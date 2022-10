Zofingen Chef von Transparency International über Bestechung: «Ganz klar eine Null-Toleranz leben» Wann ist ein Geschenk Bestechung? Und wie weit darf Lobbying gehen? Transparency-Schweiz-Geschäftsführer Martin Hilti über den Kampf gegen Korruption. Philippe Pfister, Zofinger Tagblatt Jetzt kommentieren 31.10.2022, 17.11 Uhr

Der Jurist Martin Hilti ist seit 2015 Geschäftsführer der Non-Profit-Organisation Transparency Schweiz und widmet sich dort der Korruption. zvg

Korruption – der Missbrauch von anvertrauter Macht zu privatem Nutzen – wuchert auch in Schweiz in einem Ausmass, das viele unterschätzen. Die Non-Profit-Organisation Transparency Schweiz widmet sich dem Phänomen in all seinen Facetten. Deren Geschäftsführer Martin Hilti ist am Mittwoch an der Volkshochschule Zofingen mit einem Referat über Korruption und deren Bekämpfung zu Gast.

Korruption gibt es in vielen Bereichen und in ebenso vielen Schattierungen. Wo ist der Handlungsbedarf in der Schweiz am grössten?

Martin Hilti: Im Vordergrund stehen vier Herausforderungen. Im öffentlichen Bereich ist es die Vetterli-Wirtschaft und der Umgang mit Interessenskonflikten. Wir sind ein kleinräumiges Land, man kennt sich und begegnet sich im beruflichen Umfeld wieder. Das kann zu Interessenskonflikten führen. Es mangelt oft an der notwendigen Sensibilität, diese zu erkennen und korrekt damit umzugehen. Bereits der Anschein mangelnder Integrität schadet der Demokratie.

Und die zweite Herausforderung?

Die Schweiz ist eine wichtige globale Akteurin, wenn es darum geht, Konstrukte wie beispielsweise Sitzgesellschaften zu bilden und zu unterhalten, die letztlich Korruption und Geldwäscherei befördern. Trotz Fortschritten erfüllt die Schweiz – notabene als wichtiger internationaler Finanzplatz – weiterhin in wichtigen Bereichen nicht einmal den internationalen Minimalstandard bei der Geldwäschereibekämpfung. Die Schweiz handelt immer nur, wenn der internationale Druck so gross ist, dass sie nicht mehr anders kann. Dann macht sie gerade so viel, was nötig ist, um aus dem gröbsten Schussfeld herauszukommen.

Im Ausland sind Unternehmen oft mit Korruption konfrontiert. Was ist damit?

Das wäre mein dritter Punkt. Umfragen zufolge hat ein grosser Teil der Schweizer Unternehmen im Ausland Probleme mit Korruption. Damit riskieren sie, sich in der Schweiz strafbar zu machen. Gleichzeitig haben wir aber ein Problem mit der Strafverfolgung. Es kam in 20 Jahren erst zu acht rechtskräftigen Verurteilungen von Unternehmen.

Und der vierte Punkt?

Wir haben in der Schweiz leider einen ungenügenden gesetzlichen Schutz von Whistleblowerinnen und Whistleblowern. Korruption findet im Verborgenen statt. Wenn die Aufdeckung eines Korruptionsdelikts möglich ist, dann oft dank diesen Whistleblowern. Solange sie schlecht geschützt sind, riskieren sie sehr viel – ergo sind nur wenige bereit, Korruption aufzudecken. Auch Unternehmen haben letztlich ein Interesse an einem funktionierenden Schutz von Whistleblowern: Das Erfahren eines Missstandes ist die Voraussetzung für die Behebung desselben.

Das klingt alles ein bisschen einfach. Gesetzt den Fall, ich stehe als Unternehmer vor der Wahl, jemanden zu bestechen oder ein wichtiges Geschäft an die Wand zu fahren und Jobs zu riskieren, sieht das doch ein bisschen anders an.

Klar ist: Sobald ein Schweizer Unternehmen besticht, machen sich die Person, die das macht, und grundsätzlich auch das Unternehmen selbst strafbar. Es gibt keine andere Wahl, als eine Null-Toleranz zu leben. Im Extremfall heisst das tatsächlich, dass sich ein Unternehmen aus dem entsprechenden Land zurückziehen muss. Wichtig ist, die Risiken zu kennen. Man kann in einem hochkorrupten Land tätig werden, muss dann aber umso eingehendere Massnahmen treffen, um Korruption zu verhindern.

Kann man Korruption überhaupt messen? Sie findet im Verborgenen statt und alle Beteiligten wollen verhindern, dass sie auffliegt.

Die Dunkelziffer bei der Korruption ist enorm hoch. Man kann Annäherungen treffen – durch Befragungen von Experten und möglichst repräsentativen Umfragen. Insgesamt kann man über die Schweiz sagen: Sie tritt auf der Stelle. Es gibt Bereiche, in denen es Verbesserungen gibt, ein Beispiel ist die Transparenz über Politikfinanzierung. Doch es gibt Bereiche, in denen es Rückschritte gibt. Eben ist eine parlamentarische Initiative gestorben, die einen Kernbereich des problematischen Lobbyings regeln wollte; es geht um bezahlte Mandate von Parlamentariern im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit in den vorberatenden Kommissionen. Auch beim Schutz von Whistleblowern beerdigte das Parlament vor zwei Jahren eine über zwölfjährige Arbeit und ging zurück auf Feld 0.

Wenn Sie sagen, die Dunkelziffer sei extrem hoch: Kann man das Phänomen Korruption wenigstens ungefähr quantifizieren?

Es gab um die Jahrtausendwende ein Forschungsprojekt, das versuchte, diese Dunkelziffer zu beziffern. Sie lag bei annähernd 100 Prozent. Es gibt kaum Anhaltspunkte, dass sich das inzwischen geändert hat.

Was soll ich tun, wenn ich merke, dass man mir Korruption nahelegt – also beispielsweise signalisiert, dass ich etwa ein Baugesuch mit einem Geschenk beschleunigen kann?

Man muss ganz klar eine Null-Toleranz leben, sonst fangen die Probleme an. Ein Baugesuch gegen eine Kiste Wein wäre sogar strafrechtlich relevant. Wenn man Ihnen ein Baugesuch, das den Kriterien entspricht, nicht bewilligt, weil Sie sich nicht spendabel zeigen, dann können Sie den Rechtsweg beschreiten und die Fehlbaren gegebenenfalls anzeigen.

Wo ist die Grenze? Ist ein Kistchen mit Pralinen schon Bestechung?

Die Grenzen sind fliessend, deshalb ist es wichtig, ein Sensorium zu entwickeln, damit man merkt, wenn es heikel werden könnte. Weiter sind klare Regeln notwendig. Sie erleichtern den Umgang für alle Beteiligten. Es ist wichtig, dass es im öffentlichen Bereich wie auch in den Unternehmen klare und verbindliche Regelungen für den Umgang mit Einladungen und Geschenken gibt.

Was soll so eine Regelung beispielsweise beinhalten?

Er sollte u.a. den Umgang mit Geschenken und anderen Interessenskonflikten regeln. Bagatellgeschenke, wie eine günstige Flasche Wein oder die Einladung zu einem Kaffee, sind grundsätzlich erlaubt. Je nach Konstellation, beispielsweise, wenn man sich in einem Submissionsverfahren befindet, sind aber bereits Bagatellgeschenke zu unterlassen. Letztlich gilt: Niemals darf über ein Geschenk oder eine Einladung eine Befangenheit entstehen.

In manchen Ländern gelten die Sicherheitskräfte als korrupt. Kann man etwas darüber aussagen, wie es diesbezüglich in der Schweiz aussieht?

Korruptionsrisiken sind dort besonders gross, wo die Machtkonzentration hoch ist, wo Transparenzdefizite herrschen – und wo es direkten Bürgerkontakt gibt. Entsprechend ist auch die Polizei grundsätzlich anfällig für Korruption – es kommen denn auch immer wieder Fälle ans Tageslicht. Ich will damit aber nicht sagen, dass die Schweizer Polizei systemisch korrupt sei. Sie ist aber in einem Bereich tätig, der von den Risiken her anfällig für Korruption ist.

Lobbying ist in der Schweiz relativ lasch geregelt. Was konkret würden Sie vorschlagen?

Lobbying ist legitim. Es gehört zur Demokratie. Lobbying wird dann gefährlich, wenn relevante Entscheide in den Hinterzimmern getroffen werden. Es ist beängstigend, dass in der Schweiz das Lobbying praktisch nicht reguliert ist. Das öffnet Tor und Tür, dass Entscheidungen vorbei am demokratischen Prozess zustande kommen. Es ist ein Bereich, bei dem wir kaum vom Fleck kommen.

Was wäre denn notwendig?

Die Öffentlichkeit müsste die wesentlichen Einflussnahmen auf den legislativen Prozess kennen. Mehr Transparenz müsste auch bei den Nebenmandaten von Politikerinnen und Politikern herrschen – diese sind nämlich über ihre Nebenmandate die grössten Lobbyistinnen und Lobbyisten. Wir kennen ihre Entschädigungen nicht. Dann müsste man dafür sorgen, dass der Einbezug von Sonderinteressen einigermassen ausgewogen erfolgt – das gilt für die Verwaltung wie für das Parlament.

Hinweis Martin Hilti ist hält ein Referat über Korruptionsprävention und -bekämpfung in der Schweiz. Am Mittwoch, 2. November, 19.30 bis 21.30 Uhr, Bildungszentrum BZZ, Mehrzweckraum BO 05 in Zofingen. Anmeldung unter www.vhs-zofingen.ch.

