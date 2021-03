Wochenbulletin Die Fallzahlen sind im Aargau um 11 Prozent gestiegen – Risiko für raschen Anstieg besteht weiterhin Die Zahl der Covid-Patientinnen in den Aargauer Spitälern ist stabil. Allerdings liegt der aktuelle R-Wert bei 1,1 Prozent. Das heisst, die Ansteckungen nehmen zu. Dafür verantwortlich sind vor allem die Virusmutationen, auf die inzwischen bis zu 70 Prozent der Neuansteckungen zurückzuführen sind. Noemi Lea Landolt 05.03.2021, 19.30 Uhr

In den Spitälern ist die Lage stabil. Am Donnerstag wurden acht Covid-Patienten auf der Intensiv- oder Überwachungsstation behandelt. Alex Spichale

Im Vergleich zur Vorwoche hat die Zahl der Neuansteckungen im Aargau um elf Prozent zugenommen. Das schreibt Kantonsärztin Yvonne Hummel im Wochenbulletin des Kantons. Insgesamt sind im Aargau 501 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. In der Vorwoche waren es 452. Am Donnerstag sind 73 Neuansteckungen registriert worden. Am Donnerstag vor einer Woche waren es 74.