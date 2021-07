Eine Trafostation beherbergt einen Transformator, der den Strom der Mittelspannungsleitungen in jene Niederspannung umwandelt, die in unseren Haushalten gebräuchlich ist. Früher verliefen die Stromleitungen zehn Meter über dem Boden und deshalb wurden kleine Türme gebaut, um die Leitungen auf dieser Höhe zum Transformator zu führen. Heute verlaufen die Leitungen im Boden und die Transformatoren sind in einstöckigen, etwa vier mal zwei Meter grossen Häuschen untergebracht. In ländlichen Gebieten oft ebenerdig, in Städten auch unter der Erde.

Die Trafotürme im Aargau sind zum Teil abgerissen worden, zum Teil haben sie eine neue Funktion, wie der Wohnturm in Möhlin. «Die Gemeinde Magden etwa hat den Trafoturm in eine Eulenstation umgewandelt», sagt Stephan Bühlmann, Leiter des AEW-Regionalzentrums in Rheinfelden. Eine Umnutzung sei aber oft mit hohen Kosten verbunden, denn: «In der Regel sind die Gebäude so klein, dass man kaum etwas daraus machen kann. Zudem ist in vielen Fällen die Bausubstanz nicht mehr gut.»