Jährlicher Test: Am Mittwoch heulen die Sirenen im Aargau

Zivilschutz Jährlicher Funktionstest: Am Mittwoch heulen die Sirenen im Aargau Am Mittwoch, 1. Februar prüft der Zivilschutz die stationären Sirenen im Kanton Aargau. Damit wird die Funktionsbereitschaft der Anlagen getestet. Die Bevölkerung hat keine Schutzmassnahmen zu ergreifen. 31.01.2023, 10.41 Uhr

Am Mittwoch wird um 13.30 Uhr in allen Schweizer Sirenenanlagen das Zeichen «Allgemeiner Alarm» ausgelöst. (Symbolbild) Stefan Kaiser

Ein wesentliches Element zur Sicherstellung einer funktionierenden Alarmierung der Bevölkerung ist das regelmässige Testen der Sirenen. Aus diesem Grund wird jährlich am ersten Mittwoch des Februars ein landesweiter Sirenentest durchgeführt. So auch im Kanton Aargau, wie das Departement Gesundheit und Soziales in seiner Mitteilung von heute Dienstag schreibt.

Am Mittwoch, 1. Februar, ist es wieder soweit: Um 13.30 Uhr wird in allen Schweizer Sirenenanlagen das Zeichen «Allgemeiner Alarm» ausgelöst. Dieser ertönt als ein regelmässig auf- und absteigender Heulton und dauert eine Minute. Bei Bedarf wird der Sirenentest bis 14.00 Uhr wiederholt. Ab 14.15 Uhr bis spätestens 15.15 Uhr wird im gefährdeten Gebiet unterhalb von Stauanlagen das Zeichen «Wasseralarm» getestet. Es besteht aus zwölf tiefen Dauertönen von je 20 Sekunden, die in Abständen von je 10 Sekunden erfolgen.

360 Sirenen werden im Aargau auf Herz und Nieren geprüft

Im Kanton Aargau werden am Mittwoch rund 360 stationäre Sirenen auf ihre Funktionstüchtigkeit getestet. In der Schweiz gibt es heute rund 7’200 Sirenen des Zivilschutzes, die über das ganze Land verteilt sind und mit denen sich der «Allgemeine Alarm» auslösen lässt. Davon befinden sich 5’000 Anlagen stationär auf Dächern. 2’200 sind mobile Sirenen, die auf Autos befestigt werden können und für die Alarmierung in abgelegenen Gegenden vorgesehen sind. (luk)

Im Ernstfall: Was tun bei Sirenenalarm? Wenn das Zeichen «Allgemeiner Alarm» ausserhalb der angekündigten Sirenenkontrolle ertönt, ist eine Gefährdung der Bevölkerung möglich. In diesem Fall ist die Bevölkerung aufgefordert, Radio zu hören, die Anweisungen der Behörden zu befolgen und die Nachbarn zu informieren. Der «Wasseralarm» ertönt immer erst nach dem Zeichen «Allgemeiner Alarm» und bedeutet, dass das gefährdete Gebiet sofort verlassen werden soll. Weitere Hinweise und Verhaltensregeln finden sich auf der Webseite des Bundesamts für Bevölkerungsschutz: www.sirenenalarm.ch. Die wichtigsten Informationen können auch auf Teletext, Seiten 680 und 681 nachgelesen werden. Seit der Einführung der Notfalltreffpunkte im Kanton Aargau im Oktober 2020 kann bei Bedarf über das Radio die Inbetriebnahme der Notfalltreffpunkte bekannt gegeben werden. Dort kann die Aargauer Bevölkerung Unterstützung und Hilfe erhalten. Diese rund 300 Notfalltreffpunkte sind in jeder Gemeinde des Kantons vorhanden und durch ein Schild bezeichnet. Weitere Infos unter: www.notfalltreffpunkt.ch. Die Alertswiss App soll bei einem Ereignis sofort informieren, warnen oder alarmieren und steht als weitere Informationsquelle in den App Stores verschiedener Anbieter zur Verfügung. Weitere wichtige Informationen und Unterlagen zur Notfallplanung finden Sie unter www.alert.swiss.