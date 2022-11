zt-Talk Benjamin Giezendanner zum Schuldspruch gegen Naveen Hofstetter: «Er ist als Präsident weiterhin tragbar» Im zt Talk sagt der Transportunternehmer und SVP-Nationalrat, warum er in den Ständerat wechseln will, weshalb der Partei Hans-Ueli Vogt als Bundesratskandidat gut anstehen würde – und wie er die politische Zukunft von Naveen Hofstetter sieht. Philippe Pfister, Zofinger Tagblatt 04.11.2022, 16.30 Uhr

Benjamin Giezendanner war Gast im ZT-Studio. Philippe Pfister

Der Präsident der SVP Rothrist, Naveen Hofstetter, hat in den letzten Monaten schweizweit für Schlagzeilen gesorgt. In Zentrum standen Posts auf Facebook im Rahmen der Abstimmung zur «Ehe für alle»; Hofstetters Äusserungen diskriminierten afrikanische Flüchtlinge. Das Bezirksgericht Zofingen verurteilte ihn wegen Rassendiskriminierung.

Hofstetter zog das Urteil weiter, doch er blitzte vor ein paar Tagen vor Obergericht ab. Es bestätigte das Urteil des Bezirksgerichts, das Hofstetter zu einer bedingten Geldstrafe von 15'400 Franken verknurrt hatte. Das Obergericht reduzierte die bedingte Geldstrafe zwar auf 11'900 Franken, ordnete aber eine Verbindungsbusse an: Hofstetter muss 2500 Franken bezahlen.

Ist Hofstetter als Präsident der SVP Rothrist noch tragbar? «Er hat sich entschuldigt», sagt SVP-Nationalrat und Ständeratskandidat Benjamin Giezendanner im zt-Talk im «Zofinger Tagblatt». Was Hofstetter in seinen Posts auf den Sozialen Medien geschrieben habe, sei sicher nicht angebracht gewesen. «Wenn ich ihn wäre, würde ich das Urteil nicht weiterziehen», sagt Giezendanner, der selber in Rothrist wohnt.

Naveen Hofstetter habe hier grossartige Arbeit geleistet, sagt Giezendanner weiter. Und ja, als Präsident sei er tragbar: «Wenn er etwas dabei gelernt hat, darf er durchaus weiterhin Politik machen.» Hofstetter selber sagte am Donnerstag, ein Rücktritt als Ortsparteipräsident sei derzeit kein Thema. Ob er das Urteil des Obergerichts vor Bundesgericht anfechten will, liess er noch offen.

Giezendanner sieht Albert Rösti in der Favoritenrolle

Was sagt Benjamin Giezendanner zu den anstehenden Bundesratswahlen und der Ausgangslage in seiner Partei, der SVP? «Ich will nicht sagen, dass ich ihn wähle, aber Albert Rösti steht ganz vorne. Er hat sehr grosse Chancen.» Der Berner habe sich mit seiner Solaroffensive auf der linken Seite sehr geschickt positioniert.

Auch der Zürcher Wirtschaftsprofessor Hans-Ueli Vogt sei ein guter Kandidat: «Ein sehr gescheiter Mann. Es stünde der SVP gut an, jemanden auf den Schild zu heben, der homosexuell ist.» Hat er einen Favoriten? Giezendanner verweist auf die anstehenden Hearings: «Ich will die Kandidaten anhören und ihr Programm sehen.» Und: «Nach Ueli Maurer braucht es einen Standhaften.»

Energiekrise: «Sommaruga war die falsche Person»

Mit Simonetta Sommaruga sei er nicht sehr warm geworden. «Für ihren Schritt habe ich grosses Verständnis und finde es toll, dass sie ihren Mann unterstützt.» Aber: «Für die Energiesituation in der Schweiz braucht es Lösungen. Da war sie die falsche Person.»

Wen sieht er als Nachfolgerin? «Es sticht keine Frau heraus, von der ich sagen würde: Die ist es unbedingt.» Dass es zwingend eine Frau sein müsse, sei für ihn nicht nachvollziehbar. «Es müsste die am besten geeignete Person sein. Da würde Daniel Jositsch ganz vorne stehen. Ich finde es falsch, was die SP macht.» Mit dem Beharren auf einer Frauenquote sei dem Land nicht gedient.

Der ZT-Talk im Video: