Nachhaltige Landwirtschaft trotz Klima-Killer-Kuh

Klimaschutz Trotz Klima-Killer Kuh: Die Bio-Bauern wollen nachhaltiger werden – doch das Ganze ist kompliziert Bio Suisse und das Forschungsinstitut für biologischen Landbau diskutieren Massnahmen für eine klimafreundliche Landwirtschaft. Im Fokus steht dabei die Kuh. Denn ihre Verdauung ist für den grössten Teil der Klimagase aus der Landwirtschaft verantwortlich. Eva Berger 30.09.2021, 18.01 Uhr

Milchkühe bekommen im Stall am Mittag zusätzlich ein Gemisch aus Heu und Mais nach dem Weiden auf der Wiese.

Bis 2030 muss die Schweiz ihren Treibhausgasausstoss gegenüber dem Stand von 1990 halbieren. Diese Verpflichtung ist sie im Rahmen des Pariser Klimaabkommens von 2015 eingegangen. Davon betroffen sind auch die Bäuerinnen und Bauern, denn 14 Prozent aller Treibhausgase stammen aus der Landwirtschaft – sollen die Klimaziele erreicht werden, muss auch hier angesetzt werden. Und weil 17 Prozent der gesamten landwirtschaftlichen Nutzfläche biologisch bewirtschaftet werden, geht das auch die Biobäuerinnen und Biobauern etwas an.

Bio Suisse und das Fibl spannen zusammen

Der Verband Bio Suisse und das Forschungsinstitut für biologischen Landbau (Fibl), das seinen Sitz in Frick hat, wollen jetzt ihre Kräfte bündeln und zu einer klimaschonenden Landwirtschaft beitragen. Gestern Mittwoch luden sie Medien, Verbände, Biobauern und Vertreterinnen von Detailhandel und verarbeitender Industrie auf den Biohof Agrino in Remetschwil ein, um erste Ergebnisse einer Vorstudie zu präsentieren. Ende Jahr soll die Studie vorliegen, anschliessend werden Ziele definiert und Massnahmen entwickelt, die schliesslich eine klimaneutrale biologische Landwirtschaft ermöglichen könnten.

Doch das Ganze ist kompliziert. Nicht einmal zehn Prozent der Emissionen in der Landwirtschaft sind dem Energieverbrauch geschuldet. Mit 46 Prozent der grösste Teil entsteht bei der Verdauung der Nutztiere, vor allem der Kühe. Und diese Vorgänge kann man auch mit neuen Technologien nicht verändern. «Wir tun alles, um die Emissionen zu reduzieren. Biologische Prozesse sind aber nicht so leicht zu steuern», sagte Knut Schmidtke, der Direktor für Forschung, Extension und Innovation am Fibl in seinem Eingangsreferat. Je mehr tierische Produkte hergestellt werden, desto grösser ist also der ökologische Fussabdruck.

Anderes Futter auf der Weide und im Stall

Die Kuh stand denn auch im Fokus des Anlasses von Bio Suisse und Fibl. Denn Potenzial, hier Klimagase zu reduzieren, besteht durchaus. Einerseits, indem man Milchkühe länger am Leben lässt, sie also länger nutzt. Das reduziert die unproduktive Zeit, die das Tier braucht, um aufzuwachsen. Zweitens müsse die Vegetation auf den Wiesen auf klimaschonendere Pflanzen ungestellt werden. Spitzwegerich, beispielsweise, führt bei der Verdauung in den Kuh-Mägen zu geringerer Methan-Bildung, wie Knut Schmidtke ausführte.

Und dann spielt auch die Zusammensetzung des zusätzlichen Futters eine Rolle, wie viel des Gases die Tiere rülpsend und furzend in die Atmosphäre entlassen. So sind Knoblauch oder Leinsamen günstig, auch Kraftfutter senkt den Methangasausstoss. Würde man aber Kühen nur noch Leinsamen oder Knoblauch füttern, bräuchte es dafür unverhältnismässig viel Boden. Und tierfreundlich wäre es auch nicht, bekämen die Kühe statt Gras von der Weide nur noch Kraftfutter.

Nachwuchs in Remetschwil.

Auch das Tierwohl spielt eben eine Rolle. Ebenso der Detailhandel, der am Schluss die Produkte an die Konsumentinnen und Konsumenten bringt. Die verarbeitende Industrie muss mit im Boot sein und für die Bauern selber muss sich die Arbeit lohnen. Ein guter Teil der landwirtschaftlichen Nutzfläche eigne sich nicht für den Ackerbau, sagte Raphael Peterhans, Co-Betriebsleiter des Agrino-Biohofs, in der anschliessenden Podiumsdiskussion.

Podiumsdiskussion mit (v.l.) Prof. Dr. Knut Schmidtke, Direktor für Forschung, Extension & Innovation FiBL; Urs Brändli, Präsident Bio Suisse; Raphael Peterhans, Co-Betriebsleiter Agrino; Moderatorin Seraina Siragna (Fibl Schweiz); Salome Hofer, Leiterin Nachhaltigkeit, Coop; und Eva Wyss, Verantwortliche Landwirtschaft, WWF.

Die Frage sei also nicht, ob man Tiere hält, sondern wie man trotzdem die Klimagase reduziert. Man müsse den Betrieben die Angst vor neuen Methoden und Massnahmen nehmen, meinte Urs Brändli, der Präsident von Bio Suisse. Bei den Konsumenten zumindest gewinne das Thema an Bedeutung, sagte Salome Hofer, die Leiterin Nachhaltigkeit und Wirtschaftspolitik bei Coop. Der Detailhandel könne aber nur eine Auswahl bieten, die Leute entscheiden aber selber, was sie kaufen. Eva Wyss, die Projektleiterin Landwirtschaft des WWF Schweiz, gab zu bedenken, dass eine nachhaltige Landwirtschaft regionalisiert werden muss: «Der Fokus auf Einzelbetriebe ist überholt.» Denn vollständig klimaneutral könne ein Betrieb alleine kaum sein.



Und wer bezahlts?

Die wichtigste Frage kam zum Schluss: Wer bezahlt das? Es werde sich im Preis der Produkte niederschlagen, meinte Urs Brändli. Man investiere jetzt, um in Zukunft nicht die Auswirkungen der Klimakrise zu bezahlen, sagte Knut Schmidtke. Jetzt müsse Klimaschutz nicht teuer sein.

Raphael Peterhans, Co-Betriebsleiter Biobauernhof Agrino in Remetschwil, 30. September 2021, in seinem Kuhstall.

