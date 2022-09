SP Bezirk Zofingen nominiert Cédric Wermuth für Nationalrat

Zofingen Für vier weitere Jahre im Nationalrat: Die SP Bezirk Zofingen nominiert Cédric Wermuth Die SP Bezirk Zofingen nominiert Cédric Wermuth und Barbara Stocker Kalberer für die nächste Nationalratswahl. Über die Listenzusammensetzung entscheidet die Kantonalpartei im Winter. Markus Mathis, Zofinger Tagblatt Jetzt kommentieren 23.09.2022, 16.18 Uhr

Cédric Wermuth und Barbara Stocker Kalberer. Markus Mathis / Zofinger Tagblatt

Die Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten des Bezirks Zofingen mussten am Donnerstag in der Schützenstube in Zofingen nicht lange überlegen, wen aus der näheren Umgebung sie ins Eidgenössische Parlament nach Bern schicken wollen. Einstimmig stimmten sie dem Vorschlag des Vorstands zu, Cédric Wermuth (36) aus Zofingen und Barbara Stocker Kalberer (53) aus Strengelbach als Kandidierende für den Nationalrat zu benennen.

Über die definitive Listenzusammensetzung für die Nationalratswahlen entscheidet die Kantonalpartei an einer Delegiertenversammlung zu Beginn des nächsten Jahres. Gewählt werden die Bundesparlamentarier dann am 23. Oktober 2023.

Das erklärte Ziel der Aargauer SP ist es, den 2019 verloren gegangenen Ständeratssitz wieder zurückzuholen und ausserdem ihre drei Nationalratsmandate zu behalten. Ersteres bewerkstelligen soll dies Nationalrätin Gabriela Suter (49), die bekanntlich bereits als SP-Kandidatin fürs «Stöckli» nominiert ist.

Lobby für Familien, Frauen und Pflegende

«In unserem Bezirk hat die SP einen beträchtliches Stimmenpotential, das wir vor drei Jahren nicht ganz ausschöpfen konnten», sagte Barbara Kunz-Egloff, die Präsentin der SP-Bezirkspartei. Umso wichtiger sei es, wieder zwei Kandidierende aus der Region aufs Ticket für den Natonalrat schreiben zu können. Die Ortssektionen hätten frühzeitig Abklärungen getroffen und so könne man nun «eine sehr gute Kandidatin und eine sehr guten Kandidaten» präsentieren.

Neben Cédric Wermuth, der als SP-Co-Präsident auf ein Mandat in der Bundesversammlung angewiesen ist, um effektiv arbeiten zu können, heben die Zofinger Genossinnen und Genossen nun also auch ein aktives Basismitglied aufs Schild. Barbara Stocker Kalberer überlegte sich Parlamentskandidaturen schon verschiedentlich, konnte sich aber bisher nicht dazu durchringen.

Die SP Bezirk Zofingen nominierte ihre Kandidaten in der Schützenstube in Zofingen. Markus Mathis / Zofinger Tagblatt

Die gebürtige Fricktalerin kam im Rahmen ihrer Lehrerausbildung nach Zofingen, unterrichtete in Rothrist und liess sich später zur Hebamme umschulen. «Hebammen üben ihren Beruf mit Leib und Seele aus», sagte die Mutter von drei Kindern, die auch als Präsidentin des Schweizerischen Hebammenverbandes wirkt. Was sie immer sehr in Anspruch genommen habe, wie sie erzählte. «Aber die Krisen der letzten Jahre haben mir zusätzlich die Augen geöffnet.» Familien mit Kindern sowie Frauen und Menschen in den schlecht bezahlten Pflegeberufen hätten keine Lobby in Bern. Stocker Kalberer will das ändern.

Ein politischer Erfolg als Verbandspräsidentin

Konkret erinnerte sich sie sich daran, wie die Hebammen während der Pandemie zu einem «vergessenen Berufsstand» wurden. «Wir wussten nicht, wie wir an Schutzmaterial kommen sollten», sagte sie. Niemand dachte daran, dass Schwangere weiter Kinder gebären – auch zu Hause.

Das gleiche Phänomen trat nach Beginn des Ukrainekrieges auf. Hebammen aus Deutschland und Österreich hätten sich bei ihren Schweizer Kolleginnen gemeldet, nachdem sie Bilder gesehen hatten, wie ukrainische Frauen in behelfsmässigen Notunterständen Kinder zur Welt bringen. Gibt es bei euch ein Vorsorgekonzept für solche Fälle, hätten sie gefragt.

Darauf erkundigte sich Stocker Kalberer beim Oberfeldarzt im Stab des Armeekommandos und erhielt die Antwort: Nein, Gebärstationen sind in unseren Notfallplänen kein Thema. Das wird nun geändert – ein politischer Erfolg für Stocker Kalberer, auch wenn sie ihn nicht als Politikerin, sondern als Verbandspräsidentin errungen hat.

Wermuth will in die Ukraine reisen

Cédric Wermuth lieferte markige Äusserungen zum politischen Klima. Die Grünliberalen seien für ihn derzeit «die grösste Enttäuschung». Nicht was die Umweltpolitik angehe, sondern wegen ihrer bürgerlichen Steuer- und Wirtschaftspolitik. «Diesbezüglich werden die Entscheide in Herrliberg gefällt und dann marschieren alle von rechtsaussen bis grünliberal stramm in dieselbe Richtung.» Die Mitte und die EVP seien mittlerweile oft die besseren politischen Partner für die SP, sagte Wermuth.

Er offenbarte auch, dass er zu Kanti-Zeiten als Austauschschüler in der Ukraine war. Den Kontakt zum gleichaltrigen Sohn der Gastgeberfamilie habe er aufrechterhalten. «Ich hoffe sehr, dass ich Alex mit seiner Frau Jelena und ihren beiden Kindern bald in der Ukraine besuchen kann.»

Diese persönliche Beziehung sei auch Auslöser für wütende Äusserungen gewesen, als der Bundesrat nach Ausbruch des Krieges lavierte. «Er fragte sich ernsthaft, ob er aus wirtschaftlichen Gründen den Krieg nicht verurteilen sollte.» Die Schweizer Landesregierung, so Wermuth, habe «im Umgang mit Diktatoren und Aggressoren ein Problem, genügend Rückgrat zu beweisen.»

