Würdigung Nachhaltig, kritisch, unbestechlich: Professor Georg Müller aus Erlinsbach wird 80 Jahre alt Professor Georg Müller aus Erlinsbach, früherer Ordinarius für Staats- und Verwaltungsrecht an der Universität Zürich, wird heute 80. Der ehemalige Gerichtspräsident, Regierungsrat und Nationalrat Ulrich Siegrist sagt: «Sein Werk verdient Dank.» Ulrich Siegrist* 30.09.2022, 05.00 Uhr

Professor Georg Müller vertritt laut Würdigung von Ulrich Siegrist einen universalen Humanismus auf heimischem Boden. Mathias Förster

In voller Frische blickt Georg Müller auf sein 80. Lebensjahr. Er hat unseren Rechtsstaat wie nur wenige beeinflusst. In jungen Jahren war er Chef des neugebildeten Rechtsdienstes der Aargauer Regierung, als Nachfolger von Hans Dubs und Wilfried Schaumann. Er vertrat das Prinzip des normenbasierten Regierens.

Zusammen mit Karl Hans Brunschwiler und Stephan Bieri bildete er den Kern für Reformen und Effizienz im Aargau, oft landesweit pionierhaft. Er brachte staatsrechtliche Theorien in den Alltag der Verwaltungspraxis und entwickelte umgekehrt aus den praktischen Problemen heraus den theoretischen Überbau. Von hier aus wurde er 1979 Ordinarius für Staats- und Verwaltungsrecht an der Universität Zürich.

Doyen des Verfassungs- und Verwaltungsrechts

Die so geübte Verknüpfung von Theorie und Praxis bildet sein lebenslanges Vorzugsmerkmal, machte ihn landesweit zum Doyen des Verfassungs- und Verwaltungsrechts ebenso wie zum hochkompetenten Begleiter, Kritiker und Berater der Politik. In komplexen Fragen oder umstrittenen Gutachterkriegen ist er bis heute für Bundes- und Regierungsräte wie für jüngere Fachkollegen oft genug letzte Zufluchtsstätte für eine Zweit- oder Drittmeinung.

Ein Mitglied der einflussreichen deutschen Staatsrechtslehrerkonferenz sprach vom «freidenkenden helvetischen Geist als Gegenpol zu unseren Dogmatikern» und vom «harten Praktiker als Gegenpol zu unseren Schöngeistern». Kein Wunder also, dass er in so vielen Gesetzgebungsarbeiten und Expertengruppen beigezogen wurde. Fleiss und Schaffenskraft ermöglichten ihm daneben eine enorme Liste von Abhandlungen in Fachzeitschriften und einen bis heute zentralen Kommentar zum Verwaltungsrecht. Seine Beiträge waren für Richter und Beamtenschaft fast immer wegweisend und wirkten durch natürliche Autorität zwingend.

Im vollen Sinn bahnbrechend war dann seine Spitzenleistung in der Rechtssetzungslehre: Hier entstand unter seiner Führung ein neuer Zweig der Forschung, eine neue berufliche Disziplin, typischerweise wiederum anwendungsorientiert. Hier sind seine Verdienste vermutlich die nachhaltigsten und erfolgreichsten.

Sein vom Nullpunkt her in grosse Höhe entwickeltes Lehrbuch wurde Standardwerk in mehreren Auflagen.

Müller gründete Zentrum für Rechtssetzungslehre

Und das von ihm gegründete Zürcher Zentrum für Rechtssetzungslehre wurde zum Mekka seiner Intensionen. Seither kann sich niemand mehr den früher weitherum herrschenden gesetzgeberischen Schlendrian leisten. Es gelang ihm, das Recht zur Kontrollinstanz der Politik zu machen, ohne aber umgekehrt die Politik zu verrechtlichen. Im Gegenteil: Mittels rechtlicher Regeln macht er die Verantwortung des politischen Personals grösser.

Dabei blieb er stets der bescheidene Bürger. Wie schon sein Lehrer Kurt Eichenberger verschwand er nicht auf akademischen Podesten, sondern blieb der Heimat verpflichtet: Beide wussten am Wirtschaftstisch den treffenden Witz. Beide konnten überragend denken und äusserst klar formulieren. Beide hassten Zweideutigkeiten und gelten als unbestechlich. Beide vertraten einen universalen Humanismus auf heimischem Boden. Beide blieben auch auf der Spitze des Erfolgs stets bescheiden in sprachlicher Ausdrucksweise und gesellschaftlichem Umgang.

Georg Müller war Dekan in Zürich und ist Ehrendoktor in Luzern. Mathias Förster

Und beide gaben in den staatlichen Finanzdepartementen zu reden, weil sie für ihre hochwertigen Arbeiten jeweils tiefe oder gar keine Rechnungen schrieben. Sie wirkten im Bewusstsein der hohen Pflicht. Beide dienten während Jahren der aargauischen Miliz, Georg Müller zuletzt als ein bei Truppen und Kameraden beliebter Oberst der Artillerie. Zu Müllers akademischem Nachwuchs gehören inzwischen namhafte Staatsrechtler, und einige Schüler landeten in der Politik sogar auf Vorderbänken. Er steht mit vielen noch in freundschaftlichem Kontakt und weiss stets treffenden Rat.

Er war Dekan in Zürich und ist Ehrendoktor in Luzern

Der mehrfach Ausgezeichnete war Dekan in Zürich und ist Ehrendoktor in Luzern. Daneben übernahm er Mitverantwortung in der Wirtschaft, so im Verwaltungsrat der AargauerZeitung und der Genossenschaft Migros Aare. Abwechslung fand er und findet er bei seiner umsorgenden und vielseitigen Gattin, bei Tochter und Sohn, und als exemplarischer Grossvater. Früher war er fanatischer Surfer auf unseren Seen und Reiter in unseren Wäldern, inzwischen bescheidener Wanderer im Jura. Doch der geistige Scharfsinn verlässt ihn nicht: Erst vor wenigen Tagen kam eine von ihm mitverfasste hochkarätige Abhandlung aus dem Druck.

Er schrieb stets an gegen Willkür, für nachvollziehbare einfache Gesetze, für liberale Grundrechte, für demokratische Abläufe.

Es geht ihm um materielle Gerechtigkeit, basiert auf menschlichen Werten, aber bezogen auf konkrete Realitäten. Wir wünschen Gesundheit und glückliche Jahre. Sein Werk verdient Dank. Und sein Erfolg verdient Stolz – ein Fremdwort bei einem, der nie stolz sein will.

Zur Person Claudia Meier Der Autor* Ulrich Siegrist, Lenzburg, Dr. iur., ehemaliger Gerichtspräsident, Regierungsrat und Nationalrat.