Wohlen: Alkoholisierter Rollerfahrer verursacht Selbstunfall

Wohlen Alkoholisierter Rollerfahrer verletzt sich bei Selbstunfall leicht und muss ins Spital gebracht werden Am Mittwochabend ist ein Rollerfahrer selbständig in Wohlen gestürzt. Dabei hat er sich leicht verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Spital gebracht werden. 22.09.2022, 16.10 Uhr

Am frühen Mittwochabend meldeten sich mehrere Personen beim Polizeinotruf und teilten mit, dass an der Zentralstrasse in Wohlen ein Mann am Boden liege, schreibt die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung. Umgehend wurden ein Rettungswagen sowie mehrere Polizeipatrouillen vor Ort aufgeboten.