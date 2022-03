Wohlen: Unbekannte brechen in Sunrise-Shop ein

Wohlen Einbruch in Sunrise-Shop: Täter sind auf der Flucht – Sachschaden ist gross Unbekannte sind in der Nacht in ein Mobilfunkgeschäft in Wohlen eingebrochen. Trotz Fahndung ist den Tätern die Flucht gelungen. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Franken. 11.03.2022, 10.20 Uhr

Unbekannte brachen am Freitag in den Sunrise-Shop in Wohlen ein. Symbolbild: DPA

Unbekannte brachen am Freitag gegen 3:30 Uhr in den Sunrise-Shop an der Zentralstrasse in Wohlen ein. Die Alarmanlage wurde ausgelöst, worauf die Polizei mit mehreren Patrouillen anrückte. Diese fanden die gläserne Eingangstüre mit einem Schachtdeckel eingeschlagen vor.