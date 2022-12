Zofingen: Praktikant bei Arbeit verletzt – Chef vor Gericht

Zofingen Schnupperlehrling beim Abfüllen von Natronlauge schwer verletzt – Chef vor Gericht Der Chef eines Transportunternehmens hat einem Schnupperstift im Gefahrengutlager Arbeit zugewiesen, dabei verletzte sich dieser schwer. Der Vorgesetzte musste sich daher vor Bezirksgericht wegen schwerer Körperverletzung verantworten. Susan Hedinger, zt Jetzt kommentieren 19.12.2022, 15.43 Uhr

Statt Öl war im Tank 50-prozentige Natronlauge: Sie spritze dem Schnupperpraktikanten ins Gesicht, in die Augen und auf den Körper (Symbolbild). Susan Hedinger

Wo gearbeitet wird, passieren Fehler. Dieses Sprichwort hat sich im April 2019 in tragischer Weise bewahrheitet. Fredi (Name red. geändert), Vorgesetzter in einem Transportunternehmen, erhielt kurz vor dem Mittag einen Anruf vom Büro: Ein Tank sei angekommen, man müsse den dringend abfüllen. «Das ist eine gute Gelegenheit für Sinan (Name red. geändert), so kann er auch in der Abteilung mit Flüssigsachen schnuppern», dachte Fredi.

Sinan war zum Zeitpunkt 16 Jahre alt und machte ein Schnupperpraktikum zum Logistiker. Fredi rief Kollege Kurt (Name red. geändert) an: Sinan werde ihm bei der Abfüllerei zur Hand gehen. «Meine Dummheit war: Ich fragte im Büro nicht nach, welche Flüssigkeit im Tank ist. Mir war klar, dass es Öl ist, wie immer.» Als er nach dem Mittag ins Lager ging, habe er Sinan schreien gehört, berichtet Fredi vor dem Bezirksgericht sichtlich betroffen. «Die Betriebssanität war vor Ort. Sinans Haut und Augen wurden bis zum Eintreffen der Ambulanz mit Wasser gespült.»

Der Abfüllschlauch schnellte nach oben

«Ich habe Kurt noch gefragt, ob ich eine Schutzmaske tragen muss», erinnert sich Sinan. «Er sagte: ‹Nein, dafür brauchst du keinen Schutz.›» Der für die Lehrlingsausbildung nicht zuständige Kurt liess Sinan nach kurzer Instruktion allein den Container abfüllen und entfernte sich kurz vom Geschehen. Plötzlich schnellte der Abfüllschlauch in Sinans Händen nach oben. Das Unglück passierte: 50-prozentige Natronlauge spritzte Sinan ins Gesicht, in die Augen, sowie an die Schultern und den Hals.

Er habe nicht gewusst, was er da abfülle, erklärt Sinan. «Der Schlauch hatte Hochdruck. Ich hielt meine Augen zu.» Die Schmerzen seien schlimm gewesen. Sechs Operationen musste er bisher über sich ergehen lassen. «Ich kann nicht mehr unter die Leute gehen. Ich schäme mich wegen den Narben über den Augen und im Bart. Ich hasse mich selbst», sagt er und zieht sein Käppi ins Gesicht.

«Mir tut die Sache von Herzen leid», beteuert Fredi, «so ein Unglück hätte nie passieren dürfen.» Er habe Sinan mehrmals im Spital besucht, wo er über einen Monat liegen musste. «Es ist mir heute noch ein Rätsel, warum Kurt so fahrlässig war und Sinan und sich selbst nicht vorschriftsgemäss mit Schutzmaske, Brille und entsprechender Kleidung schützte», sagt Fredi. Kurt ist inzwischen verstorben.

Abfüllanlage ist inzwischen voll automatisiert

Zu 95 Prozent werden in den Tanks Öl zum Abfüllen geliefert. Kurt richtete den Druck im Tank für Öl ein. Fatal: Öl braucht mehr Druck als Natronlauge, um durch den Tank zu fliessen. «Hätte ich gewusst, dass es sich um Natron handelt, hätte ich den Stift niemals ins Lager gelassen», sagt der Angeklagte.

Dass sich dann sein Mitarbeiter über die geschulten Vorschriften hinweggesetzt hatte und Sinan lediglich im T-Shirt und mit Handschuhen arbeiten liess, habe schliesslich zu noch stärkeren Verletzungen geführt. «Ich habe daraus gelernt, dass ich noch mehr kontrollieren muss, ob alle Vorschriften und Sicherheitsmassnahmen befolgt werden», resümiert Fredi. Das schreckliche Ereignis sei für alle einschneidend gewesen. Die Abfüllanlage sei inzwischen voll automatisiert: «So ein Unfall kann in Zukunft nicht mehr passieren», sagt der Familienvater.

«Als Lehrlingsverantwortlicher haben Sie eine Fürsorgepflicht», mahnt Gerichtspräsident Florian Lüthy. «Aufgrund von Stress im täglichen Geschäftsverkehr fehlte es an klaren Instruktionen an die Mitarbeiter.» Fredi habe seine Sorgfaltspflicht als Vorgesetzter verletzt. Entsprechend verurteilt das Bezirksgericht Zofingen Fred wegen schwerer Körperverletzung. Es spricht eine Strafe von 9500 Franken, bedingt auf zwei Jahre aus. Die Genugtuungsforderungen des Geschädigten werden auf den Zivilweg verwiesen. Die Suva hat um Zustellung des Urteils gebeten. Und Sinan besucht inzwischen eine Handelsschule.

