Tiny House: Wohnen im Kleinhaus auf der Pferdeweide im Aargau

Der Trend

Wohnformen mit bescheidenen Platzverhältnisse liegen im Trend. Seit einiger Zeit ist es nicht mehr angesagt, möglichst viel zu besitzen, sondern möglichst wenig. Das bestätigt auch Stefan Brüngger. Seit 2014 vertreibt der Lenzburger Kleinhäuser made in Deutschland. «Die Nachfrage war schon immer da, aber mit Corona ist sie deutlich gestiegen», sagt er. Im Lockdown merkten einige, dass sie lieber in einem eigenen Haus mit Garten wohnen wollen als in der Blockwohnung. Auch wer ein Kleinhaus kaufen möchte, muss das nötige Vermögen mitbringen, doch ein fixfertig geliefertes, kleines Haus ist verglichen mit dem Bau eines ausgewachsenen Einfamilienhauses deutlich günstiger. Das Schwierigste ist laut Brüngger, Bauland zu finden, denn dieses ist vielerorts rar in der Schweiz.

Der Begriff

Was ein Kleinhaus ist und was ein Tiny House, ist nicht allgemeingültig definiert. Brüngger: «Grundsätzlich ist ein Tiny House maximal 30, 40 Quadratmeter gross und mobil, also zum Beispiel auf Rädern.» Kleinhäuser sind mit 50 bis 100 Quadratmetern Wohnfläche grösser und fix installiert. Der Begriff «Tiny House», zu Deutsch «winziges Haus», stammt aus den USA, wo diese Wohnform unter anderem mit den dortigen Wohnwagenparks ihren Ursprung hat.

Rechtlich problematisch

«Wir bauen absichtlich Kleinhäuser, um auch eine gewisse Rechtssicherheit zu haben», sagt Stefan Brüngger. Denn in einem Tiny House zu wohnen, ist in der Schweiz rechtlich problematisch. Dies vor allem wegen der geltenden Energievorschriften für Wohnhäuser. Diese regeln etwa die Isolation einer Gebäudehülle. «Tiny Houses haben Wände von einer Dicke unter 16 Zentimetern, da ist eine rechtskonforme Isolation gar nicht möglich», so Brüngger.

Die Förderer und die Zukunft

Der Verein Kleinwohnformen Schweiz fördert die Ermöglichung von Wohnen in beweglichen, höchstens 40 Quadratmeter grossen Behausungen. «Es gibt noch viele Grundstücke, die brach liegen oder noch nicht optimal verdichtet sind. Die Stärken von Kleinwohnformen liegen in der Nutzung von diesen innerstädtischen Brachen zur inneren Verdichtung ohne bestehende Ortsbilder zu verändern», heisst es in einem Merkblatt des Vereins. Auch Stefan Brüngger ist Mitglied, er hofft, dass die Gesetzeslücken dereinst geschlossen werden, sodass es einfacher sein wird, in der Schweiz auf bescheidenem Raum zu wohnen. Es gibt Anzeichen dafür, dass sich etwas bewegt. Zum Beispiel hat es sich der Kanton Basel-Stadt zum Auftrag gemacht, einen möglichen Standort für eine erste Tiny-House-Siedlung zu finden und die gesetzlichen Rahmenbedingungen zu schaffen. (smo)