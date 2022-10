Zofingen: Schüler lernen mit Rottweiler Umgang mit Hunden

Zofingen «Nie am Kopf streicheln»: Mit diesen Rottweilern lernen Schülerinnen und Schüler den Umgang mit Hunden Die Projektwoche für die Primar- und Oberstufe in Zofingen bietet zum Thema Hund etwas Besonderes: Am Montagmorgen besuchten zwei Rottweiler die Klasse R3a. Alfred Weigel, zofingertagblatt.ch Jetzt kommentieren 19.10.2022, 08.37 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Klassenfoto der R3a mit Lehrerin Manuela Meier, Hundetrainerin Christine Scherer und den zwei Rottweilern «Quintus» und «Tank». Alfred Weigel

Rottweiler gehören zu den gelisteten Hunden, ihre Haltung ist vor allem eine Frage der Erziehung. Diese Hunderasse zeichnet sich durch Masse und Bisskraft aus, verbunden mit Territorialität und Schutztrieb. Wie jedem Hund sollte man ihnen mit grösstem Respekt begegnen.

Die erste an die Schülerinnen und Schüler gerichtete Frage der Hundetrainerin Christine Scherer lautete denn auch: «Wer hat Angst vor Hunden?». Die meisten Jugendlichen verneinten sie. Bei der zweiten Frage – «Wer hat einen Hund zuhause?» – hob fast die Hälfte die Hände.

Respekt vor unbekannten Hunden ist stets angebracht. Grosse Spezies sind schneller und verfügen über eine grössere Bisskraft, das Gewicht spielt eher eine Nebenrolle. «Statuenposition» einnehmen, am besten den fremden Hund ignorieren, wenn er auf einen zustürmt. Wie das funktioniert, zeigte die Hundetrainern mit dem roten Ball, den ein Mädchen in die Luft wirft.

In manchen Kantonen herrscht Maulkorbpflicht, im Aargau nicht. Rottweiler gehören zu den gelisteten Hunden. Alfred Weigel Am Mädchen ist der Hund nicht interessiert, aber am fliegenden Ball, den holt er sich. Alfred Weigel Rottweiler «Tank» lässt sich streicheln, von den Kindern hat er nichts zu befürchten, umgekehrt auch nicht. Alfred Weigel

Der zweijährige «Tank» ist am Ball interessiert, nicht am Kind. Also lassen wir ihm die Freude, selbst wenn der Ball zu Schaden kommt, immer noch besser als ein Biss in die Hände. Den Knochen wegzunehmen, quittierte der Rottweiler mit leichtem Knurren, es hätte auch Angst einflössendes Zähnefletschen sein können.

Wenn man von einem Hund umgeworfen wird, muss man sich zu einem Päckli zusammenrollen, die Hände den Nacken schützend. «Futter nur aus der flachen Hand geben, Streicheln seitlich am Nacken, nie am Kopf, und vor allem die Körperhaltung des Hundes lesen», lauten die weiteren Ratschläge von Christine Scherer im Umgang mit ihren Rottweilern. Die Kommunikation zwischen Mensch und Tier ist nicht immer einfach.

Wie gut die Rottweiler ihr folgen, ist bei deren schwierigen Vergangenheit der umso verwunderlicher. Den vierjährigen «Quintus» bewahrte sie vor dem Einschläfern. Mit «Tank» arbeitet sie erst seit einem Jahr. Die erfahrene Brittnauer Hundetrainerin weiss, wie man aus einem Kampfhund ein Zirkushündchen macht, diesen Eindruck hätte man nach 90 Minuten Hundeschule vor dem Stadtsaal und auf der Wiese hinter dem Museum durchaus gewinnen können.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen