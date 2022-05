«Vertschi»-Getränk ist für den German Brand Award nominiert

Würenlingen «Vertschi»: Aargauer Getränk ist für den «German Brand Award» nominiert Das alkoholfreie Getränk landete vor rund zehn Jahren auf dem Markt. Nun ist es für einen Award in Deutschland nominiert worden. Unter den drei Gründern ist ein bekanntes Gesicht: Andreas Meier, Winzer und Grossrat der Mitte. 06.05.2022, 11.40 Uhr

Das Getränk Vertschi ist nominiert für den German Brand Award. zVg

«Frisch, fröhlich, sauer», so wird «Vertschi» in einer Mitteilung beschrieben. Das alkoholfreie Getränk wird aus unreifen Trauben, die sonst als Überschussprodukt in der Tonne gelandet wären, hergestellt. Bereits wird es in rund 200 Vinotheken und Restaurants angeboten und verkauft und bekam soeben einen neuen Look verpasst: Vom Flaschendesign über das Logo bis zum Webauftritt wurde alles erneuert.

Und nun kommt die Nomination in der Kategorie «Excellence in Brand Strategy and Creation - Brand Design Product Design» des German Brand Awards dazu. Der German Brand Award ist einer der reichweitenstärksten und renommiertesten Marketingpreise im deutschsprachigen Raum.

Er wird jährlich in mehreren Kategorien an Unternehmen, Agenturen und Dienstleister vergeben und kürt innovative Marken, konsequente Markenführung und nachhaltige Markenkommunikation.

Gewinner werden im Juni bekannt gegeben

Ob «Vertschi» mit seinem knackig-neuen Look einen der begehrten Preise abräumt, zeigt sich im Juni: Dann nämlich gibt die Jury die Gewinner bekannt.

«Vertschi» wurde vor rund zehn Jahren von den drei Aargauern Andreas Meier (Winzer, Weinbauingenieur, Grossrat Die Mitte), Markus Utiger (Sommelier, dipl. Weinakademiker) und Roland Zeller (Küchenchef, Kulinarik-Experte) in Würenlingen gegründet.

Andreas Meier gehört zu den Gründern von «Vertschi». Sandra Ardizzone

«Die Nominierung ist ein Ansporn, die Auszeichnung wäre das prickelnde Highlight: Wir blicken gespannt auf die Bekanntgabe der Gewinner im Juni», heisst es auf der Website des Getränks. (cwu)