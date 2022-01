Nicolá Bossard: Ab Dienstag neuer Grossrat für die Grünen Aargau

Grüner Klimaaktivist Neu-Grossrat Nicola Bossard: «Wir brauchen mehr gemütliche Buurezmorge statt Predigten über die Klima-Apokalypse» Ab Dienstag wird der Politiker Nicola Bossard neuer Grossrat für die Grünen im Aargau. So tickt der 25-jährige Klimaaktivist, der im Kantonsparlament die zurückgetretene Alice Sommer ersetzt. Zofinger Tagblatt Jetzt kommentieren 18.01.2022, 10.24 Uhr

Nicolá Bossard wird neuer Grossrat für die Grünen Aargau. Zvg

«Changing the World» steht auf dem tumblr-Auftritt des Köllikers Nicola Bossard. Und in kleineren Lettern darunter gibt er zu, dass er zumindest versuche, die Welt zu ändern. Das sind keine leeren Floskeln – der 25-jährige ist seit den ersten freitäglichen Klimastreiks mit dabei. Ab heute Dienstag erhält der Grüne-Politiker, der an der ETH Umweltnaturwissenschaften studiert, noch mehr Einfluss, die Welt zu ändern. Vorerst die Aargauer Welt.

Er wird als Nachfolger auf die abgetretene Grossrätin Alice Sommer vereidigt und ersetzt sie in der Kommission Gesundheit und Sozialwesen. An Motivation mangelt es nicht: «Die Schnittstelle Gesundheitsschutz und Umweltschutz interessiert mich: Mehr Veloverkehr reduziert nicht nur Lärm und Abgase, sondern macht uns auch fit und gesund. Eine biologische, pflanzenbasierte Ernährung hilft nicht nur der Natur, sondern auch unserer Gesundheit.»

Ausserhalb seiner Grossratssitzungen wird er sich in den nächsten Monaten damit beschäftigen, sich die Hände dreckig zu machen. Er steckt in der Berufspraxis-Phase seines Studiums und arbeitet in einem Projekt des Umweltkommunikations-Unternehmens Mare Communication & care. «Hier arbeite ich unter anderem daran, Berufsgärtnerinnen und -gärtner für mehr naturnahen Gartenbau zu begeistern», sagt er. Zuvor forstete er im Rahmen seinen Zivildienstes Bergwälder auf. Das sei eine «Wohltat für Körper und Seele nach dem kopflastigen Studentenleben und langen Zoom-Sitzungen». Er könne sich gut vorstellen, dereinst wie sein Grossvater Landwirt zu werden – «gemeinsam mit Freunden», betont er.

Verschnaufen von den Klimastreiks

Der Grossvater hatte zwar schon das Politiker-Gen, wäre als SVP-Anhänger aber auf der anderen Seite des Saals gesessen. Die grüne Einstellung ist das Erbgut von Vater Martin Bossard, Mitgründer der «Bäretatze – Grüne Kölliken», alt Gemeinde- und Grossrat. 2016 hat er mit dem damals erst 20-jährigen Sohn Nicolá zusammen Grossrats-Wahlkampf gemacht. Für den damals noch Jung-Grünen ein Training für die nächste Runde von 2020, als er mit 1355 Stimmen erster Ersatz wurde.

Was für den Sohn die Klimastreiks sind, war für Martin Bossard die Sondermülldeponie, für deren Ausgrabung und Sanierung er sich über Jahrzehnte eingesetzt hat. Nicolá Bosshard gibt zu, dass er «nach diesem haarscharfen und deprimierenden Nein zum CO2-Gesetz» im Juni 2021 eine Aktivismus-Pause machen musste. Er radelte hoch in die Normandie, wo er zwei Wochen auf einem Biohof arbeitete – und die Frustration kurierte. Er glaube nach wie vor, dass in Sachen Klima das Gröbste abgewendet werden könne, und «ich bin überzeugt, dass der Groschen unterdessen auch weit rechts der Mitte gefallen ist, wenn sogar der Axpo-Chef Solar- statt Atomenergie will».

Wie will der idealistische Jungspund die erfahrenen Grossrätinnen und Grossräte von seinen Visionen überzeugen? «Wir alle sind uns ähnlicher, als wir manchmal denken», meint er. Nachdem das Land Anfang Pandemie einen Lockdown durchgemacht habe, hätten sich alle aufs Wesentliche konzentriert, was durchs Band Punkte wie Familie, Heimat und Gemeinschaft gewesen seien. «Hier hat es die SVP sogar besser begriffen als viele Grüne: Wir brauchen mehr gemütliche Buurezmorge statt Predigten über die Klima-Apokalypse.»

