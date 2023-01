Wohlen: Landammann Gallati lanciert Amtsjahr mit grosser Feier

Wohlen «Der Schiedsrichter der Regierung» feiert: Der neue Landammann Jean-Pierre Gallati wird reich beschenkt Landammann Jean-Pierre Gallati hat sein Amtsjahr mit 227 Gästen und viel Prominenz in Wohlen lanciert. Ihm schlug in den zahlreichen Reden viel Wohlwollen entgegen. Zudem gab es Geschenke en masse – allen voran sein Lieblingsgetränk, Schoggi und eine Kopfbedeckung. Eva Berger Jetzt kommentieren 18.01.2023, 22.45 Uhr

Endlich wieder eine Landammannfeier – das sagten am Donnerstagabend in Wohlen viele. In den Räumlichkeiten der Integra Freiamt fand der Anlass zu Ehren von Jean-Pierre Gallati statt. Nicht nur wegen Corona gab es in den letzten Jahren keine solche Feier. Denn jeder Regierungsrat erhält nur einmal ein Fest als Landammann. Und in den letzten Jahren kam diese Ehre den langjährigeren Mitgliedern der Aargauer Regierung zu – der letzte, Alex Hürzeler, war bereits zum dritten Mal Aargauer Regierungspräsident.