Neuer Grossrat für den Bezirk Zofingen: Alice Sommer tritt zurück

Zofingen/Kölliken Nach dem Rücktritt von Alice Sommer: Nicola Bossard ab Dienstag neu im Grossrat Die Grossrätin Alice Sommer (Grüne) tritt zurück. Ihr Sitz im Grossen Rat des Kantons Aargau wird von Nicola Bossard neu besetzt. 17.01.2022, 15.21 Uhr

Die Grossrätin Alice Sommer, Grüne, tritt zurück. Ihr Sitz im Grossen Rat des Kantons Aargau wird von Nicola Bossard neu besetzt. AZM / Kanton Aargau

Die Grossrätin Alice Sommer von den Grünen, ist am 11. Januar 2022 zurückgetreten. Die Zofinger Physiotherapeutin und Mutter von drei Kindern wurde im Oktober 2020 neu gewählt.

Der freigewordene Sitz im Grossen Rat des Kantons Aargau wird von Nicola Bossard aus Kölliken neu besetzt. Der 25-Jährige studiert Umweltnaturwissenschaften an der ETH in Zürich. An den letzten Grossratswahlen hat er die meisten Stimmen der Nichtgewählten auf der Liste 5 des Bezirks Zofingen auf sich vereinigt und war somit erster Ersatz. Die Inpflichtnahme erfolgt an der nächsten Sitzung des Grossen Rats. Diese ist für Dienstag angesetzt. (nic)