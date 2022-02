Pulverturm in der Zofinger Altstadt: Heiraten am 22.02.2022

Zofingen Heiraten am besten Tag dieses Jahres – im Pulverturm in der Zofinger Altstadt Seit Anfang Jahr können Paare im Bauwerk aus dem 14. Jahrhundert heiraten. Die erste Trauung fand Dienstag statt – am 22.02.2022. Ilir Pinto, Zofinger Tagblatt Jetzt kommentieren 22.02.2022, 19.43 Uhr

Gaben sich am 22.2.22 im Pulverturm das Ja-Wort: das strahlende Paar Simone und Thomas Stebler. Ilir Pinto

Am Dienstag fand die erste Trauung im Pulverturm in der Zofinger Altstadt statt. Seit Anfang Jahr darf im ikonischen Bauwerk, das wahrscheinlich aus dem 14. Jahrhundert stammt, geheiratet werden; dessen Turmstube wird vom Regionalen Zivilstandsamt Zofingen seit Anfang Jahr als Trauungslokal angeboten.

Das Ja-Wort gaben sich Thomas Stebler, 52, und Simone Bolleter (jetzt Stebler), 49. Die beiden wohnen im Riedtal. Sie hat zwei Kinder im Alter von 21 und 25 Jahren; er drei im Alter von 27, 28 und 30 Jahren aus einer früheren Ehe. Das Brautpaar hatte das besondere Datum, den 22.2.22, ausgesucht.

Die magische Zahl war besonders beliebt: Im Rathaus gaben sich am Dienstag fünf Paare das Ja-Wort. Hinzu kam mit der Trauung im Pulverturm eine sechste Hochzeit. Diese wurde von Corinne Schär, der Leiterin des Regionalen Zivilstandsamtes Zofingen, durchgeführt, die sich über eine weitere magische Zahl freute: Sie hat am Dienstag ihr 111. Paar getraut.

Thomas Stebler ist nicht der einzige in der Familie mit einem Interesse für schöne Zahlen: Sein jüngster Sohn hat ebenfalls am Dienstag geheiratet – am Morgen um 10 Uhr in Winterthur. Sein Vater tat dann um 15.30 Uhr dasselbe – mit Ausblick auf die Thutstadt.

Nach der Zeremonie gab es einen Apéro mit über 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmern draussen vor dem Pulverturm. «Nebst Freunden und Verwandten haben wir unsere gesamte Nachbarschaft eingeladen», sagte ein strahlender Thomas Stebler. Der Apéro wurde vom Artillerie-Verein organisiert.

Dass erst jetzt von diesem Angebot Gebrauch gemacht wird, liegt laut Corinne Schär wohl daran, dass sich dieses zuerst herumsprechen muss. «Wir haben damit gerechnet, dass nicht gleich Anfang Januar erste Trauungen im Pulverturm stattfinden», sagt sie. Aktuell geplant sei Stand heute eine weitere Trauung im Pulverturm.

