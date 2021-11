Kriminalität Drei Einbrecher im Aargau auf frischer Tat überrascht Bei drei Wohnhäusern in Zeihen, Rheinfelden und Gränichen wurden Bewohner von ungebetenen Gästen überrascht. Trotz Fahndung gelang den Tätern die Flucht. Die Polizei mahnt zu erhöhter Wachsamkeit. Muriel Daasch 10.11.2021, 08.59 Uhr

Alleine am Dienstagabend verzeichnete die Aargauer Kantonspolizei drei versuchte Einbrüche. Symbolbild: Kapo SG

Die Bewohnerin eines Einfamilienhauses in Zeihen hörte am Dienstagabend gegen 18 Uhr verdächtige Geräusche. Sie schaute nach und bemerkte, dass sich jemand an der Haustüre zu schaffen gemacht hatte. Die Frau rief sofort die Polizei, welche umgehend eine Fahndung einleitete. Allerdings konnten die Täter nicht mehr aufgefunden werden.