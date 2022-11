Klimavorstoss Energiezukunft: Grosser Rat macht grossen Schritt vorwärts In einer grossen Energie- und Klimadebatte hat der Grosse Rat im Richtplan ein Klimakapitel eingefügt, wichtige Entscheide zu geforderten Darlehen für Photovoltaikanlagen und zu den Chancen für die Windenergie im Aargau gefällt. Mathias Küng, Eva Berger Jetzt kommentieren 09.11.2022, 05.00 Uhr

Die Regierung soll Darlehen für Leute prüfen, welche die Mittel für eine Photovoltaikanlage nicht selbst aufbringen können. Das hat der Grosse Rat beschlossen. Keystone

Nach einer längeren Herbstferien-Pause hatte der Grosse Rat gestern ein ganzes Fuder von Energie- und Klimavorstössen zu behandeln. Allen voran eine Serie von FDP-Vorstössen vorab zum Strom. Mehrere Vorstösse waren unbestritten. Sie wurden der Regierung ohne Debatte in Form eines Postulats zur Prüfung überwiesen. Etwa die Forderung an einheimische Stromkonzerne, zur Sicherstellung der Versorgungssicherheit in der Schweiz zu investieren. Oder der Ruf nach Abbau der Baubürokratie.

Geld für Forschungsoffensive oder nicht?

Eine Debatte gab es jedoch beispielsweise über den FDP-Vorstoss für eine Forschungsoffensive in der Stromproduktion und -speicherung. Die Fraktion wollte den Regierungsrat damit einladen, eine Forschungsoffensive zu lancieren, «welche möglichst CO2-neu­tralen Technologien zur Verbesserung der Stromversorgungssicherheit Schub verleiht (Produktion und Speicherung)».

Die SVP fand, es sei nicht Aufgabe des Kantons, dafür Steuergelder einzusetzen, von links war deutliches Misstrauen zu spüren. Jonas Fricker (Grüne) warnte etwa, auf keinen Fall dürfe auch nur ein Rappen für AKW «verlocht» werden. Genau umgekehrt tönte es bei der SVP. Wenn die Kernkraft gemeint wäre, würde man den Vorstoss möglicherweise unterstützen, meinte Markus Gabriel, das sei aber hier nicht so. Auch die SVP wolle alles tun, um eine Strommangellage zu verhindern. Die FDP wolle den Kantonshaushalt aber mit einer undefinierten Forschungsoffensive belasten, das lehne man ab. So eine Offensive wäre wenn schon Sache des Bundes. Nachdem Energiedirektor Stephan Attiger aber deutlich gemacht hatte, was sich die Regierung davon verspricht, wurde auch dieser Vorstoss mehrheitlich zur Prüfung überwiesen.

Mindestens 1000 Meter zwischen grossen Windenergieanlagen?

Einen sehr schweren Stand hatte die FDP dafür mit einem weiteren Vorstoss, mit dem sie den Regierungsrat auffordern wollte, die notwendigen Gesetzesanpassungen vorzunehmen zur Einführung eines Mindestabstandes von 1000 Metern zwischen grossen Windenergieanlagen ab 50 Metern Gesamthöhe (Turmfuss bis Rotorblattspitze) und zu Gebäuden, in denen sich ­regelmässig Menschen dauernd oder vorübergehend aufhalten wie Bauernhäuser, Wohnhäuser, Ferienhäuser oder Restaurants.

Nachdem der Regierungsrat vorgerechnet hatte, dass mit so einem Mindestabstand die geplanten oder möglichen Windkraftprojekte im Aargau «praktisch nicht mehr realisierbar» wären, wollte die FDP in der Debatte den geforderten Mindestabstand auf 500 Meter verringern. Eine Regelung mache Sinn, damit nicht jede Gemeinde eigene Regeln einführt, warb Sprecher Adrian Meier mit Blick auf ein entsprechendes neues Bundesgerichtsurteil.

Leandra Kern: Auch mit 500 Metern gibt’s kaum Windpärke

Am härtesten mit dem Vorstoss ins Gericht ging Markus Dietschi (Grüne). Mit diesem Abstand würde der Richtplan ausgehebelt, schimpfte er, die Planungssicherheit würde zur Makulatur. Bei Windenergie können zwei Drittel des Stroms im Winter produziert werden. Der FDP-Vorstoss gehöre auf den Müll, rief er erbost in den Saal. Leandra Kern Knecht (GLP) warb für Windenergie als Chance, den Strom selbst zu produzieren. Doch auch mit dem kleineren von der FDP vorgeschlagenen Abstand wären mit ziemlicher Sicherheit vier von fünf Standorten ausgeschlossen. «Wir können uns so was einfach nicht mehr leisten,» so Kern. Der Rat folgte den skeptischen Stimmen und versenkte den Vorstoss mit 88:43 Stimmen.

Darlehen für den Ausbau der Photovoltaik?

Eine überparteiliche Motion, an der Grossrätinnen und Grossräte von Grünen, SP, GLP, Mitte und EVP beteiligt sind (nicht aber di e FDP), forderte kantonale Darlehen für den Ausbau von Photovoltaik. So solle die Solaroffensive gestärkt werden. Eines der grössten Hindernisse für Hausbesitzer beim Bau einer Photovoltaikanlage seien die Kosten, erklärte Ralf Bucher (Die Mitte). Weiter wäre es ein «starkes Zeichen», würde der Kanton, als weiteres Puzzleteil innerhalb der Solaroffensive, solche Darlehen anbieten.

Das sei unnötig, meinte hingegen Markus Gabriel für die SVP. Solche Angebote bestünden in der Privatwirtschaft längst. Es sei nicht angezeigt, damit den Kanton finanziell und personell zu belasten. Auch die Freisinnigen wollten nichts von den Darlehen wissen. Es sei schräg, wenn der jeweilige Haus­besitzer mit seiner PV-Anlage zwar Einspeisevergütungsgelder beziehe, es aber der Kanton sei, der die Investition getätigt habe, sagte Jeanine Glarner.

Man müsse das gesamte Potenzial der Photovoltaik ausschöpfen, appellierte Gian von Planta (GLP). Aber: «Der Zubau ist heute auf jene beschränkt, welche die flüssigen Mittel für den Bau aufbringen können.» Darum brauche es vor allem einen einfachen Zugang zur Finanzierung.

Die Motionäre waren bereit, das Geschäft auch als unverbindlicheres Postulat überweisen zu lassen. Das lehnte der Regierungsrat zwar, wie die Motion, ab. Die Mehrheit des Grossen Rats aber befürwortete die Darlehen mit 68 Ja- zu 59 Nein-Stimmen klar.

Neues Kapitel «Klima» im kantonalen Richtplan

Schon zu Beginn der Debatte hatte das neue Kapitel «Klima» im kantonalen Richtplan zur Debatte gestanden. Um die räumlichen Auswirkungen des Klimawandels frühzeitig zu erkennen und um aus einer Gesamtsicht heraus die geeigneten Massnahmen räumlich zu koordinieren, soll ein neues Kapitel im Richtplan Sachbereich «Hauptausrichtungen und Strategien» geschaffen werden, erläuterte dazu Kommissionspräsident Christian Glur (SVP). Seine Partei äusserte sich indes sehr skeptisch und lehnte das Kapitel schliesslich ab. Die SVP befürchtet neue Auflagen und Mehrausgaben. Die anderen Fraktionen freundeten sich aber mit dem Kapitel an. Jonas Fricker (Grüne) wollte indes mehr. Man solle die Klimaneutralität nicht wie geplant erst bis 2050, sondern bis 2040 erreichen, beantragte er. Damit kam er aber nicht durch.

