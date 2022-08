Heitere Open Air: Das Team schafft eine «Oase» auf dem Heitern

Zofingen Das Team Heitere schafft eine «Oase» auf dem Heitern – auf 900 Quadratmetern Die Gruppe aus 40 bis 50 Personen, deren Kern aus Luzern stammt, ist Dauergast am Heitere Open Air in Zofingen. Ihr imposanter Auftritt auf dem Heiternplatz ist jeweils kaum zu übersehen – und ist inzwischen sogar eine der Attraktionen des Festivals. Ilir Pinto, Zofinger Tagblatt Jetzt kommentieren 12.08.2022, 17.12 Uhr

Das «Zuhause» des Team Heitere am Heitere Open Air 2022 in Zofingen. zvg

Die Männer gehen rein und raus. Sie rufen sich Fragen und Anweisungen zu und beladen mehrere Transporter und Anhänger mit Material. Drinnen dröhnt aus den Verstärkern Rockmusik. In der Mitte des Raumes stehen zwei Schreinertische und an den Wänden Gestelle mit Material und Behältern. Im nächsten, grösseren Raum steht eine massive Holzvorrichtung mit zwei kleinen Lagerräumen und einer Treppe dazwischen. «Wir haben das alles selber gebaut», sagt Sämi.

Bevor der 38-Jährige hinaufsteigt, ruft er den anderen noch zu: «Jungs, um 17 Uhr fahren wir los!» Es ist Mittwochnachmittag. Oben befindet sich eine Lounge mit Tischen aus Parkettholz, einem beleuchteten Gestell mit Flaschen sowie einer Küche und Bar. Ebenfalls im Obergeschoss befindet sich ein Büro. Auf dem Pult stehen ein paar Mannequins, die T-Shirts tragen mit der Aufschrift «Team Heitere». Und das hier ist dessen Lokal im Industrieareal im Luzernischen Littauerboden. Hier heckt das Team seine Ideen aus, baut Mobiliar und kommt regelmässig zusammen.

Das Büro – oder «Creative Space» – des Team Heitere. Ilir Pinto Oben befindet sich eine Lounge mit Tischen aus Parkettholz. Ilir Pinto Im nächsten Raum steht eine massive Holzvorrichtung, die das Team Heitere gebaut hat. Ilir Pinto Im ersten Raum des Lokals wird jeweils gewerkt. Ilir Pinto Das Lokal des Team Heitere im Luzernischen Littauerboden – vor der Abfahrt ans Heitere Open Air. Ilir Pinto

Die Geschichte des Team Heitere begann vor etwa 15 Jahren unter einigen Freunden aus Luzern, die zusammen regelmässig das Heitere Open Air in Zofingen besuchten. Einer von ihnen war Peter. Der 46-Jährige erzählt: «Als Stammgäste kamen wir einmal auf die Idee, einen Postwagen mit auf den Zeltplatz zu ziehen – mit einer Lautsprecheranlage und einem Kühlschrank.» Mit jedem Jahr sei die Gruppe gewachsen – und somit auch ihre Ladung.

Heute besteht die Interessengemeinschaft aus rund 40 bis 50 Männern und Frauen aus der ganzen Schweiz – der harte Kern stammt aus Luzern, andere Mitglieder sind zum Beispiel in St. Gallen, Olten und Zofingen zuhause. Der Auftritt des Team Heitere auf dem Zeltplatz des Open Airs hat sich im Laufe der Jahre zu einer Attraktion etabliert. Das Team pflegt auch Konti in den sozialen Medien sowie eine Website – wo explizit darauf verwiesen wird, nicht Teil der Marke «Heitere Open Air» zu sein.

Der Alien Eddie wartet auf seinen Einsatz

Um punkt 17 Uhr sind die rund 20 Männer im Littauerboden bereit zum Losfahren. Die Reise führt auf den Heitern, dem Zofinger Hausberg – genauer auf den Heiternplatz. Dort beginnt am nächsten Tag, dem Donnerstag, das Heitere Open Air – es ist die 30. Ausgabe des Formats und die erste in der Vollversion seit Ausbruch der Corona-Pandemie. Um auf den Heitern zu dürfen, braucht es heute eine Zufahrtsbewilligung. Selbstverständlich hat das Team für jedes seiner Gefährte eine. Oben angekommen, lädt das Team seine zwei bis drei Tonnen Material ab.

Nebst einem Anhänger, der im Innern gekühlt und mit Proviant gefüllt ist, besteht die Ladung unter anderem aus zwei Kühlschränken, Bartischen und -stühlen, einem Töggelikasten, Plastikpalmen, Fernsehwänden, Zelten sowie dem inzwischen umgebauten Postwagen, der die Musikanlage und Lichtsteuerung enthält. Das «Wichtigste» will auch erwähnt sein: Eddie. Er ist ein Alien, etwa einen Meter gross, und hält ein Serviertablett in den Händen. Das Maskottchen des Team Heitere steht bereits mitten auf der Wiese und wartet auf seinen Einsatz.

Unzählige Taschen, Schlafsäcke und Koffer – und zwei Kühlschränke. Ilir Pinto Eine Abfallstation zwecks Trennung des Kehrichts. Ilir Pinto Eddie, das Maskottchen des Team Heitere. Ilir Pinto Ein Töggelikasten gehört auch dazu. Ilir Pinto Der umgebaute Postwagen des Team Heitere, der die Musikanlage und Lichtsteuerung enthält. Ilir Pinto

Auf dem Zeltplatz ist ein Bereich von 900 Quadratmetern eingegrenzt. Diesen hat das Team für 1000 Franken gemietet – der übliche Preis, zusätzlich zur Strompauschale. Mittendrin steht Mirco. Der 42-Jährige sagt: «Wir haben einen direkten Draht zu Christoph Bill.» Das ist der Gesamtleiter des Heitere Open Airs. Bis jetzt habe sich das Team Heitere immer an die Regeln gehalten und dürfe daher auch so viele Freiheiten geniessen. Während des Gesprächs kommen einige Mitglieder mit Fragen zu Mirco. Er ist seit dem Jahr 2015 Teil des Teams Heitere und gehört – zusammen mit Sämi – zum harten Kern.

«Wir haben einen direkten Draht zu Christoph Bill, den Gesamtleiter des Heitere Open Airs.»

Das Team Heitere verdient kein Geld mit seinem Auftritt am Heitere Open Air. «Unsere Kosten decken wir, indem jeder, der jeweils kommt, einen Pauschalbetrag bezahlt», erklärt Mirco. Überdies setzen einige Mitglieder eine Woche Ferien für die Vor- und Nachbereitung ein. Zudem generiert das Team durch andere Aktionen Geld: So betreibt es jeweils an der Luzerner Fasnacht eine Bar sowie ein Partyzelt am Littauer Umzug.

Das «Zuhause» des Team Heitere besteht aus zwei grossen weissen sogenannten Dom-Zelten. Die beiden Kuppeln sind bis zur Spitze etwa sechs Meter hoch. Ausser dem Zelt kommt der übrige Auftritt ebenfalls in Weiss daher: So sind zum Beispiel die Sonnenschirme, die Banner sowie die Säulen, die den Weg zum Eingang säumen, alle komplett weiss – nur der Teppich zwischen den Säulen ist rot. Die Mitglieder schlafen in rund 30 gewöhnlichen Camping-Zelten, die noch bis heute Abend rund um das Zelt aufgestellt werden müssen.

Das Team Heitere baut sein Zelt auf am Heitere Open Air. YouTube

Die Frauen sind die «Hexen»

Während die Männer die schweren Stangen auspacken, um das erste der beiden grossen Zelte aufzustellen, montieren Claudia und Fränzi weisse Stangen um den Platz des Team Heitere, um Blachen anzubringen. «Wir Frauen sind normalerweise fürs Kochen zuständig», sagt Fränzi. Claudia sagt: «Wir sind übrigens die Hexen.» Weil sie die Männer mit ihren Kochkünsten «verzaubern», hätten diese damit begonnen, sie so zu nennen. «Also haben wir gesagt: Dann sind wir halt Hexen, aber wir verköstigen euch.» Seither tragen sie ihren Titel mit Stolz. Mehr noch: Sie haben sich Hexenbesen beschafft und weiss bemalt. «Mit ihnen können wir das Team rascher verköstigen», scherzt Claudia.

Währenddessen montieren Claudia und Fränzi die Blachen rund um den Platz des Team Heitere. Ilir Pinto Die Männer beginnen mit dem Aufbau des ersten der beiden grossen weissen Zelten. Ilir Pinto Das erste Zelt steht. Ilir Pinto

«Es ist das erste Mal, das wir unseren Platz absperren», erklärt Claudia. Damit soll eine Barriere entstehen, damit nicht jeder einfach hereinspaziert. Im Grunde genommen darf aber jeder Festival-Besucher das «Zuhause» des Team Heitere betreten. Wie das nun genau funktioniert, weiss Manolo. Manolo ist beim Open Air für Social Media und Fotos zuständig. Vor ein paar Jahren sei er während des Open Airs spätabends auf dem Gelände allein unterwegs gewesen und per Zufall im Zelt des Team Heitere gestrandet. «Es ist unglaublich, mit welcher Herzlichkeit ich damals empfangen wurde», sagt er.

«Es ist unglaublich, mit welcher Herzlichkeit mich das Team Heitere empfangen hat.»

«Beim Team Heitere ist wirklich jeder willkommen – solange er nicht völlig betrunken reintorkelt.» Und wenn das geschieht, werde er von den Mitgliedern mit Anstand wieder hinausbegleitet. Das Zelt bezeichnet Manolo als eine «Oase mit familiärem Feeling» inmitten der Hektik, die sonst am Open Air herrscht. Es ist eine Lounge mit Sitzgelegenheit und einer gastfreundlichen Atmosphäre. Musik soll dort praktisch rund um die Uhr abgespielt werden. Eintretende bekommen etwas zum Trinken, können sich miteinander unterhalten oder Kraft tanken, bevor sie sich wieder in das Getümmel stürzen. Eine Gegenleistung erwartet das Team dafür nicht.

Die Lichter im Zelt können die Farben wechseln

Da das erste Zelt inzwischen steht, gönnen sich alle eine Pause, während nach und nach weitere Mitglieder des Team Heitere eintreffen. Die Vorfreude auf die kommenden Tage ist spürbar. Auch das Mitglied Thommy hat sich hingesetzt. Er sagt: «Von Schweizer Rap über Pop bis Reggae wird im Zelt ziemlich alles gespielt – je nach Stimmung.» Um vier Uhr sei jeweils Schluss. Nicht viel später, ab 6 Uhr, würden schon die ersten wieder aufstehen und die Kaffeemaschine sowie die Musik an machen. «Aber nie allzu laut, wir wollen ja nicht den ganzen Platz beschallen», sagt der «Cheftechniker». Er sorgt jeweils dafür, dass alles funktioniert – zum Beispiel die Lichter, die ihre Farbe ändern und Symbole projizieren können.

Auch die Männer dürfen hin und wieder eine Pause machen. Ilir Pinto Die Frauen des Team Heitere gönnen sich ein Bier. Ilir Pinto

Unter den Mitgliedern des Team Heitere gibt es Regeln: Zum Beispiel muss zu jeder Zeit jemand im Zelt anwesend sein. Um dies zu gewährleisten, gibt es ein rotes Band, das nie das Zelt verlassen und nur von Mitglied zu Mitglied übertragen werden darf. Eine weitere Sicherheitsvorkehrung wird mithilfe einer Zutrittskontrolle gelöst: Mit einem Batch verschafft man sich an einer Metallvorrichtung mit einem Drehkreuz – wie man sie von Metro-Stationen kennt – Zutritt zum abgetrennten privaten Bereich des Zelts. Dort befinden sich unter anderem die Küche, Kühlschränke und Weinkühler.

Nebst diesen Regeln ist das Team Heitere strikt gegen Littering: Sein Zelt verfügt über eine Abfallstation – zwecks Trennung des Kehrichts. Es besteht eine Abmachung mit Christoph Bill, den Platz sauber zu hinterlassen. Diese nimmt das Team überaus ernst. «Wenn sie jeweils am Montagmorgen, nach dem Festival-Wochenende, ihren Platz räumen, kann man durch die Wiese gehen und findet keinen einzigen Zigarettenstummel», sagt Manolo. «Sie sind Bünzlis, aber eine sehr korrekte Truppe», ergänzt er augenzwinkernd. Derweil kommen Mitglieder des Teams auf Ideen wie einander Huckepack zu nehmen, um schneller mit dem Aufbau des Zelts voranzukommen.

Mirco nimmt seinen Kumpel Huckepack. Ilir Pinto Die Männer positionieren das zweite Zelt, um es mit dem anderen zu verbinden – eine mühsame Aufgabe. Ilir Pinto Rund 30 Schlafzelte werden aufgestellt. Ilir Pinto

Inzwischen dunkelt es. Das Team Heitere ist soeben fertig geworden mit dem Aufstellen des zweiten Zelts. Es hat dafür viel weniger Zeit benötigt als beim ersten – es ist auch mindestens ein Dutzend weitere Mitglieder seither eingetroffen. Das Verbinden der beiden Kuppeln erweist sich hingegen als mühsam: Sie müssen mehrmals verschoben und gedreht werden. Koordiniert wird das Ganze von Sämi, der Anweisungen schreit. Weil nicht alles auf Anhieb klappt, hat sich Frust breitgemacht.

Doch jeder packt mit an und am Ende steht das weisse Zelt. Ein paar Mitglieder tragen bereits die ersten Möbel sowie den Postwagen mit der EDV unter die gedeckte Fläche von zirka 120 Quadratmetern. Für morgen früh bleibt noch ein kleiner Rest zu tun. Die Sonne geht unter – und es hat abgekühlt. Das Team ist erschöpft, aber zufrieden.

