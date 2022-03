Aargau: Alkoholisiert am Steuer - Fahrer verursachen Unfall

Wohlenschwil und Birrwil Alkoholisiert am Steuer – gleich zwei Fahrer verursachen Unfälle Am Mittwoch verursachten eine Autofahrerin sowie ein Fahrradlenker je einen Unfall. Wie sich herausstellte, waren beide alkoholisiert. 31.03.2022, 09.20 Uhr

Der erste Unfall ereignete sich am Mittwoch, kurz vor 13 Uhr, in Wohlenschwil. Eine 50-jährige Autofahrerin fuhr auf der Lenzburgerstrasse in Richtung Mägenwil. Die Fahrerin wollte während der Fahrt ihr Mobiltelefon, welches in den Fussraum rutschte, aufheben. Dabei geriet sie von der Strasse ab und prallte gegen einen Inselschutzpfosten.

Als die Patrouille auftauchte, versuchte die Fahrerin wegzufahren was ihr jedoch nicht gelang. Bei der durchgeführten Atemalkoholmessung ergab sich bei der Frau ein Wert von rund 1.6 Promille. Die Fahrerin wurde bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Ihren Führerausweis musste sie abgeben.

Die Fahrerin fuhr gegen einen Inselschutzpfosten. zvg

Kurz vor 18.30 Uhr fuhr ein 67-jähriger Rennvelofahrer in Birrwil auf der Ländern Talwärts und stürzte auf der nassen Strasse. Der Fahrradfahrer musste verletzt ins Spital gebracht werden. Auch dieser Fahrer hatte Alkohol getrunken. So ergab der durchgeführte Atemalkoholtest einen Wert von rund 0.8 Promille. Die zuständige Staatsanwaltschaft eröffnete eine Strafuntersuchung und ordnete eine Blutprobe an. (has)

