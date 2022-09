Zofingen: Junge Frau (16) auf Fussgängerstreifen angefahren

Ueli Maurer Vom belächelten Parteipräsidenten zum erfolgreichsten Politiker der Schweiz: So verlief Ueli Maurers Karriere

Seit 2009 regierte Ueli Maurer im Bundesrat. Jetzt tritt der 71-jährige Finanzminister per Ende Jahr zurück. Was hat der SVP-Magistrat erreicht? Was ist ihm misslungen? Eine Bilanz.