Wolf in Unterkulm «Die Wirbelsäule des Schafes war zweimal durchgebissen» – Antworten zum Wolf im Aargau Am 26. Januar ist in Unterkulm ein Schaf von einem Wolf gerissen worden. Die AZ hat beim Kanton und beim WWF nachgefragt, um die wichtigsten Fragen zu klären.

Dass ein Mensch auf einen Wolf trifft, passiert sehr selten – wegrennen sollte man in diesem Fall nicht. Bild: Keystone

Wenn ein gerissenes Tier aufgefunden wird, dann kommt diese Information entweder über die Jagdaufsicht oder durch den Bauern direkt zum Kanton, dieser schickt seine Expertinnen und Experten vorbei. Reto Fischer, Fachspezialist Jagd beim Kanton Aargau, erklärt: «Idealerweise bleibt der Fundort unberührt, damit DNA-Spuren nicht verunreinigt werden und wir Abdrücke oder allfällige Kampfspuren begutachten können.»

Reto Fischer, Fachspezialist Jagd und Fischerei beim Kanton Aargau Louis Probst

In Unterkulm wurde das Tier bereits weggebracht, bevor die Experten des Kantons vor Ort waren – DNA-Spuren konnten deshalb keine gesichert werden. Trotzdem war der Fall klar: «Die Wirbelsäule des Schafes war zweimal durchgebissen, dafür braucht ein Tier sehr viel Kraft. Deshalb kommt fast nur der Wolf in Frage», sagt Fischer. Die Spuren seien selten ganz eindeutig, weil besonders im Winter auch Füchse und andere Aasfresser rasch vom Kadaver angelockt würden. «In diesem Fall war es der Fachstelle aber möglich, den Angriff aufgrund der Indizien einem Wolf zuzuordnen.»

«Nein», sagt Fischer. Es sei alles andere als klar, dass der Wolf in diesem Gebiet ein weiteres Mal zuschlage. «Ein Wolf kann in einer Nacht den ganzen Aargau durchqueren. Wir würden erst weitergehend informieren, wenn es zu einem zweiten Riss in dieser Gegend kommen würde.»

«Es wäre ein sehr grosser Zufall, wenn man einem Wolf begegnen würde», sagt Fischer. Und wie sollte man sich dann verhalten? «Am besten einfach stehen bleiben und warten, bis sich das Tier entfernt.» Sollte das nicht geschehen, kann man mit lautem Rufen und Klatschen reagieren. «Wegrennen sollte man nicht, weil dann der Jagdinstinkt des Wolfs geweckt werden könnte», sagt Fischer. Hat man einen Hund dabei, sollte man diesen möglichst rasch an der Leine nehmen. «Sonst könnte der Hund auf den Wolf zugehen, und diese Begegnung würde für ihn wohl fatal enden.»

«Sicher wissen wir das nicht», sagt Fischer. «Es hat aber vermutlich damit zu tun, dass der Wolf in freier Natur nicht auf ein so grosses Rudel trifft, das dann auch noch schlecht flüchten kann.» Die Anzahl Tiere und auch deren Verhalten könnte also einen Einfluss haben. In Unterkulm waren es nur drei Tiere, die zusammen gehalten wurden.

«Wie andere Wildtiere auch integrieren Wölfe menschliche Infrastrukturen in ihr Revier», erklärt Thomas Ammann vom WWF. Daher sei es nicht ungewöhnlich, wenn Wölfe in der Nähe von Siedlungen gesehen werden oder sie gar durchstreifen. «Deswegen sind das noch lange nicht ‹freche› oder gar ‹gefährliche› Tiere. Daher sind Abschüsse anhand dieses Kriteriums alles andere als zielführend.»

Wichtig sei, dass man den Wölfen keinen Grund gebe, sich aktiv in Siedlungen aufzuhalten, beispielsweise durch ungeschützte Schafe oder Fütterungen, ob absichtlich oder unabsichtlich, erklärt Ammann. «Wenn Wölfe betteln und aufdringlich werden, Menschen zum Spielen auffordern oder sich aggressiv verhalten, dann ist es geboten, diese Tiere aus der Population zu entfernen.» Die heutigen Gesetze ermöglichen den Abschuss bereits bevor sich die Wölfe so weit entwickeln.

«Im Aargau ist es grundsätzlich nicht zu erwarten, dass Herdenschutzhunde verbreitet zum Einsatz kommen», erklärt der WWF-Experte. Im Grundsatz würden Herdenschutzhunde im Berggebiet eingesetzt, wo beispielsweise der Einsatz von Elektrozäunen erschwert ist und zeitgleich die meisten Risse zu erwarten sind.

«Elektrifizierte Zaunsysteme erfüllen die nötigen Anforderungen für einen zumutbaren Herdenschutz», sagt Ammann. «Im Kanton Aargau kommen Grossraubtiere nur vereinzelt vor und daher sind Nutztierrisse zwar möglich, aber kaum vorhersagbar», erklärt er. Für die betroffenen Betriebe bestehe kein unmittelbarer Handlungsbedarf. «Im Schadenfall soll der Kanton die betroffenen Landwirte beim Ergreifen spontaner Massnahmen unterstützen.»

«Das Überspringen von Elektrozäunen durch Wölfe in der Schweiz geschieht äusserst selten», hält Ammann fest. Grösser sei die Gefahr, dass Wölfe versuchen, unter dem Zaun hindurchzuschlüpfen. «Daher ist es wichtig, dass die Zäune gut aufgestellt, regelmässig kontrolliert werden und genügend Strom führen.»

«Es liegt nicht allein an den Bauern, sondern auch an einer fachgerechten Beratung vonseiten des Kantons», findet Ammann. Der Bund und einige Kantone hätten mittlerweile viel Expertise zum Herdenschutz sammeln und auch Finanzierungen sichern können. «Auch wenn es Luft nach oben gibt, so wäre es die Chance des Kantons Aargau, sich mit dem Thema zu befassen und sich proaktiv die Expertise aufzubauen, wie auch den Dialog mit allen Akteuren zu suchen.»

6 Kommentare daniel.kuhni vor etwa einer Stunde 3 Empfehlungen Gerissene Schafe sollten liegen gelassen werden. Dann kann der Wolf sein Jagderfolg in den kommenden Tagen wenigstens fressen und müsste nicht ein neues Opfer finden. 3 Empfehlungen daniel.kuhni vor etwa einer Stunde 2 Empfehlungen Die Schafzüchter haben kein Interesse daran ihre Tiere zu schützen. Für Fr 200.- kann ein Schaf gekauft werden und bei einem Schafriss werden Fr 400.- bis 500.- vergütet. Für die Schafzüchter ist der Wolf ein Bombengeschäft. 2 Empfehlungen Alle Kommentare anzeigen