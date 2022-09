Zofingen: Kapo sucht nach riskantem Manöver Zeugen

Zofingen Nach riskantem Manöver beim Fussgängerstreifen: Kapo AG sucht Zeugen Ein unüberlegtes Fahrmanöver eines Automobilisten ging dank glücklichen Umständen glimpflich aus. Die Kantonspolizei sucht den unbekannten Autofahrer. 06.09.2022, 17.00 Uhr

Am Dienstagnachmittag, um zirka 13:30 Uhr, wollte in Zofingen an der Luzernerstrasse ein vierjähriges Kind beim Fussgängerstreifen auf Höhe des Gasthofs Römerbad die Strasse überqueren.

Symbolbild: Ein ungeduldiger Autofahrer missachtete den Fussgängerstreifen und das wartende Kind. Andrea Stalder

Von beiden Seiten nahten Autos und hielten an. Ein in Richtung Altstadt fahrender Automobilist mochte jedoch nicht warten und fuhr rechts über das Trottoir am Vordermann vorbei. Glücklicherweise hatte das Kind den Fussgängerstreifen von der anderen Strassenseite her noch nicht betreten und war somit nicht unmittelbar gefährdet.

Eine Augenzeugin beobachtete das riskante Manöver und erstattete bei der Kantonspolizei Anzeige. Die Kantonspolizei in Zofingen (Telefon 062 745 11 11) sucht den etwa 35- bis 40-jährigen Fahrer eines dunklen Wagens. Auch werden weitere Augenzeugen gesucht. (cam)