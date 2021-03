Zofingen Nach Eklat am Seniorenzentrum nimmt Stadträtin Stellung: «Es war mir wichtig, die Situation nicht nach den Wahlen zu bereinigen» Stadträtin Rahela Syed äussert sich zur gescheiterten Neubesetzung des Chefpostens am Seniorenzentrum Zofingen und kontert Kritik an ihrem Führungsstil. Philippe Pfister, ZT 10.03.2021, 14.25 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Rahela Syed ist im Stadtrat für das Ressort Alter, Gesundheit und Kinderfest zuständig. Im Hintergrund das Seniorenzentrum Zofingen. Bildquellen Montage: zVg/ZT bkr

Bei der Besetzung des Chefpostens am Seniorenzentrum kam es zum Zerwürfnis, wie das Zofinger Tagblatt letzte Woche publik machte. Dem designierten Geschäftsführer wurde gekündigt, bevor dieser die Stelle überhaupt angetreten hat. Verschiedene Parteien und Fraktionen kritisierten darauf die zuständige Stadträtin Rahela Syed (SP) heftig.

Die Mitte sprach von einer «Misere», die SVP von fehlenden Führungsinstrumenten und die FDP von mangelhafter Führungsverantwortung seitens der Stadträtin. Im Interview nimmt nun Rahela Syed Stellung und kontert die Kritik an ihrer Arbeit als Dossierverantwortliche für das Seniorenzentrum. Das Interview wurde auf Wunsch der Stadträtin schriftlich geführt.

Frau Syed, dem designierten neuen Geschäftsführer des Alterszentrums wurde gekündigt, weil Sie sich mit ihm nicht über die Bedingungen eines vorzeitigen Stellenantritts einigen konnten. Warum waren aus Ihrer Sicht die Forderungen des neuen Geschäftsführers überrissen und was hat schliesslich die Kündigung ausgelöst?

Aufgrund des Persönlichkeits- und Datenschutzes kann ich leider nach wie vor nur zu denjenigen Zusammenhängen Stellung beziehen, zu denen sich der Betroffene selbst bereits öffentlich geäussert hat. Im Zusammenhang mit den geführten Gesprächen kam es zu einem Vertrauensverlust, der den Stadtrat dazu bewog, diese Kündigung noch vor Stellenantritt auszusprechen. Mir war es sehr wichtig, die Situation schnell und nicht erst nach den Wahlen zu bereinigen, nachdem klar wurde, dass ich persönlich und auch der Stadtrat andere Vorstellungen von einer vertrauensvollen, konstruktiven Zusammenarbeit mit einem leitenden Kadermitglied haben.

Warum konkret kam es zum von Ihnen erwähnten Vertrauensverlust?

Obschon vertraglich und in den Gesprächen mit dem Kandidaten vereinbart, war die tatsächliche Bereitschaft des Kandidaten zu einem früheren Stellenantritt letztlich nicht oder nur mehr in einem sehr geringen Ausmass vorhanden. Seine finanziellen Forderungen in diesem Zusammenhang waren in ihrer Tragweite nicht klar abschätzbar. Einer vom Stadtrat vorgelegten schriftlichen Vereinbarung zum Ausgleich eines definierten, sachlich zu rechtfertigenden Betrags wollte der Kandidat nicht zustimmen, weshalb letztlich keine Einigung über einen früheren Stellenantritt möglich war. Die Kommunikation während den Verhandlungen fand ausserdem zum Teil in einer Tonalität statt, die meiner Ansicht nach keine Basis für eine gute und erfolgversprechende Zusammenarbeit ist.

Vor der definitiven Anstellung hat sich das mögliche Szenario eines vorzeitigen Stellenantritts ja abgezeichnet. Warum hat man diesen Punkt nicht früher geklärt?

Der Punkt wurde im Vorfeld im Grundsatz selbstverständlich in mündlichen Gesprächen geklärt. Aufgrund dessen konnten wir davon ausgehen, dass wir eine einvernehmliche Lösung bezüglich des genauen Datums finden würden. Entsprechende Aussagen, dass der Kandidat die Stelle schnellstmöglich antreten will, wurden im Vorstellungsgespräch geäussert. Leider wurden alle unsere Vorschläge abgelehnt, obschon der Stadtrat auch zu finanziellen Zugeständnissen bereit gewesen wäre.

Normalerweise wird bei Kündigungen mit den Betroffenen über die Kommunikation gesprochen. Warum ist das in diesem Fall nicht geschehen, zumal das Seniorenzentrum und dessen Leitung seit einiger Zeit im öffentlichen Rampenlicht stehen?

Ich habe dem Betroffenen anlässlich der Kommunikation der Kündigung selbstverständlich vorgeschlagen, die Kommunikation gemeinsam abzustimmen. Dieses Vorgehen war auch mit dem Stadtrat so besprochen. Es konnte auch diesbezüglich leider keine Einigung erzielt werden, der Betroffene wollte keine Gespräche dazu führen. Das ist zwar schade, muss ich aber respektieren.

Wird der Job jetzt noch einmal ausgeschrieben?

Wir hatten auf unsere Ausschreibung im Herbst viele gute Bewerbungen und werden diese nun neu bearbeiten. Falls wir keine Lösung finden, werden wir wieder ausschreiben.

Bis zu welchem Zeitpunkt sollte eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger spätestens installiert sein?

Mir ist wichtig, dass wir die Stelle so schnell wie möglich wieder besetzen können. Allerdings wird keine überhastete Entscheidung getroffen. Wenn die richtige Person gefunden ist, wird die Leitung des Seniorenzentrums wieder besetzt. Die Bewohnerinnen und Bewohner werden von unseren Mitarbeitenden zu jeder Zeit sehr gut gepflegt und betreut, die Führung ist in der Zwischenzeit sichergestellt.

Welche Konsequenzen ziehen Sie und der Stadtrat sonst aus dem gescheiterten Stellenbesetzungsprozess? Werden diese grundsätzlich analysiert und allfällige Massnahmen getroffen?

Der Rekrutierungsprozess läuft in der Stadt Zofingen nach einem standardisierten Verfahren ab und die Erfahrungen damit sind sehr gut. Neben mehreren Gesprächen wird auch ein Assessment in Management- und Sozialkompetenz durchgeführt. Die letzten Stellenbesetzungen in der Stadt waren durchwegs erfolgreich. Aber Verbesserungsmöglichkeiten gibt es immer. Wir sind daran, zu analysieren, was allenfalls beim erwähnten Fall falsch gelaufen sein könnte.

Am Wochenende gab es aus den Reihen der Parteien Kritik an Ihrer Führung des Dossiers Seniorenzentrum. Allgemein wurde kritisiert, dass Sie die politische Führungsverantwortung zu wenig wahrnähmen; die Führung des Dossiers sei zu wenig professionell, was am Schluss der Steuerzahler ausbaden müsse. Es sei ernüchternd, dass es auch nach fünf Jahren nicht gelungen sei, eine stabile Führung am Seniorenzentrum zu installieren. Was sagen Sie dazu?

Der Steuerzahler oder die Steuerzahlerin müssen nichts ausbaden. Das Seniorenzentrum ist ein Eigenwirtschaftsbetrieb mit einem eigenen Budget bzw. einer eigenen Rechnung. Das wird in der Gesamtübersicht der Rechnung der Stadt Zofingen abgebildet. Es fliessen jedoch keine Steuergelder zur Deckung eines Defizits in die Kasse des Seniorenzentrums. Die Gemeinden bezahlen ausschliesslich die vom Gesetz vorgeschriebenen Restkosten einer Bewohnerin oder eines Bewohners. Diese Restkosten werden vom Regierungsrat bestimmt. Die Höhe der Restkosten hängt mit der Pflegestufe einer Person in einem Pflegeheim zusammen.

Zu einigen konkreten Kritikpunkten. Es sei stossend, dass die bei der Inbetriebnahme gemachten Versprechen für die Mieterinnen und Mieter der Alterswohnungen, vom umfassenden Dienstleistungsangebot des Brunnenhofs profitieren zu können, nicht eingehalten worden seien. Beispielsweise hätten sich die Mieterinnen und Mieter der Alterswohnungen nicht gleichzeitig mit den Heimbewohnern gegen Covid-19 impfen lassen können. Können Sie dazu etwas sagen?

Die Aussage, dass in den Alterswohnungen kein umfassendes Dienstleistungsangebot besteht, stimmt nicht. Die Versprechen wurden eingehalten. So haben die Mieterinnen und Mieter die Möglichkeit, bei einem Notfall den Notfallknopf zu drücken, worauf eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter von der Pflege vor Ort Hilfe leistet und die notwendigen Schritte einleitet. Normalerweise können sich die Mieterinnen und Mieter im Restaurant Brunnenhof am reichhaltigen Mittagsbuffet verpflegen. Während der Coronazeit wurden die Essen auf Wunsch in die Wohnungen geliefert. Auch bestehen nach wie vor andere Dienstleistungsangebote wie Wohnungsreinigungen und Wäscheservice. Zusätzlich haben die Mieterinnen und Mieter die Möglichkeit, kleinere Bestellungen für Lebensmittel des täglichen Gebrauchs im Seniorenzentrum zu beziehen.

Was ist mit dem Impfen?

Auf das Impfen der Mieterinnen und Mieter im Seniorenzentrum wurde verzichtet. Während der Zeit der Anmeldung hatten wir im Seniorenzentrum einen Ausbruch mit Corona-Fällen. Wir waren sehr beschäftigt mit dieser Situation und mussten gleichzeitig für die Bewohnerinnen und Bewohner sowie das Personal das Impfen organisieren, das mit sehr viel administrativem und organisatorischem Aufwand verbunden war. Das war der Grund für den Verzicht.

Die SVP hat vor drei Jahren im Einwohnerrat gefordert, dass «strategische Grundlagen wie auch aufbau- und ablauforganisatorische Grundsätze erarbeitet werden müssten». Bei der Stellenbeschreibung des Leiters wie auch beim Rekrutierungsverfahren selbst müssten solche Führungsinstrumente vorhanden sein. Trotz mehrfacher Versprechen Ihrerseits seien «diese grundlegenden Arbeiten bis heute nicht erledigt und umgesetzt», hiess es am Wochenende seitens der SVP. Können Sie dazu etwas sagen?

Das Grundlagenpapier für die Strategie ist erarbeitet und dem Stadtrat vorgelegt. Ebenfalls geplant und aufgegleist war eine externe Begleitung für den Strategieprozess. Mit der ganzen Corona-Situation und der Kündigung des Leiters des Seniorenzentrums wurde diese Arbeit leider verzögert. Ich werde keinen Strategieprozess ohne einen Geschäftsleiter oder eine Geschäftsleiterin starten. Zudem hat das Seniorenzentrum eine klare Kompetenzregelung mit zugehöriger Kompetenzmatrix, und für die Stelle der Geschäftsleiterin oder des Geschäftsleiters selbstverständlich auch ein Anforderungsprofil mit Zielen sowie Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortungen.