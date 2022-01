Kapo Aargau sucht vermissten Zino Monsch

Baden Seit Freitag vermisst: Wer hat Zino Monsch (21) gesehen? Zino Monsch aus Baden verliess seine Wohnung und kehrte nicht zurück. Die Kantonspolizei Aargau sucht nach Hinweisen. 08.01.2022, 17.05 Uhr

Vermisst seit der Nacht auf Freitag: Zino Monsch. Kapo Aargau

Der 21-jährige Zino Monsch verliess in der Nacht vom 6. auf den 7. Januar seinen Wohnort in Baden zu Fuss mit unbekanntem Ziel und wird seither vermisst. Sämtliche Ermittlungen und Suchmassnahmen der Polizei haben bislang keine Erkenntnisse über seinen Verbleib ergeben.

Zino Monsch ist 180 cm gross, schlank und hat dunkelblonde Haare. Zuletzt trug er eine schwarze Wollmütze, eine graue Jacke, schwarze Hosen und braune Schuhe. Der Vermisste dürfte für diese Jahreszeit eher zu leicht bekleidet sein. Er ist auf Medikamente angewiesen.

Personen, welche Angaben zum Aufenthaltsort von Zino Monsch machen können, werden gebeten, sich an die Kantonspolizei in Baden (056 200 11 11) oder an jeden anderen Polizeistützpunkt zu wenden. (zen)

