Zofingen Wegen Polizeifehler: Junger Mann zwang Mädchen zu Nacktfotos und kommt mit Busse davon Das Zofinger Bezirksgericht durfte zahlreiche Bilder und Videos, die Minderjährige dem Beschuldigten unter Zwang gesendet hatten, nicht als Beweise verwenden. Flurina Sirenio, Zofinger Tagblatt Jetzt kommentieren 22.03.2022, 10.11 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Beschuldigte zwang die Mädchen, ihm Nacktbilder via Snapchat und andere Apps zu senden. Flurina Sirenio

Als die Polizeibeamten an jenem Tag 2018 an eine Wohnungstür in Oftringen pochten, hatten sie einen Täter mittleren Alters im Visier. Einen Mann, der minderjährige Mädchen dazu gezwungen hatte, ihm via Chat Nacktbilder und Videos zu senden. Der Tipp dazu war aus Übersee gekommen: Eine US-Organisation, spezialisiert auf solche Delikte, informierten die Schweizer Bundespolizei über eine Person, deren Gerät eine hiesige IP-Adresse hatte und die via Chat von zwei amerikanischen Teenager-Mädchen gefordert hatte, sich ihr über die Kamera nackt zu zeigen. Den Chatverlauf schickte die Organisation als Beweis.

Schnell stellte sich heraus: Nicht der Wohnungsmieter, sondern sein Sohn Anfang 20 war das Ekel. Als die Polizei seine Smartphones untersuchte, merkte sie, dass die zwei gemeldeten Fälle nur die Spitze des Eisbergs waren: insgesamt hatte der junge Mann über einen Zeitraum von zwei Jahren zahlreiche weibliche Jugendliche im Alter von 12 bis 18 Jahren sexuell genötigt. Dazu hatte er über Apps wie Snapchat fast 700 Mädchen angeschrieben. Nebst Bildern und Videos hatte er auch viele Chat-Konversationen gespeichert.

Mit einem Teil des Bildmaterials der Mädchen wurde er kürzlich wieder konfrontiert. Es wurde ihm vorgelegt, als er wegen sexueller Handlungen mit Kindern, Nötigung und verbotener Pornografie im Bezirksgericht Zofingen sass. Die Ausdrucke seiner Screen Shots mussten ihm zur Auffrischung seines Memorys gezeigt werden. Er gab an, ein schlechtes Gedächtnis zu haben und sich nicht gut an die Taten erinnern zu können. Taten, die er zuvor während der Einvernahme gestanden hatte.

Zuerst Charmeur, dann Ausbeuter

Um an seine Opfer heranzukommen, hielt sich der Beschuldigte immer an dieselbe Masche: In seinem Profil jener sozialen Medien, in denen er seine Opfer suchte, verwendete er einen Fantasienamen und ein falsches Foto. Das Bild «eines ihm unbekannten, gutaussehenden Jungen aus Zofingen», wie es in der Anklageschrift heisst. Unter diesen Profilen kontaktierte er Mädchen in der ganzen Welt und machte ihnen, wenn es zu einem Chat kam, Komplimente über ihr Aussehen und flirtete mit ihnen.

Hatte er erst das Vertrauen seines Opfers gewonnen, schlug er ihm während eines Videoanrufs vor, doch ein Körperteil zu entblössen, etwa eine Brust oder den Intimbereich. Oder er forderte das Mädchen auf, ihm via Snapchat ein Foto zu schicken. Alles, was man über diese App sendet, wird kurze Zeit später wieder gelöscht. Doch der Beschuldigte machte Screen Shots von Video und Fotos, die er dann auf seinen Handys speicherte.

«Hatte nie vor, die Bilder zu veröffentlichen»

Sobald ein Mädchen genug hatte vom pubertären Erotikspiel, liess er es wissen, dass er diese Bilder ins Internet stellen werde, wenn es nicht mache, was er verlange. Und verlangen tat er viel von seinen Opfern. Manche mussten sich filmen, wie sie an sich sexuelle Handlungen vornahmen. Die Panik-Reaktionen vieler Mädchen auf diese Nötigungen speicherte der Beschuldigte ebenso. Zwar habe er nie vorgehabt, Bilder zu veröffentlichen, wie er vor Gericht sagte, er habe dadurch lediglich an mehr Bilder kommen wollen. Die Lage seiner Opfer machte das jedoch nicht besser. Manche schickten ihm weinende Emojis, manche flehten ihn an, die Fotos zu löschen. Gemäss Anklageschrift blieb er oft hartnäckig und forderte noch mehr Fotos, statt das Mädchen in Ruhe zu lassen.

«Ich tue es ja, ich ertrag das nicht.»

Das Richtergremium in Zofingen konfrontierte ihn damit, wollte wissen, ob er sich bewusst war, wie sehr die Mädchen litten. «Sie hatte wohl Angst, dass ich ihr Foto ins Internet stelle», sagte der junge Mann leise und mit gesenktem Kopf, als ein Bezirksrichter ihn fragte, was wohl seiner Meinung nach im Kopf des Mädchens vorgegangen sei, das auf Englisch schrieb: «ich tue es ja, ich ertrag das nicht».

Vom Opfer ein Liebesgeständnis erzwungen

Er habe damals eine ganz schlechte Phase gehabt, erklärte der Mann, der in Turnschuhen und T-Shirt vor Gericht erschienen war. Es sei ihm scheisse gegangen. Er hatte keinen Job und dazu den Komplex, dass er keiner Frau gefalle. Im Ausgang habe keine mit ihm etwas zu tun haben wollen. Nachdem er sein böses Spiel begonnen hatte, konnte er nicht mehr aufhören. Es sei eine Sucht gewesen, sagte er vor Gericht. «Mein Körper war schneller als mein Verstand.» Eines seiner Opfer zwang er gar dazu, ihm zu sagen, dass sie ihn liebte. Weil er im wahren Leben vergeblich darauf gewartet hatte, dass ihm eine Frau dies sagte, erzwang er die Worte nun mit Gewalt.

«Mein Körper war schneller als mein Verstand.»

Heute geht es dem Beschuldigten besser. Er arbeitet für eine Baufirma und hat eine Freundin, mit der er zusammenlebt. Zur Zeit der Taten sei er nicht er selber gewesen, das sei er heute wieder. Auch würden ihn keine jungen Mädchen mehr interessieren. Seine Freundin ist 24, ein Jahr jünger als er heute ist. Die Taten täten ihm heute leid, er wünschte, er könne sich bei den Opfern entschuldigen. Weil die Personen hinter den Profilen solcher App meist nicht auszumachen sind, wird dies wohl ein Wunsch bleiben.

Geldstrafe statt Gefängnis

Der Staatsanwalt forderte drei Jahre Gefängnis, davon ein Jahr unbedingt und zwei Jahre bedingt mit einer Probezeit von zwei Jahren, dazu die Begleichung der Gerichtskosten. Am Ende war das Richtergremium jedoch gezwungen, den Beschuldigten zu einer äusserst milden Strafe zu verurteilen: Ihm wurden lediglich eine bedingte Geldstrafe à 120 Tagessätzen (12 000 Franken) mit zwei Jahren Probezeit plus einer Busse von 1500 Franken und Gerichtskosten von 3500 Franken auferlegt. Denn, so führte der Verteidiger vor Gericht aus, die meisten Bilder, Videos und Chatverläufe, die als Beweise dienten, durften gar nicht als solche verwendet werden.

Dies wegen eines groben Fehlers der Polizei. Als diese vom Beschuldigten den Smartphone-Pin verlangt hatte, hätte zwingend ein Verteidiger dabei sein müssen, was jedoch nicht der Fall war. Die einzigen Beweismittel, die rechtens waren, sind die beiden Chatverläufe, die die US-Organisation in die Schweiz geschickt hatte. Auch ein Verbot, beruflich oder hobbymässig mit Kindern oder Jugendlichen in Kontakt zu kommen, wurde nicht ausgesprochen. Die neue Freundin weiss übrigens nichts von der Vergangenheit ihres Freunds. Ihr dies zu sagen, sei «schwierig» für ihn, sagte er vor Gericht.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen