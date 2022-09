Diebe beklauten Seniorin - weit kamen sie aber nicht

Zufikon 85-Jährige kochte für zwei dreiste Diebe – doch dann wurde sie misstrauisch Zwei Rumänen beklauten eine gutmütige Seniorin – weit kamen sie mit ihrer Beute aber nicht. Trotzdem warnt die Polizei vor der Masche, die auch unter dem Namen «Wasserglas-Trick» bekannt ist. Dominic Kobelt 10.09.2022, 05.00 Uhr

Der Wasserglas-Trick funktionierte , doch die DIebe wurden rasch gefasst. DPA

An einem Dienstag im August, um die Mittagszeit, war ein 23-jähriger Rumäne zusammen mit seinem Bruder unterwegs. Die beiden klingelten am Haus einer 85-jährigen Seniorin. Sie gaben an, Hunger und Durst zu haben, und wurden von der gutmütigen Dame hereingelassen. Während sie mit Kochen beschäftigt war, «durchsuchte der Beschuldigte zusammen mit seinem Bruder die Örtlichkeit nach Wertgegenständen», heisst es im Strafbefehl, der kürzlich rechtskräftig wurde.