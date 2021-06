Bad Zurzach Kläranlagen sind Todesfallen für Frösche: Wie dieser ehemalige Gemeindeammann zu ihrem Retter wurde Jährlich gelangen zahllose Amphibien, allen voran Frösche, über Kanalschächte in die Kläranlagen. In der der Abwasserreinigungsanlage Zurzach unternimmt man besonders viel, um diese Tiere vor einem schlimmen Ende zu bewahren. Mathias Küng 08.06.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Thomas Urfer kontrolliert das Rettungskörbchen beim Sandfangbecken in der Abwasserreinigungsanlage Zurzach. Alex Spichale

Thomas Urfer aus Mellikon im Studenland hat ein sehr ungewöhnliches Hobby. Zwei - bis dreimal wöchentlich fährt der pensionierte frühere Gemeindeammann zur Abwasserreinigungsanlage (ARA) Zurzach. Dort kontrolliert er beim Einlaufbecken mit seinen riesigen Förderschnecken die am oberen Ende eigens angebrachten Ausstiegshilfen für Amphibien.

Er freut sich jedes Mal, wenn es einer oder gar mehrere Frösche, womöglich eine Gelbbauchunke, ein Feuersalamander oder andere kleine Amphibien in eine der beiden bewusst feucht gehaltenen kleinen Rettungsboxen am Ende von zwei Ausstiegshilfen geschafft haben. Die Tiere hebt er dann behutsam heraus. Bevor er sie in ihren natürlichen Lebensraum zurückbringt, gilt es aber noch mehr zu kontrollieren.

Auch bei den beiden Sandfangbecken ist eine Ausstiegshilfe installiert. Mit einem Netz geht Urfer auch mal diese Becken entlang, um in der hier noch recht unappetitlichen Brühe nach Tieren Ausschau zu halten.

Thomas Urfer mit einem Fangarm vor der extra abgestellten Fäkalpresse. Die letzte Chance für Amphibien, dieses Abenteuer zu überleben. Alex Spichale

Fäkalpresse wird für Amphibienrettung jeweils kurz abgestellt

Zudem entwickelte man in dem ARA-Betrieb gemeinsam eigens einen Greifarm, um Tiere gerade noch vor dem Weitertransport zur Fäkalpresse herauszuholen. Die Presse wird für diese Kontrolle jeweils kurz abgestellt. Hier gefunden zu werden, ist gewissermassen die letzte Chance für ein Amphibium, dieses Abenteuer lebend zu überstehen.

Doch wie kommen diese Tiere überhaupt in die ARA? Diese liegt sehr nahe am Rhein. Sie hat zudem ein grosses natürliches Einzugsgebiet, durch welches Transportleitungen zur ARA führen. Hauptsächlich aber gelangen die Tiere über Kanalschächte in die Kläranlage. Sie suchen die Feuchtigkeit dort, plumpsen hinein, und landen irgendwann in einer ARA.

Froschretter Thomas Urfer und Mäni Moser, Präsident der ARA Zurzach, erklären, wie sie den Amphibien helfen. Alex Spichale

Gullys sind Todesfallen für zahllose Frösche

Doch wie kam Urfer auf seine Rettungstätigkeit? Er nahm als Gemeindeammann 1991 an einer Besichtigung der ARA teil. Dort fielen ihm Frösche in den Becken auf. Zwar fischte laut Mäni Moser, Präsident des ARA-Zweckverbandes, schon damals der Klärwärter jeweils Tiere heraus, die er sah. Doch für Urfer stand sofort fest: «Da kann man mehr machen. Diesen Tieren müssen wir helfen.»

Die verbesserte Ausstiegshilfe beim Einlaufbecken, damit keine Krähen die sich nach oben rettenden Amphibien schnappen können. Alex Spichale

Ausstiegshilfen verbessert, weil Krähen sich die Frösche schnappten

Bei den ARA-Verantwortlichen stiess er auf offene Ohren. So entwickelte man eine Ausstiegshilfe (eine Art schmale Hühnerleiter mit Seitenwand aus Chromstahl), die nach und nach verbessert wurde. Mäni Moser, Präsident des Abwasserverbandes Region Zurzach: «Anfangs war sie oben offen. Schliesslich realisierten wir, dass Krähen die hochsteigenden Frösche herauspickten und sich an ihnen erlabten. Das war aber ganz und gar nicht Zweck der Übung. So ergänzten wir die Ausstiegshilfen mit einem Oberbau. Jetzt kommen die Tiere ungefährdet ins Rettungskörbchen, wo abwechselnd Thomas Urfer und das Ehepaar Vreni und Fredy Forster sie herausholen.»

Moser ist stolz auf die Massnahmen in der ARA: «Ich bin kein Grüner im politischen Sinn, aber ich bin gleichwohl für Naturschutz sehr offen. Diese Ausgaben tätigen wir gern, die Natur soll auch zu ihrem Recht kommen.»

Von links beim kleinen Biotop: Betriebsleiter Andreas Lehr, Mäni Moser, Präsident des ARA-Zweckverbandes, und Froschretter Thomas Urfer. Alex Spichale

Biotop im ARA-Gelände wurden von Fröschen sofort besiedelt

Inzwischen wurde im umzäunten ARA-Bereich auch ein erstes kleines Biotop eingerichtet. Betriebsleiter Andreas Lehr: «Den mussten wir aber nicht extra besiedeln. In kürzester Zeit haben ihn Frösche in Beschlag genommen.» Und tatsächlich. Wenn wir uns dem Biotop nähern, springt ein Frosch nach dem andern, der eben noch am Ufer kauerte, ins Wasser. Moser: «Wir wollen weitere solche kleine Tümpel einrichten.»

Die Leute erfreuen sich daran, manche kommen gar extra her, um zu sehen, was die Frösche machen.» Zusätzlich soll aus einem an die ARA angrenzenden Streifen Land eine Blumenwiese werden, bepflanzt auch mit Sträuchern und Bäumen. Moser:» Gewissermassen als Vernetzungselement Richtung Barz Ebene.»

Ihm gehts gut. Schnappschuss aus dem Biotop in der ARA. zVg

Urfer rettet seit 30 Jahren Amphibilen

Urfer, der früher Präsident von Pro Natura Aargau war, und der das Studenland als Amphibien-Hotspot einschätzt, hört das gern, schaut aber sorgenvoll auf die umliegenden landwirtschaftlich genutzten, offenen Felder: «Da haben die Tiere keine Chance, sondern nur, wenn wir sie direkt in ein Biotop bringen.». Eine Sorge hat er, der akribisch jedes einzelne Tier notiert und zuordnet, das gerettet wurde, aber schon: «Ich mache das namens des Naturschutzes Rhytal-Studeland seit 1991. In 30 Jahren haben wir gegen 35 000 Tiere gerettet. Ich weiss nicht, ob sich Jüngere für diese Aufgabe finden lassen.»

Ganz allein wären sie dabei nicht. Laut ARA-Betriebsleiter Andreas Lehr ertönt in der Anlage alle zwei Stunden ein Horn. Dann wird die Presse kurz ausgeschaltet, und im Turnus sucht daraus jemand nach lebenden Tieren, um sie herauszuholen. Danach geht die Klärarbeit weiter. Ein besonderes Auge auf Amphibien hat man jeweils nach Niederschlägen.

Zahl der geretteten Tiere nimmt deutlich ab - warum?

Alle drei sind sich sicher, dass nirgendwo im Kanton so viel getan wird, «um zu verhindern, dass die Tiere in die Presse geraten», so Lehr. Er stellt aber fest, dass die Zahl der geretteten Tiere abnimmt. Einst wurden jährlich rund 1000, einmal sogar 3700 Tiere gerettet, letztes Jahr waren es noch etwas über 500, dieses Jahr womöglich noch weniger. Warum immer weniger? «Ich kann nicht sagen, ob das ein Erfolg unserer Schutzmassnahmen ist, auch wegen der Ausstiegshilfen bei den Regenbecken, oder ob es einfach so viel weniger Amphibien gibt», sagt Lehr.

So viele Tiere konnten einmal gerettet werden. ZVG

Überleben die geretteten Tiere aber wirklich?

Aber überleben die Tiere ihre Rettung wirklich? Schliesslich geraten sie in der Kläranlage in eine recht unappetitliche Brühe. Urfer ist sich sicher, dass die meisten das verkraften, zumal sie nicht lange darin schwimmen müssen. Ratten allerdings ertrinken hier. Doch Urfer und das Ehepaar Forster retten nicht nur Grasfrösche, Erdkröten, Geburtshelferkröten, Kreuzkröten, Gelbbauchunken, Bergmolche und Fadenmolche, sondern zuweilen auch Feuersalamander, Blindschleichen und Zauneidechsen aus der ARA. Selbst Ringelnattern fanden dank ihnen wieder den Weg nach draussen. Die Tiere bringen die Retter in den ihnen passenden Lebensraum zurück, in verschiedene Biotope. Geburtshelferkröten, Kreuzkröten und Ringelnattern bringen sie in einen nahen Steinbruch.