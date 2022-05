Zofingenregio: Guyer will Angebot für Tagesfamilien anpassen

Zofingen «Auf lange Frist ist ein gesellschaftliches Umdenken nötig» – Christiane Guyer über die Sanierung der Tagesfamilien-Vermittlung Die Nachfrage nach Tageseltern in der Region Zofingen ist stark gestiegen. Nun spricht Christiane Guyer, Präsidentin von Zofingenregio, über Ansätze, wie das Tagesfamilien-Angebot saniert werden kann. Flurina Sirenio, ZT Jetzt kommentieren 08.05.2022, 06.30 Uhr

In der Tagesfamilie kann ein Kind auch über die Kita-Öffnungszeiten hinaus bleiben. Symbolbild: Fabienne Eisenring

Der Gemeindeverband Zofingenregio muss sein Angebot der Tagesfamilien-Vermittlung sanieren. Eltern des Einzugsgebiets von Kölliken bis Roggliswil, die ihr Kind betreuen lassen möchten, bekommen einen Platz in einer Tagesfamilie vermittelt. Der Verband übernimmt Administration und die Organisation von Schulungen. Seit einiger Zeit jedoch muss die Vermittlungsstelle viele Eltern enttäuschen.

In den vergangenen Jahren ist die Nachfrage nach Tageseltern stark angestiegen, viel stärker als die Anzahl der Tagesfamilien. Und nicht nur wegen des gestiegenen Bedürfnisses muss der Tagesfamilien-Pool grösser werden: Es gibt heute mehr abgebende Eltern, die auf die Flexibilität von Betreuungspersonen angewiesen sind, etwa die Verkäuferin, die erst nach 20 Uhr das Geschäft verlassen kann. Und manchmal stellt auch eine Tagesfamilie gewisse Bedingungen. Es kann also nicht beliebig kombiniert werden.

Christiane Guyer: Tagesfamilien-Vermittlung von hoher Bedeutung für Zofingenregio

Tagesfamilien sind ein wichtiger Pfeiler innerhalb der familienergänzenden Kinderbetreuung. Vor allem in ländlichen Regionen, wo Kitas weniger vorhanden sind, spielen sie eine wichtige Rolle. Anders als in Kitas kann das Kind zudem nach Absprache nur ein paar Stunden betreut oder abends später abgeholt werden. Letzteres ist vor allem für Eltern, deren Arbeit in Schichten eingeteilt ist, unverzichtbar. Auch gibt es Kinder, die bei der Tagesfamilie übernachten.

Den detaillierten Plan, wie genau der Verband zu mehr Tagesfamilien kommen soll und wie die in Schieflage geratenen Finanzen ins Gleichgewicht gebracht werden können, wird eine verbandsinterne Arbeitsgruppe in ein paar Monaten präsentieren. Bereits jetzt steht fest: Reduziert werden soll das Angebot nicht. «Die Tagesfamilien-Vermittlung ist ein wichtiges Standbein von Zofingenregio», sagt die neue Verbandspräsidentin Christiane Guyer beim Gespräch mit dem Zofinger Tagblatt.

Christiane Guyer bei einem Gespräch mit unserer Zeitung im Oktober 2020. Britta Gut

Indem die Vermittlung für die angeschlossenen Gemeinden zentral ausgeführt werde, könne sie professionell gemacht werden. «Ein qualitativ gutes Angebot kommt nicht nur den Eltern und Tagesfamilien zugute, sondern steigert auch die Standortattraktivität unserer Region», so Guyer. Spiele eine Familie mit dem Gedanken, in die Region zu ziehen, nehme sie auch das Kinderbetreuungsangebot unter die Lupe.

Ein Wechsel des Tarifsystems ist möglich

Die Sanierung des Bereichs Tagesfamilien wird mit den Gemeinden angegangen. «Die Gemeinden stehen hinter dem Projekt», sagt Guyer. Nun gelte es, die Feinausarbeitung zu machen und die Gemeinderatsgremien auch dafür im Boot zu wissen. Dies ist insofern wichtig, als den Gemeinden möglicherweise beantragt wird, mehr Geld in das Angebot zu investieren oder gewisse Aufgaben zu übernehmen. So muss sicher mehr Arbeitszeit für die Suche nach Tageseltern aufgewendet aber auch über die Löhne und das Subventionssystem nachgedacht werden.

Derzeit existiert für die Betreuung durch Tagesfamilien für die Zofingenregio-Gemeinden ein eigenes Tarifsystem, auf Basis dessen Subventionen beantragt werden können. Für ein Haushaltseinkommen von unter 70'000 Franken kommt ein von den Gemeinden subventionierter Tarif zur Anwendung. Für Kitas gilt in jeder Gemeinde ein anderes Tarifsystem. «Ein Wechsel auf das Gemeinde-System würde administrative Abläufe vereinfachen und auch die Eltern nicht mit verschiedenen Tarifen konfrontieren», sagt Guyer.

Wertschätzung der familienergänzenden Betreuung

Auf lange Frist sei ein gesellschaftliches Umdenken nötig, sagt Guyer, selbst Mutter von fünf Kindern. Als Gemeinde müsse man sich um die höhere Standortattraktivität bewusst sein, die Betreuungsangebote bewirken. «Dies wiederum sollte zu einer stärkeren Wertschätzung der familienergänzenden Betreuung führen und somit zur Bereitschaft, mehr finanzielle Mittel dafür aufzuwenden.» Abgebende Eltern müssen sich bewusst sein, dass sie durch die Betreuung viel Selbstständigkeit erhalten, sagt Guyer. «Wer im Beruf bleibt, muss sich nicht mit Sorgen des Wiedereinstiegs plagen, was aus finanzieller, aber auch Lebensqualitäts-Sicht wichtig ist.» Dies müsse miteinberechnet werden, wenn Eltern ihre Kosten-Nutzen-Analyse machten und dabei überlegten, wie viel Geld ihnen die Betreuung Wert sei.

Auch der Lohn von Tageseltern wird von der Arbeitsgruppe untersucht. Ein höherer Grundlohn könnte auch zu einer einfacheren Rekrutierung führen. Wer durch den Verband vermittelt wird, erhält einen Grundlohn von aktuell Fr. 6.50 pro Stunde, betreut man zwei Kinder, erhöht sich die Entschädigung um 75 Prozent, für jedes weitere Kind dann um 50 Prozent.

Der Verband Kinderbetreuung Schweiz empfiehlt einen Grundlohn zwischen Fr. 6.50 und Fr. 7.50 pro Stunde. «Leider sind die Lohnentwicklungsmöglichkeiten aufgrund der strukturellen Rahmenbedingungen in der ganzen Branche der familienergänzenden Bildung und Betreuung sehr eingeschränkt», sagt Kim Schweri, die den Bereich Nordwestschweiz des Verbands leitet. «Wie in der gesamten Branche braucht es auch für die Bildung und Betreuung in Tagesfamilien verbesserte Rahmenbedingungen sowie substanzielle finanzielle Unterstützung durch die öffentliche Hand.»

