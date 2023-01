Streit um den Wohler Beitrag für Gallatis Landammann-Feier

Ukraine-Krieg Ukrainischer Innenminister stirbt bei Absturz – war es ein Anschlag der Russen? Was die Tragödie für die Ukraine bedeutet

Der Hubschrauber des Innenministers stürzte am Mittwoch auf einen Kindergarten. Mindestens 16 Menschen starben, darunter der Minister selbst. Die Ursache ist noch unbekannt – an einen Zufall glaubt in der Ukraine allerdings niemand.