänden im Gegenzug etwa Hand für das Auenprojekt «Grien» von Pro Natura geboten.

Umweltorganisationen und Gemeinde zeigen sich zuversichtlich

Das Renaturierungsprojekt «Grien» von Pro Natura und der Fussgängersteg kommen sich schon länger in die Quere. So reichte der Gemeinderat von Fischbach-Göslikon 2017 Einwendungen beim Kanton gegen das Projekt ein, weil er befürchtete, nach der Renaturierung sei es nicht mehr möglich, eine Fussgängerbrücke in dem Gebiet zu bauen.

Dass das Projekt jetzt als Kompensation für den Steg geboten wird, das akzeptieren die Umweltverbände nicht. «Das Auenprojekt ‹Grien› besteht schon lange, es ist keine angemessene Kompensation für die Mehrbelastungen der Natur durch den Steg», sagt Käch.

Konkrete Ideen für eine angemessene Kompensation seitens der Umweltverbände liegen derzeit noch nicht vor. Sie seien bereit, mit den Gemeinden nach möglichen Lösungen zu suchen. «Wir sind interessiert daran, zusammen mit den Gemeinden gute Ideen auszuarbeiten», sagt Käch. Kompromissbereit zeigt sich auch Gemeindeammann Werner Fischer: «Wir werden das Gespräch mit den Umweltorganisationen suchen, ich bin zuversichtlich, dass wir gemeinsam eine Lösung finden werden.»

Pro Velo Aargau wünscht sich eine Gleichbehandlung von Velofahrern und Fussgängern

Auch Pro Velo Aargau hat Einwendungen zum Projekt eingereicht. Der Grund: Der geplante 120 Meter lange Steg ist nur für Fussgänger gedacht, Velofahrer müssten ihr Gefährt also schieben. «Wir wollen, dass der Steg für Velos fahrbar geplant wird und Velofahrer und Fussgänger ihn gemeinsam nutzen können», sagt Jürg Meier, Vizepräsident von Pro Velo Region Baden. Er befürchtet sowieso, dass viele Velofahrer über den Steg fahren werden, auch wenn es eigentlich nicht erlaubt ist. «Da soll man es besser von Anfang an so planen.»