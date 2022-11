Zofingen Fussgängerin beim Überqueren angefahren und verletzt Am frühen Montagabend wurde eine Fussgängerin beim Überqueren eines Fussgängerstreifens von einem Auto erfasst und zu Boden geschleudert. Sie wurde mit mittelschweren Verletzungen mit einem Rettungswagen ins Spital transportiert. 22.11.2022, 08.46 Uhr

Eine 20-jährige Fussgängerin wurde am Montagabend von einem Auto erfasst. Aargauer Kantonspolizei

Am frühen Montagabend überquerte eine 20-jährige Fussgängerin mit ihrem Hund auf einem Fussgängerstreifen die Mühlethalstrasse in Zofingen, wie die Aargauer Kantonspolizei am Dienstagmorgen mitteilt. Gleichzeitig fuhr ein 30-jähriger Lenker auf der Mühlethalstrasse von Mühlethal kommend in Richtung Zentrum Zofingen.