Serie: Ungewöhnlich wohnen «Hier lässt es sich doch leben»: Keine Ecken und das Dach als Garten – zu Besuch im Erdhaus Alex Spichale / AGR Schauspieler Walter Andreas Müller wohnt in einem, und auch der Waltenschwiler «Mohrenkopf»-Produzent Robert Dubler hat eins. Sie sind extravagant, auffällig – und hierzulande eine Seltenheit. 37 Erdhäuser gibt es in der Schweiz. Eins davon steht in Untersiggenthal. Maria Brehmer 1 Kommentar 04.08.2022, 17.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Exklusiv für Abonnenten

Auffällig ist so ein Erdhaus nur von Nahem. Geht man vom Bahnhof Turgi her in Richtung Untersiggenthal, ist nichts zu sehen von diesem besonderen Bau - bis man davorsteht. Dann wird eine der Eigenheiten, die Erdhausbewohnerinnen und- bewohner an ihren Häusern so schätzen, offensichtlich: Das Erdhaus verschmilzt förmlich mit der Landschaft.

Seine runden Formen passen sich der Umgebung völlig an – und die Umgebung dem Haus.

Herbert Umbricht und Dackel Duber begrüssen den Besuch – zum Eingang des Erdhauses führt ein kleiner, zugewachsener Pfad. Alex Spichale

In dieser Symbiose aus Natur und Kultur wohnt seit 33 Jahren Herbert Umbricht, der uns an diesem feuchtwarmen Sommermorgen nicht ohne Stolz durch seinen wilden Garten führt. Mehlschwalben fliegen über das grosse Biotop in ihre Nester auf Stelzen, überall surren Bienen und Käfer.

Auf und neben dem zugewachsenen Kiesweg, der zum Eingang des Erdhauses führt, wachsen Graslilien, Wegwarten, Nelken und Nachtkerzen, dazwischen Knaben- und Johanniskraut. Alles blüht und duftet. «Hier findet man nirgends Humus», erklärt Herbert Umbricht, «der Grossteil des Gartens ist ein Trockenbiotop, und der Weiher ist ein Feuchtbiotop».

Das Erdhaus ist von einem Feucht- sowie einem Trockenbiotop umgeben. Alex Spichale / AGR Das Dach des Erdhauses geht nahtlos in den Garten über – und umgekehrt. Alex Spichale Rund ums und auf dem Haus spriessen die Pflanzen, hier blüht die Wiesenlilie. Alex Spichale / AGR Das Erdhaus ist so eingewachsen, dass es von Weitem kaum ersichtlich ist. Alex Spichale Am Weiher blüht das Gefleckte Knabenkraut. Alex Spichale / AGR Schmale Wege führen ums Haus, ansonsten ist alles zugewachsen. Alex Spichale Hier blüht der Storchenschnabel. Alex Spichale Das Erdhaus ist nicht in die Erde gebaut, sondern ein mit Erde bedeckte Haus. Alex Spichale

Pro Natura habe ihn bei seinem ganzheitlichen Haus- und Gartenprojekt unterstützt, um das Erdhaus optimal in die Landschaft integrieren zu können.

Denn wer ein Erdhaus baut, kommt nicht drum herum, mit der Natur zusammenzuarbeiten. Herbert Umbricht schwärmt:

«Ein Erdhaus nimmt der Natur nichts weg, im Gegenteil: Es gibt ihr sogar noch etwas zurück.»

Und tatsächlich: Das bewachsene Dach geht nahtlos in den Garten über, ja es ist sogar Teil des Gartens. Vom Dach oben ist kaum erkennbar, dass man auf einem Wohnhaus steht. Zu sehen ist von hier aus fast nur Natur.

Das Dach ist Garten und der Garten ist Dach. Alex Spichale

Schon Jahre vor seinem Einzug 1989 geisterte in Herbert Umbrichts Kopf die Idee des erdbedeckten Hauses herum. Als er das Land in Untersiggenthal von seiner Mutter erbte, konnte er seinen Traum vom besonderen, naturnahen Wohnen endlich verwirklichen.

Immer ein bisschen anders als andere

Unterstützung erhielt er dabei von Architekt Peter Vetsch, der eine Koryphäe auf dem Gebiet des Erdhaus-Baus ist und bereits über 100 Erdhäuser im In- und Ausland realisierte.

In den 60ern lernte der Architekt an der Kunstakademie in Düsseldorf bei dem berühmten Aktionskünstler Joseph Beuys – einer, der es schon immer gerne etwas anders machte als die anderen. So, wie man auch Erdhäuser baut: anders als die anderen Häuser.

Architekt Peter Vetsch wohnt und arbeitet in Dietikon. Tobias Hänni

Optisch erinnern Vetschs Erdhäuser ein bisschen an die berühmten Jugendstilbauten des spanischen Architekten Antoni Gaudí: organisch, geschwungen, fliessend. Es gibt keine Ecken, und gleichmässig gezogene Räume sucht man vergebens. «Darum kann ich auch nicht genau sagen, wie viel Wohnfläche mein Haus eigentlich hat», lacht Umbricht – es lässt sich schlicht nicht berechnen.

Die Technik ist entscheidend

Das Haus mit den zwei Ebenen – einem Erdgeschoss und einem ebenso grossen, ausgebauten und mit natürlichem Licht versorgten Keller – besteht aus einer Metall-Grundkonstruktion, die mit Spritzbeton gefüllt und bedeckt wurde. Diese Technik macht die weichen Formen möglich.

Anhand der Baupläne erklärt der selbstständige Bauleiter Umbricht die komplexe Bauweise, die millimetergenaues Arbeiten verlangt. In die Natur zu bauen ist nicht einfach, da sich diese nicht nur mit den Jahreszeiten, sondern auch im Laufe der Jahre ständig wandelt. Zwei Jahre musste Umbricht damals auf die Baubewilligung warten. Die Begeisterung für sein Lebensprojekt behielt er bis heute.

So entsteht ein Erdhaus: Erst braucht es eine Metallkonstruktion. Privatfoto Mit der Metallkonstruktion werden die Räume geformt. Privatfoto Die Aussparungen zeigen, wo einmal die Fenster hinkommen. Privatfoto Das Metallgerüst wird mit Spritzbeton gefüllt und bedeckt. Privatfoto Die fertige, verputzte Aussenmauer. Privatfoto

Drinnen ist es hell und luftig. Grosse, über zwei Meter hohe Fenster geben den Blick frei in die Natur, die sich ihren Weg bis ans Fensterbrett bahnt. Eine Eidechse huscht durchs Gras, nur die Scheibe trennt sie vom Teppich im Innenraum.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Wohnzimmer, Küche, Schlafzimmer, ein Gästezimmer sowie zwei Bäder winden sich im Erdgeschoss wie eine grosse, ausufernde Luftblase um einen grossen Kachelofen. Er ist das Zentrum des Hauses, und hier, mit Dackel Duber zu seinen Füssen, sitzt Umbricht besonders gerne.

«Als das Haus gebaut wurde, installierte man neben dem zentralen Holzofen moderne technische Anlagen, die auch heute noch bestens ihren Zweck erfüllen», erklärt Umbricht. So gibt es neben einer Bodenheizung eine ausgeklügelte Lüftungsanlage, die auch den Staub absaugt.

«Es putzt sich hier quasi von selbst!»

Die offenen Räume wie das Hauptbadezimmer mit grosser Badewanne, das direkt ans Schlafzimmer angebaut ist, wirken trotz ihres Baujahrs Ende 80er zeitgenössisch.

Herbert Umbricht in seinem Wohnzimmer. Alex Spichale Ein Haus ohne Ecken: Auch die Fenster im Badezimmer sind rund, die Wände fein bemalt. Alex Spichale Auch das Arbeitszimmer im Untergeschoss ist mit natürlichem Licht versorgt. Alex Spichale ... durch dieses grosse Fenster mit Blick in den Garten. Alex Spichale Die Küche. Wer erkennt das Gesicht über dem Abzug? Alex Spichale Die Innenräume haben hohe Decken und grosse Fenster. Alex Spichale

Der Einrichtungsstil kontrastiert mit dem Bau: Den organischen, weichen Erdhaus-Formen setzt Umbricht kantige, aus harten Materialien wie etwa Stahl geformte Möbel entgegen. Holzbänke und weicher Teppich trotzen den massiven Wänden, die den Räumen Geborgenheit und Wärme geben.

An jenen Wänden, die eine flache Ebene zu bieten haben, hängt Kunst, andere sind mit feinen Malereien verziert. Skulpturen durchbrechen den offenen Wohnraum. Dass nur wenige Meter über den Köpfen Tausendgüldenkraut und Beinwell wachsen, geht hier unten schnell vergessen.

Auch der Trüffel-Dackel kann sich hier austoben

Auf der grossen Terrasse ist es an diesem Hochsommertag, besonders angenehm. In der höhlenartigen Mulde brennt weder die Sonne noch ist es zugig. Man fühlt sich mitten in der Natur, auch wenn der Sitzplatz heimelig überdeckt ist.

Geschützt und doch offen: die Terrasse. Alex Spichale

«Sommergewitter lassen sich von hier aus wunderbar beobachten», sagt Umbricht. Vor der Terrasse im hohen Gras steht ein Stahlquader, in denen mehrere Bienenvölker zuhause sind und ihren Besitzer mit Honig versorgen. Ein Milan kreischt am Himmel, eine dicke Hummel summt vorbei.

Die Aussicht vom geschützten Sitzplatz. Alex Spichale / AGR

Dackel Duber blickt mit seinen blauen Augen erwartungsvoll zu seinem Herrchen – ihn zieht es in die nahen Wiesen. Am Waldrand erschnüffelt Duber (Lateinisch Trüffel) regelmässig Burgunder Trüffel, die Umbricht einem grossen Käsehändler in Mellingen liefert.

Mit, von und für die Natur: Das Erdhaus-Prinzip ist klar. «Hier lässt es sich doch leben, oder?» fragt Herbert Umbricht und strahlt.

Adieu! Erdhaus-Bewohner Herbert Umbricht und Dackel Duber auf dem Dach. Alex Spichale

1 Kommentar Alle Kommentare anzeigen