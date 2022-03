Das sagt Finanzdirektor Markus Dieth zum Aargauer Jahresabschluss

Interview Finanzdirektor Markus Dieth: «Die negativen Folgen der Pandemie auf die Steuererträge wurden höher eingeschätzt, als sie ausgefallen sind» Finanzdirektor Markus Dieth kann einen sehr erfreulichen Jahresabschluss 2021 präsentieren: ein Plus von 314 Millionen Franken. Wie kam der grosse Überschuss zu Stande, was geschieht mit dem Geld, und welche Folgen könnte der Ukraine-Krieg für den Aargau haben? Mathias Küng Jetzt kommentieren 19.03.2022, 05.00 Uhr

Finanzdirektor Markus Dieth: «Der Regierungsrat verfolgt die Entwicklung in der Ukraine und die Auswirkungen auf die Schweiz sehr aufmerksam und mit Besorgnis. Sie ist in jeder Regierungssitzung ein Thema.» Britta Gut

Der Überschuss des Kantons von mehr als 300 Millionen Franken ist sehr erfreulich. Haben Sie nicht viel zu schwarz gemalt, indem Sie ein Defizit erwarteten?

Markus Dieth: Das Budget 2021 wurde im Jahr 2020 mitten in der Pandemie erstellt. Die Wirtschaft hat sich erfreulicherweise von der Coronakrise viel rascher erholt als erwartet wurde. Vor allem drei Gründe haben zum guten Jahresergebnis beigetragen: Erstens sind die Steuereinnahmen viel besser ausgefallen als budgetiert. Damals erwarteten einzelne Konjunktur-Institute einen Wirtschaftseinbruch von bis 12 Prozent. Der gemäss Prognose – auch des Bundes – vom Sommer 2020 erwartete starke Einbruch aufgrund der Covid-19-Pandemie ist nicht eingetreten.

… und die Nationalbank half mit beim guten Ergebnis.

Ja, die Nationalbank hat für ihr Geschäftsjahr 2020 erstmals in ihrer Geschichte eine sechsfache Ausschüttung vorgenommen. Daraus resultiert ein Mehrertrag von 213 Millionen Franken. Zudem haben wir durch hohe Ausgabendisziplin und umsichtiges Finanzmanagement das Budget in diversen Bereichen nicht ausgeschöpft. Dieses erfreuliche Jahresergebnis festigt die sehr solide Finanzlage des Kantons weiter.

Gewiss konnte niemand wissen, welche Steuerfolgen Covid-19 hat. Aber warum lief es mit den Steuern der natürlichen Personen so gut?

Wir dürfen dankbar sein, dass die Unterstützungsmassnahmen des Bundes und des Kantons – insbesondere die Ausweitung der Kurzarbeitsentschädigungen sowie die Härtefallmassnahmen – Entlassungen von Arbeitnehmenden weitestmöglich verhindert haben. Zudem haben wir all diese Massnahmen sehr rasch umgesetzt, sodass die Hilfe dann zur Verfügung stand, als sie gebraucht wurde. Kein anderes Land hat hier so schnell reagiert wie die Schweiz. So wurden Arbeitsplätze gesichert und die wirtschaftliche Delle fiel kleiner aus als in den anderen europäischen Ländern.

Wie viel kostete Corona den Kanton denn steuermässig?

Bei den Kantonssteuern der natürlichen Personen wurde das Budget um 109,4 Millionen Franken überschritten. Die negativen Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf die Steuererträge wurden im Sommer 2020 deutlich höher eingeschätzt, als sie nun ausgefallen sind. Im Vergleich zum Vorjahr ist der Steuerertrag aber nur moderat angestiegen. Wir schätzen die Auswirkungen der Pandemie auf die Steuererträge auf rund 40 Millionen Franken. Die Pandemie hat also hier ihre Spuren hinterlassen.

Besser als erwartet lief es bei den Firmensteuern. Langfristig haben diese aber eine sinkende Tendenz. Warum? Bei der Steuerbelastung steht der Aargau ja erst seit kurzem an drittletzter Stelle der Kantone?

Es gelingt uns noch zu wenig gut, die grundsätzlich vielversprechende Wirtschaftsstruktur in Wert zu setzen. Die Aargauer Wirtschaft verfügt über einen guten Branchenmix mit einem starken industriellen Kern. Die erzielten Unternehmensgewinne sind aber vergleichsweise tiefer als in anderen Kantonen. Gerade darum will der Regierungsrat mit dem Programm «Aargau 2030» den Wirtschaftsstandort gezielt stärken.

Und wie soll das geschehen?

Am 15. Mai entscheidet das Volk über eine wichtige Massnahme an der Urne. Heute besteuert der Aargau die Unternehmen mit einem Jahresgewinn von über 250'000 Franken übermässig und liegt jetzt auf dem drittletzten Platz. Das bremst die Entwicklung des Wirtschaftsstandorts. Mit der geplanten Steuergesetzrevision geben wir hier Gegensteuer und wollen damit die Position des Aargaus im interkantonalen Vergleich verbessern.

Auch nach einer Zustimmung haben mehrere Nachbarkantone immer noch einen tieferen Steuersatz. Warum soll diese Senkung also helfen?

Indem wir bei den Unternehmenssteuern die Differenz deutlich verkleinern, schaffen wir einen entscheidenden Anreiz für Firmen, ihre wirtschaftlichen Aktivitäten im Aargau zu erhöhen, Investitionen zu tätigen und gewinnstarke Tätigkeiten und Funktionen im Kanton zu halten, zu verstärken oder neu anzusiedeln. So dürften Unternehmen mit mehreren Standorten, beispielsweise im Kanton Aargau und in anderen Kantonen, Geschäftstätigkeiten und damit Gewinne in den Aargau verlagern.

Sie wollen fast eine halbe Milliarde Franken Schulden abzahlen. Machen Sie das aus Angst vor neuen Begehrlichkeiten?

Wir können den Überschuss entweder für den Schuldenabbau verwenden oder als Vorsorge in die Ausgleichsreserve zur Deckung von allfälligen künftigen Defiziten einlegen. Der Regierungsrat hat sich dafür ausgesprochen, dass der Überschuss hauptsächlich für den Schuldenabbau verwendet werden soll.

Warum?

Weil wir damit die heutige und die nächste Generation entlasten und Handlungsfreiheit schaffen für künftige Herausforderungen. Mit einer Ausgleichsreserve von 722 Millionen Franken verfügen wir über einen guten Bestand. Deshalb beantragt der Regierungsrat nur eine Einlage von 60 Millionen Franken. Damit könnten die in der finanziellen Langfristperspektive angenommenen Defizite um ein weiteres Jahr – das heisst bis 2027 – ausgeglichen werden.

Macht es überhaupt Sinn, Schulden so schnell abzutragen? Könnte man nicht mehr investieren, zum Beispiel in Gesundheit, Soziales, Bildung, Infrastruktur?

Der vorgesehene Schuldenabbau betrifft die bisherigen Fehlbeträge und die Schuld der Spezialfinanzierung Sonderlasten. Damit tragen wir Defizite und Verpflichtungen aus der Vergangenheit ab. Das ist nachhaltig und entspricht auch der gesetzlichen Vorgabe. Mit dem Programm «Aargau 2030» will der Regierungsrat neben den bereits bestehenden Investitionen und Ausgaben den Wohn- und Wirtschaftsstandort Aargau gezielt stärken und weiterentwickeln.

Zum Beispiel?

Mit den geplanten Mittelschulen und der Gesundheitspolitischen Gesamtplanung werden wir auch im Bildungs- und Gesundheitsbereich wichtige Zukunftsprojekte vorantreiben können.

60 Millionen Franken sollen in die bereits gut gefüllte Ausgleichsreserve fliessen. Müsste man dieses Geld angesichts enormer Kostensteigerungen nicht zum Beispiel via Steuerrabatt der Bevölkerung zurückgeben?

Wir stimmen am 15. Mai ja über eine Steuererleichterung ab. Von der Steuergesetzrevision 2022 profitieren alle natürlichen Personen. Sie entlastet sie um 88 Millionen Franken jährlich. Aber auch viele Unternehmen, die mit über 100'000 Arbeitsplätzen mehr als einen Drittel aller Arbeitsplätze im Aargau anbieten, profitieren von Steuerentlastungen. Diese kommen jetzt im richtigen Augenblick. Die Steuerstrategie ist nur ein Teil eines Massnahmenbündels, mit dem der Regierungsrat den Wohn- und Wirtschaftsstandort Aargau nachhaltig stärken will.

Und wie sieht dieses Massnahmenbündel aus?

Damit dies gelingt, braucht es auch flankierende Massnahmen wie zum Beispiel die bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie, die Förderung ressourcenschonender Innovationen, Weiterbildung und die berufliche Mobilität von Fachkräften. Der Kanton Aargau hatte bisher noch keine Steuerstrategie. Wir erarbeiten diese und möchten mit dem Grossen Rat eine politische und strategische Diskussion führen.

Wie beurteilen Sie nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine die Risiken für Bevölkerung und Wirtschaft im Aargau und letztlich für den Kantonshaushalt?

Der Regierungsrat verfolgt die Entwicklung der Lage in der Ukraine und die Auswirkungen auf die Schweiz sehr aufmerksam und mit Besorgnis. Sie ist derzeit in jeder Regierungssitzung ein Thema. Der Ukraine-Konflikt birgt Risiken für die globale Konjunktur und bremst auch die aktuelle Wirtschaftserholung in der Schweiz und im Aargau.

Können Sie dazu schon mehr sagen?

Wir müssen von indirekten negativen Auswirkungen auch auf unseren Kanton ausgehen. Sollte es zu einem deutlichen Abschwung und rückläufiger Wirtschaftsentwicklung bei unseren wichtigsten Handelspartnern kommen, würde dies unsere Wirtschaft empfindlich treffen. Der Regierungsrat beobachtet und analysiert deshalb die weitere Entwicklung sehr genau.

Es kommen viele ukrainische Flüchtlinge zu uns. Falls ihr Land okkupiert wird, werden viele hier bleiben. Ist der Stellenmarkt fit genug, damit sie sich hier ein neues Leben aufbauen können?

Im Vordergrund steht jetzt die kurzfristige Nothilfe und die Unterbringung der Flüchtlinge. Alles Weitere hängt stark davon ab, wie lange der Krieg dauert und wie sich die Lage in der Ukraine entwickelt. Der Schweizer Arbeitsmarkt ist flexibel und robust und hat sich schon in der Vergangenheit als sehr anpassungsfähig erwiesen. Da bin ich zuversichtlich. Aber wie gesagt: An erster Stelle stehen jetzt die menschlichen Schicksale und die Bedürfnisse der Kriegsflüchtlinge.

Lässt sich abschätzen, wie stark Corona den Kantonshaushalt noch belasten wird?

Für die Bekämpfung der gesundheitlichen Auswirkungen der Covid-19-Pandemie hat der Grosse Rat im Herbst 20 Millionen Franken ins Budget 2022 aufgenommen. Bei den Härtefallmassnahmen für Aargauer Unternehmen hat der Regierungsrat jüngst eine Verlängerung bis Ende März 2022 beschlossen. Mit dem vom Grossen Rat bewilligten Kredit kann auch diese erneute Verlängerung finanziert werden. Wir gehen dabei von moderaten Zusatzkosten für den Kanton aus.

Und wie sieht es bei den Spitälern aus?

Bei den Spitälern rechnen wir für das Jahr 2022 mit einer Normalisierung der Situation. Operationen können wieder wie vor Corona durchgeführt werden. Wie sich die Lage dann vor allem ab Herbst 2022 entwickeln wird, können wir heute nicht voraussehen.

Langfristig wollen Sie den Haushaltsausgleich ohne Ausgleichsreserve und Nationalbank-Millionen schaffen. Dann könne man über die weitere Verwendung der Ausgleichsreserve reden, sagten Sie bei der Vorstellung der Jahresrechnung. Was heisst das: Wird daraus ein Staatsfonds oder geht das Geld dann zurück an die Bevölkerung?

Das Instrument der Ausgleichsreserve hat sich in den letzten Jahren sehr bewährt, auch jetzt wieder mit Blick auf die Unsicherheiten im Zuge des Ukraine-Konflikts. Es wird vor allem um die Frage gehen, wie wir künftig mit den zunehmend hohen Ertragsschwankungen bei der Budgetierung umgehen und wie wir allfällige Überschüsse infolge von Sondereffekten zum Wohl der Aargauer Bevölkerung und Wirtschaft verwenden sollen. Wir brauchen aber auch in Zukunft ein starkes Instrument, um nicht vorhersehbare Schwankungen auffangen zu können sowie die Möglichkeit, bei guter Finanzlage Reserven für schlechte Zeiten auf die Seite zu legen.

Das klingt nicht danach, als könnten Sie sich von der Ausgleichsreserve trennen.

Wenn es gelingt, den Finanzhaushalt schon früher als bisher geplant ohne Sondererträge auszugleichen, wird der Regierungsrat dem Grossen Rat über die weitere Verwendung der Ausgleichsreserve rechtzeitig Antrag stellen. Wir wollen nicht wieder in eine Schieflage geraten, die erst fünf Jahre her ist. Die Ausgleichsreserve trägt vorläufig zu einem stabilen Finanzhaushalt bei und verschafft uns den nötigen Handlungsspielraum für die Weiterentwicklung des Kantons zu Gunsten seiner Einwohnerinnen und Einwohner und der Aargauer Wirtschaft. Die umsichtige und nachhaltige Finanzpolitik unterstützt das strategische Ziel unseres Entwicklungsleitbildes – die Stärkung des Aargaus als attraktiven Wirtschafts- und Wohnkanton.

