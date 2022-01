Streifkollision in Kölliken: Person davongefahren

Zeugenaufruf Streifkollision in Kölliken: Person ist davon gefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern Am Samstag stiess in Kölliken auf der Suhrentalstrasse ein fahrendes Auto mit einem abgestellten Fahrzeug zusammen. Die Polizei sucht Zeugen. 23.01.2022, 10.10 Uhr

Die Unfallstelle. zvg / Kantonspolizei Aargau

Der Unfall ereignete sich in Kölliken am Samstag, 22. Januar, kurz nach 15 Uhr. Aufgrund einer Panne stellte eine 26-jährige Automobilistin auf der Suhrentalstrasse ihren Opel Corsa am Strassenrand ab. Aus noch unbekannten Gründen kam es in der Folge zu einer Streifkollision mit einem unbekannten Auto, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt.