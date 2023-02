Nach dem Wolfsriss: So schützen sich andere Tierbesitzer

Wolfsrisse Pius Roos aus Unterkulm fand sein Schaf «verhudelt und in mehreren Teilen» – so schützen sich andere Tierbesitzer In Unterkulm hat ein Wolf vergangene Woche ein Schaf gerissen. Die Angst geht um. Tierhalter im Kanton geben mit Hunden oder höheren Zäunen Gegensteuer. Die Spannungen mit dem Raubtier löst das allerdings nicht. Livia Häberling Jetzt kommentieren 02.02.2023, 05.00 Uhr

In Unterkulm hat ein Wolf vergangene Woche ein Schaf gerissen. Bild: Mathias Förster

«Willkommen im Paradies», liest in bunter Schrift auf einem Siloballen, wer von Unterkulm in Richtung Wannenhof hinauffährt. So paradiesisch die Gegend scheinen mag: Mit ländlicher Idylle dürfte es aktuell für so manchen Nutztierbesitzer vorbei sein. Der Wolf geht um.

Pius Roos aus Unterkulm verlor eines seiner Schafe an den Wolf. Bild: Tele M1

In der Nacht auf Donnerstag, den 26. Januar, hat das Raubtier ein Schaf aus Pius Roos' dreiköpfiger Herde gerissen. «Verhudelt und in mehreren Teilen» habe er es am Morgen gefunden, sagte der Landwirt gegenüber Tele M1. Der Anblick sei für ihn ein Schock gewesen.

Roos informierte den Tierarzt über den Vorfall. Später bestätigte das kantonale Amt für Jagd und Fischerei, dass ein Wolf für den Riss verantwortlich war. Die Wirbelsäule des Schafes war zweimal durchbissen und ein Grossteil des Kadavers war gefressen.

Einen Elektrozaun bezwingt der Wolf locker

21 Kilometer Luftlinie südöstlich von Unterkulm, in Rüstenschwil bei Auw, steht am Mittwochmorgen Marcel Frei im matschigen Gras. Mit einer Handbewegung erteilt der Schafzüchter seinem Border Collie Flex einen Befehl. Praktisch aus dem Stand springt der junge Rüde über den 90 Zentimeter hohen Elektrozaun: «Und was ein Hund kann, schafft auch ein Wolf», sagt Frei.

Er muss es wissen: Am 24. März wird es ein Jahr her sein, seit auf einer Weide in Bonstetten 26 Schafe aus seiner Herde verendet sind. In einer einzigen Nacht. Als er damals nach einem Anruf aus der Bevölkerung frühmorgens auf dem Weideland vorfuhr, bot sich ihm ein Bild des Grauens. Was er anhand der Spuren im Gras rasch vermutete, bestätigte sich anhand der Laboranalyse: Der Übeltäter war ein Wolf.

Schafzüchter Marcel Frei mit einem der beiden Herdenschutzhunde, die seine Schafe bewachen. Bild: Mathias Förster

Nach dem Verlust in Bonstetten rüstete Frei auf. Von einem befreundeten Züchter lieh er sich zwei Herdenschutzhunde, die seither einen Teil der Herde bewachen. Die restlichen Tiere, die auf separaten Weiden grasen, will er mit Zäunen schützen, die rund 15 Zentimeter höher sind als die herkömmlichen. Zudem sind sie elektrisch mit mehr Schlagkraft ausgerüstet.

Der Wolf pirscht schon länger durch den Bezirk Muri

Dass Frei in letzter Zeit dennoch etwas unruhig schläft und meist frühmorgens alle Weiden kontrolliert, hängt auch damit zusammen, dass er sich nichts vormacht. Er weiss: Ist der Wolf in der Nähe, wird er im Zweifelsfall auch den höheren Zaun überwinden. Und dass das Raubtier auch im Bezirk Muri auf der Pirsch ist, erlebte Frei in den vergangenen vier Wochen mehrfach: Wiederholt hat er kaputte Zäune und Pfotenabdrücke festgestellt. Vonseiten der Jagdaufsicht wurde ihm bestätigt, dass die Abdrücke vom Wolf stammen. Für Frei ist klar: Solange der Wolf geschützt wird wie bis anhin, wird es immer wieder zu Schafsrissen kommen.

Für Christoph Hagenbuch, Präsident des Bauernverbands Aargau, wäre die Situation «nicht einmal so schlimm» – sofern es nur vereinzelt Nutztiere seien, die zu Tode kämen. Auch der Luchs reisse ab und zu ein Nutztier, allerdings komme das viel seltener vor – und wenn, dann zehre er eine Woche lang davon. Wölfen hingegen sei es angeboren, auch auf Reserve Beute zu machen. Eine Koexistenz des Wolfes mit Nutztier-Weidehaltung sei deshalb nicht möglich, wie die Erfahrung aus dem Berggebiet mit Wolfsrudeln gezeigt habe: «Es ist illusorisch, zu glauben, dass man hier Wölfe oder sogar Wolfsrudel dauerhaft ansiedeln kann.»

Ein SMS-Alarm für die Tierhalter

Marcel Frei rechnet nicht damit, dass der politische Wille, den Wolf zu dezimieren, in nächster Zeit wächst. Er sagt: «Wir müssen damit klarkommen, dass er unter uns ist.» Was aus Freis Sicht jedoch veränderbar wäre, ist die Kommunikation im Ernstfall: Statt wie vor ein paar Tagen über sieben Ecken vom Schafsriss zu erfahren, wünscht er sich, das Kantonale Amt für Jagd und Fischerei möge die Fäden in Zukunft mehr zusammenhalten. Etwa mit einem SMS-Alarm, wie es ihn im Kanton Zürich bereits heute gibt.

Marcel Frei und seine Frau Melanie besitzen rund 340 Schafe. Bild: Mathias Förster

Gemäss dem aktuellen kantonal festgelegten «Umgang mit Grossraubtieren» ist ein solcher Dienst aktuell nicht vorgesehen, wie das Amt auf Anfrage mitteilt: «Mögliche Betroffene» würden ab dem zweiten Fall in derselben Region informiert, bisher seien die Wolfsrisse im Kanton Aargau allerdings noch Einzelfälle. Ein «übermässiger Aktivismus» erscheine aufgrund der grossen Mobilität dieser Tierart deshalb nicht angebracht. Selbstverständlich sei es jedoch auch im Aargau denkbar, bei jedem Fall eine entsprechende Nachricht zu verschicken. Ändere sich die Situation, könne auch das Papier über den Umgang mit diesen Tieren angepasst werden.

Weniger Freilauf für die Ziegen

Gibt es eines Tages einen SMS-Alarm, wäre möglicherweise auch Fränzi Caggiano im Verteiler. Die Unterkulmerin besitzt zwar keine Schafe, aber zu ihrem kleinen «Paradiesli» gehören neben Pferden, Ponys und Hasen auch sechs Ziegen, die in einem Freilaufgehege leben – und bestens ins Beuteschema des Wolfs passen.

Fränzi Caggiano mit ihren Ziegen. Bild: Livia Häberling

Caggiano hat von einer Freundin von den Wolfsrissen erfahren. Als sie den Link zum Zeitungsbericht geöffnet und vom getöteten Schaf gelesen habe, habe sie es nicht glauben können: «Ein Wolf, bei uns, im dicht besiedelten Gebiet», habe sie gedacht, «das ist doch ein Scherz.»

Sie sei «grundsätzlich gar nicht gegen den Wolf», erklärt Caggiano, im Gegenteil: Es sei schön, wenn er sich in der Region wieder ansiedeln könne. Trotzdem möchte sie natürlich ungern eine ihrer Ziegen an das Raubtier verlieren. Deshalb denkt sie nun über Massnahmen nach: Bisher benützten die Tiere den Wohnwagen als Freilaufstall und konnten Tag und Nacht rein und raus. Nun werden sie die nächsten Nächte wohl drinnen verbringen. Genauso wie die Hasen.

