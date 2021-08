Aargau bestimmt Berechnungsgrundlage für Prämienverbilligung

Krankenkasse 375 Millionen für Prämienverbilligungen: Regierungsrat legt Grundlagen für Berechnung fest Der Aargauer Regierungsrat legt die Berechnungsparameter für die Prämienverbilligung fest. Gleichzeitig schafft er die gesetzliche Grundlage für die langjährige Praxis bei der Rückerstattung zu Unrecht bezogener Prämien. 20.08.2021, 11.24 Uhr

Dem Kanton stehen für 2022 rund 375 Millionen Franken für Prämienverbilligungen zur Verfügung. Symbolbild: Keystone/Gaetan Bally

Gemäss Bundesgesetz müssen die Kantone für Versicherte in wirtschaftlich bescheidenen Verhältnissen die Krankenkassenprämien verbilligen. Für das Jahr 2022 steht dem Aargau dazu ein Gesamtbetrag von 375,4 Millionen Franken zur Verfügung, wie der Kanton am Freitag in einer Mitteilung schreibt. Dieser Betrag setze sich aus einem Kantonsbeitrag von 142,2 Millionen Franken und einem geschätzten Bundesbeitrag von 233,2 Millionen Franken zusammen. Um eine bedarfsgerechte Verteilung zu sicherzustellen, hat der Aargauer Regierungsrat nun die Berechnungsparameter dazu beschlossen.