Zofingenregio Bis 2035 gibt es in der Region Zofingen genügend Pflegebetten Bis 2035 seien gemäss Zofingenregio genügend Pflegebetten in der Region Zofingen vorhanden. Die Zahl der jüngeren Menschen steigt stärker, die der betagten Menschen weniger stark als im kantonalen Mittel. Karola Dirlam, ZofingerTagblatt 04.10.2022, 10.02 Uhr

In der Region Zofingen gab es 2020 gemäss offiziellen Angaben 746 Pflegebetten Frédéric Giger

Der Vorstand des Regionalverbandes Zofingenregio hat beschlossen, beim Departement für Gesundheit und Soziales (DGS) des Kantons Aargau für die Legislatur 2022 bis 2025 einen Bettenrichtwert von 13,5 Prozent zu beantragen. Dies bedeutet, dass 13,5 Prozent aller über 80-Jährigen ein Pflegebett zur Verfügung haben. Bei den betroffenen Alters- und Pflegeeinrichtungen in der Region wurde im Vorfeld eine Anhörung durchgeführt – sie sind grossmehrheitlich mit dem Entscheid einverstanden.

«Die Planungsregionen sind zuständig für die Planung der Pflegebetten für die Einwohnenden der Region», erklärt Markus Wüthrich, Vorsitzender der Arbeitsgruppe Pflegebereich von Zofingenregio, zu deren Aufgaben die periodische Überprüfung des regionalen Bettenrichtwerts gehört. «Ausgangslage für die Pflegebettenplanung sind die Vorgaben des Regierungsrats. Ausserdem stützen wir uns bei der Überprüfung des Bettenrichtwerts auf die in der kantonalen Pflegeverordnung festgelegten Kriterien», so Wüthrich weiter.

Im Jahr 2040 leben 7010 über 80-Jährige in der Region

Die demografische Entwicklung bis 2040 in der Region Zofingen sei eine besondere, meint Markus Wüthrich. Die Zahl der jüngeren Menschen steigt stärker, die der betagten Menschen weniger stark als im kantonalen Mittel. Gemäss der kantonalen Bevölkerungsstatistik lebten 2020 insgesamt 3302 Einwohnerinnen und Einwohner in den Gemeinden von Zofingenregio, die 80 Jahre oder älter sind. Im Jahr 2040 werden es laut Prognose 7010 sein.

Aber: «Der Anteil der Gesunden unter den 80-Jährigen und Älteren steigt stetig. Dies senkt den relativen Bedarf nach Pflegebetten für diese Altersgruppe», erklärt Markus Wüthrich. Und: Die demografische Entwicklung wird ihren Höhepunkt etwa 2045 überschreiten; anschliessend dürfte der Bedarf nach Pflegeheimangeboten wieder rückläufig sein.

Ebenso unverändert gilt die Erkenntnis, dass betagte Menschen möglichst lange selbstständig wohnen möchten, wenn nötig mit ambulanter Unterstützung oder in altersgerechten Wohnungen mit Dienstleistungen. Diese Entwicklung wird durch die immer kürzer werdende Aufenthaltsdauer der Heimbewohnenden bestätigt. «Mit der Regionalisierung der Spitex-Organisationen im Gebiet von Zofingenregio wurde zudem die Leistungsfähigkeit der ambulanten Versorgung massgeblich verbessert und der Druck auf Heimplatzierungen reduziert», sagt Markus Wüthrich.

Hoher Anteil Pflegestufen 0 bis 3

Die Pflegeheime im Gebiet von Zofingenregio leisteten 2020 gemäss Controllingdaten des DGS rund 25 Prozent ihrer Pflegetage für Bewohnende in den Pflegestufen 0 bis 3. «Dieser Wert ist im gesamtschweizerischen Mittel hoch», so der Vorsitzende der Arbeitsgruppe Pflegebereich. «Der Pflege- und Betreuungsbedarf dieser Bewohnenden könnte in alternativen Wohn- und Betreuungsangeboten abgedeckt werden.»

Die effektive Belegung der Heime in der Region Zofingen lag 2020 im Durchschnitt bei 96,7 Prozent und erreichte damit praktisch den vom DGS vorgegebenen Soll-Wert von 97 Prozent. «In dieser Auslastung sind aber auch die Pflegetage für die vielen zugewanderten Bewohnenden aus anderen Regionen sowie für solche mit geringem Pflegebedarf enthalten», sagt Markus Wüthrich.

Ohne sie würde die durchschnittliche Auslastung auf rund 65 Prozent sinken. «Diese Auslastung lässt viel Spielraum nach oben.» Vor diesem Hintergrund, aber auch aufgrund der angespannten wirtschaftlichen und personellen Perspektiven empfehle sich eine restriktive Haltung in der Pflegeheimplanung. Zumal Erfahrungen zeigen, dass Umbauten oder Umnutzungen von Pflegeheimen in der Regel mit hohen Investitionskosten verbunden seien.

Erst nach 2035 wieder Bedarf an Pflegebetten

«Zofingenregio bildet eine Versorgungsregion», erklärt Markus Wüthrich. «Alle Pflegeheime stehen allen Einwohnenden zur Verfügung, und die Schaffung neuer Pflegebetten erfolgt in einer gemeinsamen Strategie.» In der Region Zofingen gab es 2020 gemäss Pflegeheimliste des DGS 746 Pflegebetten. «Bei konsequenter Umsetzung der Strategie ‹ambulant & stationär› wären im Mittel aber nur 502 Pflegebetten nötig gewesen», so Wüthrich.

Bis 2035 seien genügend Betten vorhanden, erst danach gebe es wieder Bedarf. Es müssten also weder Pflegebetten abgebaut noch aufgebaut werden. Grundsätzlich würden so viele Pflegebetten wie nötig und so wenige wie möglich geschaffen. Bei der Bereitstellung neuer Pflegebetten werden Synergien gesucht; neue Angebote werden in nutzungsflexiblen Strukturen geschaffen; die Strategie «ambulant & stationär» werde weiter vorangetrieben.