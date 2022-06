Spital Zofingen: Infektiologe und Leitender Arzt im Interview

Spital Zofingen «Wir werden zumindest in gewissen Bereichen nicht um eine Maskenpflicht herumkommen» – Infektiologe und Leitender Arzt im Interview Philippe Rafeiner, Infektiologe und Leitender Arzt am Spital Zofingen, über den Anstieg der Corona-Fälle, Masken in Flugzeugen und die Tollwut, die auf Reisen nach wie vor ein Risiko darstellen kann. Philippe Pfister, Zofinger Tagblatt Jetzt kommentieren 18.06.2022, 16.38 Uhr

Philippe Rafeiner ist Infektiologe und Leitender Arzt am Spital Zofingen. Benjamin Lang

Herr Rafeiner, die Corona-Fallzahlen steigen wieder an. Ist dies auch am Spital Zofingen spürbar?

Ja. Bis vor drei Wochen hatten wir praktisch keine Fälle mehr. Jetzt verzeichnen wir wieder einzelne Fälle, zurzeit sind es drei. Der Anstieg ist spürbar.

Die Maskenpflicht am Spital wurde Mitte Mai aufgehoben. Wird sie wieder eingeführt?

Je nach Dynamik der Infektionen und je nach Ausfällen beim Personal ist das eine Option, ja.

Die Sommerreisezeit steht bevor, Reisende sind in engen Zügen oder Flugzeugen unterwegs. Wie kann und soll man sich schützen?

Was man einfach wissen muss: Auch bei der Omikron-Variante, die bei einer Ansteckung oft mild verläuft, kann man so heftig erkranken, dass man ein oder sogar zwei Wochen im Bett bleiben muss. Es liegt im Interesse des Einzelnen, sich in Ballungsräumen zu schützen – sprich freiwillig eine Maske zu tragen. Exponiert ist man aber trotzdem, in den Ferien gehen die Menschen ja unter die Leute.

Wohin gehen Sie in die Ferien?

Wir fliegen Ende Juni auf die Philippinen, meine Frau kommt aus diesem Land.

Wenn im Flugzeug nicht Maskenpflicht gilt: Werden Sie trotzdem eine tragen?

Eher nicht. Obwohl die Impfung gegen die Omikron-Variante keinen besonders guten Schutz vor der Erkrankung zu geben scheint. Ich werde sicherlich mit dem zirkulierenden Virus in Kontakt kommen. Weil ich aber durch die Impfung eine Grundimmunität aufgebaut habe, nehme ich eine Erkrankung in Kauf.

Wer soll sich zum zweiten Mal boostern lassen?

Offiziell empfohlen ist die zweite Booster-Impfung noch nicht. Wann der richtige Zeitpunkt ist, bei dem man am meisten profitiert, scheint nicht klar. Was hingegen klar ist: Die Immunität schwindet über die Zeit. Die Impfungen, die wir bis jetzt hatten, schützen nicht optimal vor Omikron. Wer über kein gutes Immunsystem verfügt, sollte den zweiten Booster ins Auge fassen, auf diese Personen wird der Bund auch sicher zukommen.

Die deutsche Bundesregierung erwägt offenbar, die sogenannte O-bis-O-Regel einzuführen, eine Maskenpflicht von Oktober bis Ostern. Ist das sinnvoll?

Alle Massnahmen, die zielorientiert sind, halte ich für vernünftig. Die Schwierigkeit ist, das zu definieren. Wenn es darum geht, die Schwächsten der Gesellschaft zu schützen – was ein richtiges und wichtiges Ziel ist – dann werden wir zumindest in gewissen Bereichen nicht um eine Maskenpflicht herumkommen – beispielsweise in Spitälern. Wieviel Sinn es macht, diesen Schutz auf alle Bereiche auszudehnen, also beispielsweise Züge oder Restaurants, muss man unbedingt diskutieren. Vor einer flächendeckenden Wiedereinführung einer Maskenpflicht ist eine breite Diskussion wich

Neu machen die Affenpocken Schlagzeilen. Ist die Krankheit ein Risiko für Reisende?

Ich muss mich hier auch auf andere Expertenaussagen abstützen. Es gibt praktisch keine Übertragungen auf Drittpersonen. Ich würde es so formulieren: Experten glauben nicht, dass aufgrund der Übertragungsraten grössere Risiken bestehen.

Sie halten am Dienstag im zt Foyer einen Vortrag über Reisemedizin. Was liegt Ihnen besonders am Herzen?

Ich habe vor mehreren Jahren als Gastarzt auf den Philippinen gearbeitet und dort Tragisches erlebt. Auf einer Abteilung waren nur Tollwut-Fälle. In der Schweiz und in den meisten europäischen Ländern gibt es kaum mehr Tollwut. In vielen anderen Ländern ist das aber nicht so. Vor allem Kinder sollten mit streunenden Hunden keinen Kontakt haben. Wenn sie von einem infizierten Tier gebissen werden und man nicht sofort etwas unternimmt, dann führt die Erkrankung zum Tod. Und die zweite Botschaft in diesem Zusammenhang: Ja keinen Hund aus einem solchen Land mit nach Hause nehmen.

Philippe Rafeiner hält am nächsten Dienstag ab 18.45 Uhr im zt Foyer an der Henzmannstrasse 20 in Zofingen einen Vortrag über Reisemedizin. Der Eintritt ist kostenlos. Anmeldungen: marketing@ztmedien.ch

