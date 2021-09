Gallati: Zertifikatsentscheid des Bundesrates birgt Risiko

Covid-Zertifikat Warum der Bundesratsentscheid für den Aargau zum Risiko werden kann – das sagt Gallati Der Bundesrat verzichtet vorerst darauf, die Covid-Massnahmen zu verschärfen. Die Zertifikatspflicht in Restaurants kommt also noch nicht. Im Eskalationsmodell der Aargauer Regierung würde bereits heute ein Kriterium für eine erweiterte Zertifikatspflicht sprechen. Der Anteil Coronapatienten auf den Intensivstationen sei kritisch, sagt Gesundheitsdirektor Jean-Pierre Gallati. Noemi Lea Landolt Jetzt kommentieren 02.09.2021, 14.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Eine Mehrheit der Kantone befürwortet eine Ausweitung der Zertifikatspflicht. Der Bundesrat hat diese aber noch nicht beschlossen. Gaetan Bally / Keystone

Die Zahl der Spitaleinweisungen von Coronapatientinnen und Coronapatienten sei weiterhin hoch, habe in der letzten Woche aber nicht mehr zugenommen. So begründete der Bundesrat am Mittwoch in einer Mitteilung seinen Entscheid, die Massnahmen vorerst nicht zu verschärfen. Er weitet also weder die Zertifikatspflicht aus, noch führt er die Reisequarantäne wieder ein. Gleichzeitig hielt der Bundesrat fest, er könne jederzeit Massnahmen zur Entlastung der Spitäler beschliessen, sollte dies nötig werden.