Illegales Glückspiel: 3 Spielautomaten im Aargau sichergestellt

Kontrolle Aktion gegen illegales Glückspiel: Drei Spielautomaten im Aargau sichergestellt Zusammen mit der Interkantonalen Geldspielaufsicht und anderen Behörden kontrollierte die Polizei mehrere Lokale im ganzen Kanton. Dabei stellte die Polizei mehrere Glücksspielautomaten und Bargeld sicher. 07.04.2022, 14.28 Uhr

Bei der Kontrollaktion wurden drei Spielautomaten sichergestellt (Symbolbild). Gaetan Bally / KEYSTONE

An der gezielten Aktion am Mittwochabend waren Polizistinnen und Polizisten der Kantonspolizei Aargau und der Regionalpolizei im Einsatz. Gemeinsam mit weiteren Partnern wurden im ganzen Kanton mehrere Lokale überprüft. Wie bei früheren Kontrollen lag der Fokus auf verbotenem Glücksspiel sowie Widerhandlung gegen das Ausländergesetz. Wie die Kantonspolizei weiter in einer Mitteilung schreibt, ging es zudem darum, in den Lokalen Präsenzen zu zeigen.