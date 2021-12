Zwei Seniorinnen verwechseln je Bremse und Gas – hohe Sachschäden

Zetzwil / Oberlunkhofen Zwei Seniorinnen verwechseln Brems- und Gaspedal und verursachen bei Volg-Filialen grossen Sachschaden Vor dem Volg-Laden haben zwei Seniorinnen in Zetzwil und Oberlunkhofen am Mittwoch die Herrschaft über ihren Wagen verloren. Während eines der Autos gegen das Schaufenster prallte, stiess das andere gegen ein Geländer. 22.12.2021, 17.12 Uhr

Die Aargauer Kantonspolizei fasst die beiden Mitteilungen gleich in einem Schreiben zusammen. Denn die beiden Vorfälle, die sich am Mittwoch in Zetzwil und Oberlunkhofen abgespielt haben, sind fast identisch.