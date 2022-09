Baden hat seit 50 Jahren eine Fussgängerzone

Zeitgeschichte Aargau Flanieren wie im Süden seit 50 Jahren: Baden hat eine der ältesten Fussgängerzonen der Schweiz Die Planung für die Badener Fussgängerzone begann 1964, im Jahr 1972 wurde sie dann eröffnet. Damals wurde wohl zum ersten Mal in der Schweiz eine Innenstadt nach den Bedürfnissen von Fussgängern geplant. Patrick Zehnder 05.09.2022, 05.00 Uhr

Baden erhielt 1972 eine Fussgängerzone, deren Planung ins Jahr 1964 zurückreicht.

In den vergangenen Jahrzehnten diente der Aargau als Testfeld für moderne Planungsideen und bauliche Experimente. So hält es der Badener Architekturhistoriker Fabian Furter im Forschungsprojekt Zeitgeschichte Aargau fest. Er bezieht sich mit dieser Aussage auf neuartige Bauaufgaben wie Einkaufszentren, Autobahnraststätten, Terrassenhäuser, Grosssiedlungen, Stadtplanungen oder Gestaltungspläne.

Was im Aargau funktionierte, wandte man in anderen Kantonen an. Ein gutes Beispiel dafür ist die Fussgängerzone von Baden, die vor fünfzig Jahren entstand. Bereits 1964 erhielten Planer den Auftrag, die Innenstadt der Bäderstadt als Gesamtes neu zu konzipieren.

Die Entwickler, aus denen später die Planungsfirma Metron hervorgehen sollte, verstärkten sich mit Spezialisten aus verschiedenen Fachgebieten und bezogen die Bevölkerung mit ein.Die kantonale Wochenzeitung Aargauer Kurier wunderte sich damals, dass sich «sogar Frauenorganisationen» aktiv am Planungsprozess beteiligten.

Vorrang für Fussgänger in der Stadtplanung

1967 stand das Leitbild für die gesamtheitliche Entwicklung der Kernstadt in naher Zukunft. Darin hatten Fussgängerinnen und Fussgänger Vorrang. Ein schweizweites Novum, über das 1970 sogar das Hamburger Intelligenzblatt «Die Zeit» unter dem Begriff «Planungswunder von Baden» berichtete.

Die fast zehnjährigen Vorarbeiteten bildeten die Grundlage für die vermutlich erste geplante Fussgängerzone der Schweiz. 1972 wurde sie an der Badstrasse Realität, seither schrittweise ausgedehnt auf den unteren Bahnhofplatz, Schlossbergplatz und die Weite Gasse. Der Gesamtplan löste eine namhafte private und öffentliche Bautätigkeit aus.

Hans Boesch und seine «Langsamverkehrsstadt»

Ein früher Pionier von Fussgängerzonen und Radwegen war Hans Boesch (1926-2003). Als Chef der kantonalen Verkehrsplanung schrieb er 1964 in der Zeitschrift für Planen, Energie, Kommunalwesen und Umwelttechnik: «Es ist gegeben, dass man Radfahrer und Fussgänger, statt sie immer mehr vom Motorfahrzeug verdrängen zu lassen, unterstützt.»

Zwar stand Tiefbauingenieur Boesch mit seinen Erkenntnissen alleine auf weiter Flur, doch verhallte sein Appell nicht. Er argumentierte mit eindrücklichen Grafiken, aufbereitet aus umfangreichen Verkehrserhebungen. Es sei undenkbar, so Boesch, das Verkehrs- und Parkbedürfnis in Zukunft bewältigen zu können, würden all jene aufs Auto umsteigen, die heute noch das Velo benützten.

Förderung des Veloverkehrs schon in den 1960er-Jahren

Deshalb gelte es, Fahrrad- und Fussgängerweganlagen zu fördern. Nicht zuletzt, weil diese platzsparend und kostengünstig seien. Hans Boesch prägte die Aargauer Verkehrsplanung während 15 Jahren, bis er 1970 als Dozent an die ETH in Zürich wechselte, wo sein Konzept der «Langsamverkehrsstadt» weiter reifte. Später machte sich Boesch einen Namen als Romanschriftsteller und gewann 1983 den Aargauer Literaturpreis.

Zu diesem Zeitpunkt war die Einkaufszone in Baden längst etabliert. Auf der verkehrsfreien Badstrasse flanierte man wie im sonnigen Süden, stärkte sich im Café Burger, tätigte am Bankschalter Geschäfte, schaute bei Ledergerber die neuste Mode an, kaufte in der Papeterie Höchli ein Reisszeug für den Göttibuben, um anschliessend bei Comestibles Hossli im Metro Shop Meeresfisch und exotische Früchte zu bestaunen. Und alles, ohne von Motorfahrzeugen bedrängt zu werden.

