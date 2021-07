Corona: Jeder sechste Aargauer Betrieb will 2022 mehr Personal

KMU-Barometer Jeder sechste Gewerbebetrieb im Aargau will nächstes Jahr mehr Mitarbeitende einstellen – das sagt der Präsident dazu Die Aargauer Gewerbebetriebe schätzen die aktuelle Auftragslage erstmals als ungenügend ein, und auch als schlechter als letztes Jahr. Doch für 2022 sind sie zuversichtlicher. Und nächstes Jahr sollen mehr Stellen geschaffen werden. Mathias Küng 15.07.2021, 18.05 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Covid-19 traf die Eventbranche besonders heftig. Im Bild Wagen des Zirkus Monti. Britta Gut

Derzeit scheint sich die Pandemielage trotz immer mehr Ansteckungen mit der Deltavariante insgesamt weiter zu entspannen. Da interessiert sehr, wie das Gewerbe diese schwierige Zeit überstanden hat und wie es in die nahe Zukunft blickt. Dank dem soeben publizierten neusten halbjährlich erhobenen KMU-Barometer wissen wir darüber sehr viel.

Betriebe wollen mehr Ausbildungsplätze schaffen

Erfreulicherweise geben 16 Prozent der Umfrageteilnehmenden an, dass ihr Mitarbeitendenbestand nächstes Jahr zunehmen werde, nur knapp 7 Prozent erwarten eine Abnahme. Derweil rechnen drei Viertel mit keiner diesbezüglichen Veränderung. Besonders erfreulich ist, dass jeder zehnte teilnehmende Betrieb nächstes Jahr mehr Ausbildungsplätze anbieten will (6 Prozent erwarten eine Abnahme). Und vier von fünf Firmen erwarten demnach Stabilität.

Insgesamt, so AGV-Geschäftsleiter Urs Widmer, «rechnen sogar mehr Firmen mit einer zukünftigen Zunahme des Personalbestandes als mit einer Abnahme». Die Ergebnisse überraschen ihn nicht wirklich: «Sie bestätigen die viele Rückmeldungen unserer Mitglieder der letzten Zeit, die auch zeigen, wie schwierig die Coronazeit war.»

Lob für «differenzierte staatliche Unterstützung»

Zusammen mit den positiven Aussichten fürs nächste Jahr führe dies zu stabilen oder leicht höheren Mitarbeiterbeständen für die Zukunft. Dazu gibt es Lob für den Staat. Die Umfrageergebnisse zeigten nämlich, so der AGV-Geschäftsleiter, «dass die differenzierten staatlichen Unterstützungsformen gut bis sehr gut gegriffen haben». Auch mit der Abwicklung der Massnahmen durch die kantonalen Stellen seien die Umfrageteilnehmer grossmehrheitlich zufrieden, das gelte auch für die Leistungen des AGV während der Pandemie.

Urs Widmer ist Präsident des Aargauer Gewerbeverbandes. Britta Gut

Doch wie ist das Gewerbe nach Eigeneinschätzung durch die Pandemie gekommen? Immerhin mussten zwischenzeitlich viele Betriebe schliessen (Coiffeure, besonders lange betraf dies die Restaurants, die Eventbranche hatte praktisch nichts mehr zu tun usw.). Trotzdem gibt nur jeder dritte Betrieb an, stark von den Covid-19-Einschränkungen betroffen zu sein. Vier von zehn Firmen mussten allerdings zwischenzeitlich Kurzarbeit anmelden. Diese staatliche Unterstützung habe «dazu geführt, dass praktisch keine Mitarbeiter entlassen werden mussten», wie Widmer sagt. Das habe zur Überbrückung augenscheinlich beigetragen, so Widmer: «Vermutlich hat die Politik hier das richtige getan.»

Lob für die Aargauer Regierung um Finanzdirektor Markus Dieth und deren Handeln in der Coronakrise von Urs Widmer. Britta Gut

«Der staatliche Regenschirm war den Preis wert»

Viele befürchten jedoch, dass es nach Auslaufen der Corona-Hilfe doch noch zu Konkursen und Entlassungen kommt? Da macht sich Widmer keine Illusionen. Es werde zu Schliessungen und weiteren Entlassungen kommen, auch habe es Betrüger gegeben. Das würden aber nicht viele sein. Man müsse dies in Relation zu den zahllosen Firmen setzen, «die korrekt arbeiten und jetzt wahrhaft Licht am Ende des Tunnels sehen». Für Widmer ist klar, dass, auch wenn einige womöglich zu Unrecht profitiert haben, «der staatliche Regenschirm den Preis wert war». Jetzt allerdings müsse er geschlossen werden. Die Firmen müssten sich wieder selbst im Markt behaupten.

Einige Betriebe – etwa Restaurants – überstehen die Coronakrise wohl nicht. Sandra Ardizzone

Für Widmer bestätigt die Umfrage im die bisherigen Annahmen, «wonach KMU-Branchen weniger negativ von der Covid-Krise betroffen sind», und dass es auch im Gewerbe Sieger und Verlierer gibt. Die Verlierer (Restaurants, Eventbranche etc.) sind augenscheinlich, doch wer profitierte genau? «Ganz klar das Baugewerbe», sagt Widmer. Zum einen konnte es ständig arbeiten. Dazu investierten in der Coronakrise viele Menschen ihr Feriengeld oder ihren Sparbatzen ins Haus oder in die Wohnung:

«Das gab zusätzliche Arbeit für Maler, Schreiner, Gipser, Gärtner und weitere mehr. Und der Markt für IT-Spezialisten ist völlig ausgetrocknet.»

Dank den staatlichen Hilfen musste nur jedes zehnte Unternehmen Mitarbeitende entlassen. Diese Hilfe hätten dazu geführt, so Widmer, Und nur jeder vierte Betrieb muste staatliche Unterstützung in Form von Krediten oder à-fonds-perdu-Beiträgen in Anspruch nehmen.

Erstmals wird die Auftragslage als ungenügend eingeschätzt

Auffällig sei, so Widmer weiter, dass eine breite Streuung der Aussagen von «sehr schlecht» bis «sehr gut» zu beobachten ist. Hier zeige sich «einmal mehr, dass es in der Covid-Krise im Gewerbe nicht nur Verlierer sondern auch Gewinner gibt». Jedes Mal wird im KMU-Barometer die Auftragslage abgefragt. Diesmal sinkt der Wert erstmals auf «ungenügend». Zum Vergleich: In der zweiten Hälfte 2019, also noch vor Ausbruch der Coronapandemie, war die Auftragslage als gut, seither immerhin noch als genügend eingeschätzt worden.

Jetzt kumuliere sich der letztjährige negative Trend, schätzt Widmer die Situation ein. Hoffnung machten hingegen die Angaben der Umfrageteilnehmenden zur Auftragslage im nächsten Jahr. Diese wird im Durchschnitt als unverändert (gut) eingeschätzt. Die kleinere Streubreite bei den Antworten stimmt Widmer zuversichtlich, «dass der schlimmste Teil der Krise überstanden ist». Er glaubt, dass die Umfrage wohl etwas besser herausgekommen wäre, wenn sie nur schon eine Woche später (sie fand vom 1. - 30. Juni statt) durchgeführt worden wäre, weil man dann im Gewerbe die Folgen der damaligen Coronalockerungen und die positiven Folgen bereits stärker gespürt hätte.

Erstmals vollständig digital

Das KMU-Barometer wurde bereits zum 30. Mal durchgeführt. Da der Fragebogen erstmals vollständig digital ausgefüllt werden konnte, nahmen mehr Betriebe daran teil als bisher, was die Umfrage noch repräsentativer mache, so AGV-Geschäftsleiter Urs Widmer. Die Umfrage fand zwischen dem 1. und 30. Juni statt, zu einer Zeit also, in der bereits erste Covid-19-Lockerungen stattgefunden haben.