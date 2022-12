Zofingen Betrunkener Autofahrer verursacht mehrere Kollisionen und fährt einfach nach Hause Am Sonntagnachmittag hat ein betrunkener Autofahrer in der Zofinger Altstadt mehrere Kollisionen verursacht. Der Fahrer ist nicht verletzt worden, es entstand jedoch Sachschaden. 07.12.2022, 09.32 Uhr

Am Sonntagnachmittag kollidierte ein Autofahrer in der Zofinger Altstadt mit einer Mauer, wobei es zu einem Reifenplatten kam. Kapo AG Trotzdem setzte er die Fahrt fort und kollidierte anschliessend mit einem Inselschutzpfosten. Kapo AG Der Fahrer war alkoholisiert. Kapo AG

Am Sonntagnachmittag beobachteten Augenzeugen, wie ein Autofahrer mit einem Platten an der Mühlemattstrasse in Zofingen mit einem Inselschutzpfosten kollidierte und sich von der Unfallstelle entfernte. Nach Eingang der entsprechenden Meldung beim Polizeinotruf fuhr eine Patrouille der Kantonspolizei an den Wohnort des ermittelten Fahrzeughalters.

Der durchgeführte Atemalkoholtest beim 47-jährigen Lenker ergab gemäss Mitteilung der Kantonspolizei Aargau einen qualifizierten Atemalkoholwert. Zudem wurde zur Abklärung des Verdachts auf Führen eines Fahrzeuges unter Drogen- oder Medikamenteneinfluss durch die Staatsanwaltschaft eine Blut- und Urinprobe angeordnet.

Gemäss ersten Erkenntnissen fuhr der 47-Jährige in der Altstadt von Zofingen los und kollidierte dort mit einer Mauer, was auch zum platten Reifen führte. Im Anschluss setzte er die Fahrt fort und kollidierte mit dem Inselschutzpfosten, bevor er sich an seinen Wohnort begab.

Die Kantonspolizei hat dem verantwortlichen Fahrzeuglenker den Führerausweis vorläufig abgenommen. Zudem wird er bei der zuständigen Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht. (fan)

