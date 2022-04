Zofingen: Siegfried mit Milliarden-Umsatz und Rekordgewinn 2021

Zofingen Siegfried und der Milliardenclub – CEO verbreitet nach Rekordgewinn neue Parole: «Gekommen, um zu bleiben» Die Siegfried-Aktionärinnen und -Aktionäre trafen sich nach drei Jahren erstmals wieder physisch zur Generalversammlung. Das Zofinger Pharmaunternehmen ist bei den Grossen in der Branche angekommen. Dort will es bleiben – und weiter wachsen. Unter anderem durch Zukäufe, wie CEO Wolfgang Wienand sagte. Philippe Pfister, ZT Jetzt kommentieren 13.04.2022, 15.02 Uhr

Verwaltungsratspräsident Andreas Casutt (.l) konnte an der GV der Siegfried AG 197 Aktionärinnen und Aktionäre begrüssen. Markus Schneeberger

Nach zwei schriftlich abgehaltenen Generalversammlungen trafen sich die Aktionärinnen und Aktionäre der Siegfried AG am Mittwochvormittag im Stadtsaal wieder zu einer «richtigen» GV. 197 Aktionäre folgten der Einladung, vertreten waren rund 64 Prozent der Aktienstimmen. Ein Aktionär kritisierte (ohne Maske) die physische Durchführung der GV; das sei noch ein Risiko, monierte er.

Cyberattacke an Pfingsten

2021 war für die Siegfried AG ein überaus erfolgreiches Jahr. Erstmals wurde die Umsatzgrenze von einer Milliarde Franken geknackt – ein Ereignis, welches das Prädikat «historisch» verdiene, wie Verwaltungsratspräsident Andreas Casutt sagte. Der Gewinn lag bei 91,5 Millionen Franken – ebenfalls ein Rekord.

Gleichzeitig war 2021 für das Zofinger Traditionsunternehmen von Herausforderungen geprägt. An Pfingsten kam es zu einer Cyberattacke, der Schaden habe dank des entschlossenen Krisenmanagements in Grenzen gehalten werden können. Zudem gab es einen Betrugsfall in einem Werk ausserhalb der Schweiz. «Hier haben wir nach einer umfassenden internen Untersuchung die notwendigen Massnahmen umgesetzt», sagte Casutt.

Die Räumlichkeiten von Siegfried in Zofingen. Britta Gut

Hohe Fluktuation im höheren Management ist auf dem Radar

Der VR-Präsident beantwortete auch eine Frage, die ein Aktionär im Vorfeld der GV gestellt hatte. Er erkundigte sich nach Massnahmen gegen «die hohe Fluktuation im höheren Management». Das Thema stehe auf der Prioritätenliste weit oben, so Casutt. Die Covid-Pandemie habe die Fluktuation weltweit beschleunigt, viele Beschäftigte fassten einen Stellenwechsel ins Auge. «In den USA spricht man ja bereits von der ‹Grand Resignation›.» Diesem Trend habe sich Siegried nicht entziehen können. Man bewerte die Situation laufend neu. «Wir denken aber nicht, dass Siegfried überdurchschnittlich betroffen ist».

Mit dem Überschreiten der Milliardengrenze beim Umsatz sei Siegfried in die Spitzengruppe der Pharmaindustrie vorgestossen, sagte CEO Wolfgang Wienand. Jetzt gelte die Parole: «Gekommen, um zu bleiben». Möglich war das Wachstum vor allem wegen zweier neuer Standorte nahe Barcelona. Im deutschen Hameln füllen Siegfried-Mitarbeitende seit einigen Monaten den Corona-Impfstoff von Biontech ab – das sei «technisch hochanspruchsvoll», so Wienand. Inzwischen wird dort auch der Impfstoff des US-Biotech-Unternehmens Novavax abgefüllt.

Wolfgang Wienand, CEO der Firma Siegfried. Britta Gut

Nicht ohne Stolz wies Wienand darauf hin, dass Siegried inzwischen deutlich mehr als drei Milliarden Franken wert ist. Der Aktienkurs lag am Mittwoch bei rund 760 Franken, nachdem er letztes Jahr für kurze Zeit auf über 900 Franken hochgeschossen war. Die Aktionärinnen und Aktionäre beschlossen, die Dividende um 20 Rappen auf Fr. 3.20 pro Aktie zu erhöhen.

Man wolle auch künftig Zukäufe tätigen, um zu wachsen, kündigte Wienand an, auch in Marktsegmenten, die Siegried noch nicht abdecke. «Eines davon könnten beispielsweise biologisch hergestellte Wirkstoffe sein.» 2022 will das Unternehmen im Umsatz erneut im «hohen einstelligen bis niedrigen zweistelligen Prozentbereich» wachsen, erneut steigern will es zudem die Profitabilität; auf Stufe Ebitda soll sie über 20 Prozent betragen.

Vergütungen ohne Diskussion genehmigt

Der Siegfried-Verwaltungsrat erhält für die Amtsperiode 22/23 eine Vergütung von total 1,875 Millionen Franken; der grössere Teil besteht aus Aktien, die während drei Jahren nach Zuteilung nicht verkauft werden können. Die Geschäftsleitung erhält für 2021 einen Bonus von rund 1,7 Millionen Franken. Angepasst hat der Verwaltungsrat die langfristige erfolgsabhängige Vergütung für die Geschäftsleitung. Hier geht es um Berechtigungen für die Zuteilung von Siegfried-Aktien in drei Jahren. Die Aktien werden nur dann definitiv zugeteilt, wenn das GL-Mitglied zum Zeitpunkt der Zuteilung in ungekündigter Stellung ist und die Ziele für die drei Jahre erreicht wurden.

Wieder in den Siegfried-VR gewählt wurden Isabelle Welton, Colin Bond, Wolfram Carius, Martin Schmid und Andreas Casutt; Letzterer wurde auch als Präsident bestätigt. Neu zum obersten Gremium stossen Beat Walti und Alexandra Brand. Die deutsche Staatsbürgerin ist promovierte Chemikerin und ist seit 2015 in verschiedenen leitenden Positionen bei Syngenta tätig. Beat Walti ist ein auf Handels- und Gesellschaftsrecht spezialisierter Anwalt; er sitzt für die Zürcher FDP im Nationalrat. Brand und Walti ersetzen Reto Garzetti und Ulla Schmidt, die beide aus dem VR zurücktraten. Garzetti war seit 2011, Schmidt seit 2016 Siegfried-VR.

